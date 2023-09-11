Даня Милохин хочет вернуться в Россию, но обустраивает быт в Дубае

Даня Милохин хочет вернуться, но при этом обустраивает быт в Дубае Фото: СОЦСЕТИ

21-летний блогер Даня Милохин на этой неделе получил водительские права в Дубае, а сам разыграл целый блокбастер со своим возращением в Москву. Публиковал архивные фото и снимки друзей из Москвы. Хотя сам только планирует в самое ближайшее время прилететь в Москву.

Но Милохин здорово спровоцировал публику на оценку его нескромной персоны, добился хотя бы так: внимания, интереса, цитируемости – и может тешить себя надеждами, что на Родине кто-то позовет на съемки, закажет на вечеринку. Однако по негативной реакции публики на новость о приезде Милохина очевидно – работа будет только если он изменит поведение, возьмется за ум, перестанет нести чушь, определиться – кто он, где и с кем. Но Даня кажется пока планирует так: жить в Дубае, прилетать периодически в Москву — когда будет тут работа.

Парнишка плакался пару месяцев назад: «Зарабатываю - ноль. У меня нет рекламы вообще! Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил… Я недавно пустил слух, что могу вернуться в Москву. И меня напугало то, что Первый канал ярко отреагировал на эти слова. Мне показалось, что они очень не хотят, чтобы я возвращался. Поэтому пока боюсь…»

Фото: СОЦСЕТИ

Боятся стоит только того, что работы здесь для нынешнего Дани – нет. Год назад Дане Милохину надоело кататься в телешоу «Ледниковый период», он бросил работу и улетел на отдых к друзьям в ОАЭ. Так он потерял большие гонорары – и за съемки, и за рекламные контракты, которые с ним после данной выходки разорвали. Ему просто перестали предлагать работу: так как был уже не первый срыв договоренностей. После такой выходки зазвездившийся блогер потерял все предложения. А потом добил репутацию: улетел навестить друзей блогеров в США, где в прямом эфире соцсети повторял за проукраинским блогером Артуром Бабичем гимн Украины. Сначала Милохин пел гимн России, но вспомнил, что Бабич с Украины – и сам запел с ним гимн Украины. После такого российская аудитория назвала Даню Милохина предателем. А он пристроился на иждивение к иноагенту Моргенштерну* – чтобы не платить за аренду стал жить в его доме в Дубае. Даня путешествует, ходит по ресторанам — частенько за счет обеспеченных коллег. Милохин налаживает быт в Дубае. Но перебивается только единичными заработками – поет и пляшет в клубах.

*Минюст РФ включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.