Исхудавшая до костей Литвинова показала себя в купальнике

Рената Литвинова. Фото: соцсети.

Рената Литвинова устроила себе отдых на вилле с бассейном. На своей странице в соцсети актриса поделилась снимками, сделанными на фоне голубой воды. 56-летняя артистка сфотографировалась в черном купальнике в белый горошек и с зеленым ободком на голове.

Рената явно хотела похвастаться стройной фигурой – но вышло ровно наоборот. Подписчики Литвиновой пришли в ужас от ее изможденного вида. Актриса исхудала буквально до костей: острые скулы, руки будто веточки, на ногах ни грамма жира. Судя по всему, Рената изнуряет себя жесткой диетой, которая в итоге может довести ее до анорексии. Болезненный вид актрисы не внушает восторга, а, напротив, вызывает жалость.

Подписчиков смутила болезненная худоба артистки. Фото: соцсети.

Судя по всему, Литвинова отдыхает в компании дочери Ульяны. В 2001 году Рената родила ее от бизнесмена Леонида Добровского, с которым рассталась через шесть лет. Актриса всегда говорила, что мечтает, чтобы дочь училась не в России, а за границей. Литвинова критиковала российскую систему образования и уверяла, что только в Европе ее наследница сможет получить достойные знания. Когда девочке исполнилось 14 лет, актриса забрала ее из московской школы и отправила учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами.

Закончив школу, Ульяна переехала в Бельгию и поступила в Королевскую академию изящных искусств Антверпена учиться на дизайнера одежды. Стоимость учебы в академии составляла 7500$ в год (600 тысяч рублей). Сейчас дочь Литвиновой закончила образование и пробует себя в бизнесе.

Актриса сфотографировалась в купальнике. Фото: соцсети.

Неизвестно, поехала ли вместе с Литвиновой на отдых ее подруга Земфира*. Недавно пользователи Сети заметили, что между актрисой и певицей пробежала черная кошка. Рената и Земфира отписались друг от друга в соцсетях. После этого певица устроила погром в гримерке во время концерта в Казахстане. А Рената на нервной почве теряет вес.

Литвинова покинула Россию весной 2022 года и поселилась в Париже, где у нее есть квартира. С тех пор она перебивается случайными заработками, например, играет моноспектакль «Кактус». В остальное время актриса мается в Европе без дела, поскольку обеспечивать ее ролями в кино и в театре никто не спешит.

Недавно фотосессия Литвиновой появилась в журнале «Acumen Magazine». В интервью изданию Рената призналась, что, в отличие от России, на Западе она никто, и ее здесь мало кто знает.

«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Либо плюс, либо минус, а вот равнодушие мне неведомо. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь», - сообщила артистка.

*Признана в России иноагентом.