Как алкоголь мешает контролировать вес

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По мнению ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. Поэтому лучше либо вообще отказаться от спиртного, либо значительно сократить потребление.

Алкоголь может привести к лишнему весу несколькими путями:

Во-первых, алкогольные напитки имеют высокую энергетическую ценность (7,1 ккал на 1 г этилового спирта). Самые калорийные – сладкие ликеры, в них содержится примерно 327 ккал/100 г. Также высокой калорийностью обладают виски (220 ккал/100 г), водка (235 ккал/100 г) и коньяк (240 ккал/100 г). Удивительно, но калорийность пива довольно низкая – всего 43 ккал на 100 г, но его и пьют не рюмками.

Во-вторых, важно помнить, что прием алкогольных напитков стимулирует аппетит и снижает самоконтроль. Хочется жирной и калорийной пищи. И это сразу приводит к росту потребляемых калорий и вредит похудению.

В-третьих, усвоение спирта проходит по-особенному. Этанол – яд для организма, и он стремится избавиться от спирта и переработать его в печени как можно быстрее. Организм будет использовать спирт в качестве приоритетного источника энергии. В этот период использование в качестве энергии других веществ прекращается и они могут отложиться в жировой запас.

От потребления алкоголя страдает не только фигура. Доказано, что избыток алкоголя негативно влияет на головной мозг, печень, сердце, периферическую нервную систему, поджелудочную желе и другие органы пищеварительной системы. Злоупотребление алкоголем мешает усваивать полезные вещества, такие как витамины группы В, фолиевая кислота, витамин С, цинк и магний, а также может привести к обезвоживанию организма.

Кстати, алкоголь не помогает противостоять вирусам, он не повышает иммунитет, а скорее наоборот. Употребление спиртных напитков специалисты связывают с развитием широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость перед вирусами, в том числе COVID-19.

По статистике, алкоголь ежегодно приводит к смерти 3 млн человек во всем мире; треть этих случаев приходится на Европу. Там отмечается самая высокая распространенность расстройств, обусловленных употреблением алкоголя, а также самая большая доля смертей, вызванных алкоголем, в общей структуре смертности населения.

Конечно, каждый решает сам, но ВОЗ и Роспотребнадзор рекомендуют ограничить алкоголь как минимум до 20 г спиртового эквивалента в день, а лучше – вообще отказаться от спиртных напитков.