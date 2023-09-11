Ким Чен Ын едет в Россию? Что может обсудить глава КНДР с Владимиром Путиным

Ким Чен Ын отправился в Россию для встречи с Владимиром Путиным Фото: REUTERS

Сразу оговоримся: ни Кремль, ни Пхеньян о возможной встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына официально ничего не говорили. Все новости идут от южнокорейского телеканала YTN и Белого Дома. Впрочем, это довольно типичная ситуация, когда наши сообщают о планах российского лидера в последний момент. К примеру, о точной дате саммита Путина и Байдена в 2021 году первыми рассказали американцы. И когда уже все западные журналисты растиражировали новость, только тогда Кремль дал скупое подтверждение.

Что известно о возможной встрече российского и северокорейского лидеров

МЕСТО

Предположительно оба политика поселятся в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Там же будут жить все остальные участники ВЭФ — на острове русский традиционно размещаются гости форума.

Южнокорейские СМИ пишут, что Кин Чен Ын планирует посетить пирс № 33, где причаливают корабли Тихоокеанского флота России. Еще политику могут показать космодром Восточный.

Глава КНДР не полетит на самолете, а поедет на фирменном бронированном поезде. Сообщается, что состав уже двинулся к границе с Россией.

ЦЕЛЬ

Официально наши власти отрицают военные закупки у Северной Кореи. Но Вашингтон еще с середины прошлого года начал рассказывать о нашем импорте из КНДР артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. Северная Корея много лет занимается модернизацией советского вооружения. Поэтому, с одной стороны, их снаряды и ракеты могут подходить к нашей артиллерии, с другой стороны, качество боеприпасов может не уступать нашему.

Многие западные журналисты уверены, что политики в этот раз точно обсудят поставки в Россию боеприпасов.

Мы же можем поделиться технологиями создания спутников и атомных подводных лодок. А еще лидер КНДР может договориться о поставках нашего продовольствия.

КАК ЭТО БЫЛО В ПРОШЛЫЙ РАЗ

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу в августе посетил Северную Корею во время 70-й годовщины «победы» в Корейской войне.

Вообще, в 1953 году обе стороны оказались в позиционном тупике и заключили перемирие, официально обе Кореи находятся в состоянии войны. Но в Пхеньяне отмечают именно победу.

Ким Чен Ын был в России один единственный раз в апреле 2019-го. Бронепоезд Кима прибыл утром 24 апреля через погранпереход в поселке Хасан.

Там поезд сделал остановку, и Ким Чен Ын по наспех сколоченным деревянным ступенькам впервые спустился на российскую землю. У перрона его ждали хлеб-соль и губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с министром Дальнего Востока Александром Козловым. Перебросившись парой фраз с чиновниками, глава соседнего государства погрузился обратно в вагон и помчался во Владивосток.

На владивостокском вокзале председателя госсовета КНДР встречали военным оркестром. Территорию предварительно помыли с шампунем, на перроне и перед центральным входом в здание вокзала постелили ковровые дорожки, а выезд с перрона на улицу Алеутскую и вовсе заранее переделали, сгладив на 20 сантиметров уступ, о который лимузины Кима могли задеть днищем.

Политики на первых переговорах обсуждали северокорейскую ядерную программу и восстановление экономического сотрудничества. Конкретных результатов у встречи не было, она имела скорее символическое значение.