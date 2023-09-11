«Увольте вашего хирурга»: 57-летняя Наталья Штурм снялась в крошечном бикини после неудачной липосакции

Наталья Штурм. Фото: соцсети.

В августе Наталья Штурм сообщила подписчикам в соцсетях, что сделала пластику. Исполнительница хита «Школьный роман» призналась, что решилась на операцию спонтанно. Хирург сделал ей липосакцию живота, коррекцию ягодиц и блефаропластику (коррекцию век). Спустя месяц после операции звезда 90-х решила похвастаться обновленной фигурой.

56-летняя артистка сняла откровенный видеоролик, в котором она танцует в ванной, облачившись в сиреневый купальник. Бикини состоит из миниатюрного лифа, едва прикрывающего ее грудь, и крошечных трусиков.

«Любите ритмичные танцы? Тащитесь от примитивных попаданий в долю? Тогда вам в девяностые», - подписала ролик певица.

Певица поделилась снимком в бикини после липосакции. Фото: соцсети.

Однако подписчики Штурм видео не оценили. Они обратили внимание на покрытый буграми живот звезды. Фолловеры дружно решили, что липосакция прошла неудачно, и посоветовали Наталье уволить своего хирурга. Пользователи Сети уверены, что до пластической операции Штурм выглядела гораздо лучше.

«Натали, неужели сама не видишь, что живот «не фонтан». С таким животом только слитный купальник», «Не стоит показывать свои несовершенства», «Ужасная липосакция. Увольте вашего хирурга», «Это смотрится просто ужасно», «Это даже в одежде было некрасиво, а так и вовсе отвратительно», - написали пользователи под постом артистки.

Фото Натальи до липосакции. Подписчики уверены, что до операции она выглядела лучше. Фото: соцсети.

Несмотря на то, что певица разменяла шестой десяток, она по-прежнему публикует в соцсетях горячий контент. Звезда 90-х не стесняется фотографироваться топлесс и выкладывать откровенные кадры. Штурм часто делает громкие заявления по поводу своей сексуальности. Недавно певица призналась, что предпочитает мужчин моложе себя.

«Мне вообще никогда и нигде не скучно. Для себя я определила, что мой женский век будет длится до 100 лет. А потом я уйду из большого секса», - заявила Наталья.

В марте этого года Штурм объявила, что вышла замуж. Избранником певицы стал ювелир по имени Альберт (фамилию мужа артистка скрывает). Пара отправилась в медовый месяц на Карибы – на остров Сен-Мартен.

Звезда 90-х дважды выходила замуж, но оба ее брака закончились разводами. Артистка, у которой есть дочь и сын, уже успела стать бабушкой. Шли годы, певица крутила многочисленные романы, но так и не обрела счастье. Пока несколько лет назад, во время путешествия по Занзибару, не познакомилась с Альбертом.