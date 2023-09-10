Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в пятый раз станет отцом

Сергей Жуков и Регина. Фото: социальные сети

В Сочи, на Роза Хутор, проходит фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». 11 сентября в рамках конкурсной программы будет презентован фильм «Плакса», где главные роли исполнили дочь солиста «Руки Вверх!» Ника Жукова и известный певец Ваня Дмитриенко. 14-летняя Ника, которая будет представлять проект, прилетела накануне вместе с мамой Региной Бурд. Вместе они посмотрели фильм Анны Меликян «Чувства Анны», а затем прогулялись по набережной.

Фото: социальные сети

Невооруженном глазом было видно, что супруга Сергея Жукова Регина Бурд глубоко беременна. И судя по животу, который уже трудно скрыть даже под объемным кардиганом, Регина находится примерно на 6-7 месяце. Для Бурд малыш станет четвертым. Вместе с Сергеем Жуковым они воспитывают 14-летнюю Нику, 12-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. Пара вместе уже 17 лет. Также у Сергея есть дочь от первого брака — 22-летняя Александра живет в Америке.

Ника Жукова и Ваня Дмитренко Фото: социальные сети

А уже завтра, 11 сентября, Ника Жукова представит свой актерский дебют. В музыкальной драме «Плакса» Ника исполнила роль москвички по имени Маша, которая вместе с семьей переезжает к бабушке в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке ей совсем непросто дается переход в обычную провинциальную школу. Девочку попросту травят. Но потом она собирает свой бэнд под названием «Плакса».

Папа Ники Сергей Жуков выступил и продюсером, и автором сценария музыкальной драмы. Помимо Ники и Вани Дмитриенко, в фильме также снялись Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Елена Захарова, Екатерина Семеноива, Никита Тарасов и Анна Гуляренко.