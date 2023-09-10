Герой спецоперации «Z» старший сержант Журавлев восстановил подачу тока на командный пункт

Старший сержант Алексей Журавлев и Гвардии младший сержант Владислав Ровенский Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А своих воинов предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает»!

ПОБЕДИЛ МАСТЕРСКИМ ПРОТИВООГНЕВЫМ МАНЕВРОМ

Гвардии младший сержант Владислав РОВЕНСКИЙ

«В ходе боевых действий на одном из стратегически значимых направлений противник сосредоточил танки, бронированные машины, значительное количество штурмовых групп пехоты и перешел в наступление с целью прорыва. Находясь на подготовленной к открытию огня позиции, расчёт самоходной гаубицы Мста-С под командованием гвардии младшего сержанта Владислава Ровенского точным огнем уничтожал технику противника. В ходе контрбатарейной борьбы противник обнаружил позицию российских артиллеристов и сосредоточил огонь на подавление самоходной гаубицы. Благодаря своевременно принятому решению Ровенского на совершение противоогневого маневра, личный состав и техника не пострадали. Под грамотным командованием Владислава, вражеская артиллерийская установка была уничтожена, а расчет продолжил выполнение огневых задач, уничтожая вновь выявленную бронетехнику противника. Опыт и мужество гвардии младшего сержанта Владислава Ровенского позволили не допустить прорыва обороны российских войск, уничтожить значительное количество украинских боевиков и бронетехники противника и сохранить жизнь и здоровье личного состава расчета».

ВОССТАНОВИЛ ПОДАЧУ ТОКА НА КОМАНДНЫЙ ПУНКТ

Старший сержант Алексей ЖУРАВЛЕВ

«Старший сержант Алексей Журавлев выполнял задачу по обеспечению электроэнергией командного пункта в одном из населенных пунктов, недавно освобожденного от украинских националистов. Противник предпринял попытку вернуть утраченные позиции. Командный пункт подвергся массированному минометному обстрелу со стороны националистов, в ходе которого электрогенераторная установка получила повреждения, которые привели к перебоям в электроснабжении командного пункта. Понимая, что отключение электричества может привести к потере связи между командным пунктом и подчиненными подразделениями, Журавлев, рискуя жизнью, выдвинулся к установке. Оценив повреждения, Алексей принял решение установить временный генератор и вывел поврежденную технику из-под обстрела. В этот же день устранил критические аварийные неисправности и возвратился в место дислокации, что позволило обеспечить подачу электроэнергии на командный пункт. Благодаря смелым и профессиональным действиям старшего сержанта Журавлева удалось избежать нарушения электроснабжения командного пункта и сохранить непрерывное управление войсками».