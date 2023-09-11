В Астане спецслужбы десяти стран обсудили формы борьбы с терроризмом

Фото: Антитеррористический центр Республики Казахстан

В Астане под председательством Казахстана прошло 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). В работе форума участвовали делегации силовых ведомств России, Китая, Индии, Ирана, Киргизстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, в качестве наблюдателей были приглашены представители Беларуси и Монголии.

С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Ерлан Сагимбаев. Он отметил, что РАТС ШОС стала координирующим центром борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях. На форуме в столице Казахстана обсуждалось взаимодействие в борьбе с терроризмом, в частности, механизмы пресечения его финансирования, противодействие незаконному обороту оружия, проведение совместных антитеррористических учений. По итогам встречи был подписан документ о совместных действиях, призванных укрепить стабильность и безопасность региона.

Сложные задачи РАТС

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества была образована в 2002 году, год спустя после учреждения самой ШОС лидерами России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана (в настоящий момент помимо этих государств альянс включает также Иран, Индию и Пакистан).

В программном документе РАТС говорилось, что участники соглашения руководствуются целями и принципами Организации Объединённых Наций, касающимися поддержания международного мира, безопасности и добрососедских отношений между государствами. Члены РАТС квалифицирует терроризм, сепаратизм и экстремизм как угрозы миру и безопасности, а также правам и свободам человека, и убеждены в необходимости согласованных действий, призванных обеспечивать территориальную целостность, безопасность и стабильность стран региона.

Среди задач РАТС – сбор и анализ информации, формирование банка данных о международных террористических, сепаратистских и экстремистских организаций, их структуре, лидерах, а также об источниках и каналах финансирования. Помимо этого страны-подписанты соглашения обязались сотрудничать в антитеррористических учениях, содействовать в международном розыске подозреваемых в совершении терактов и совместно готовить специалистов антитеррористических подразделений.

Фото: Антитеррористический центр Республики Казахстан

К сожалению, необходимость работы в этом направлении остаётся крайне актуальной. Об этом говорил председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев. По его словам, РАТС внесла весомый вклад в развитие ШОС, стала опорой и координирующим центром борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на региональном и глобальном уровнях.

Однако статистика расслабляться не позволяет. Заместитель председателя КНБ Казахстана Руслан Сейсембаев сообщил о том, что за последние три года в государствах ШОС было совершено по меньшей мере 80 резонансных терактов. При этом в текущем году наблюдается их резкий рост. Если в 2022 году было совершено 18 терактов, то в 2023 – уже 47. «Формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остаётся сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению «Талибан» (организация запрещена в РФ. – Ред.) пока не удаётся создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль безопасности», – сказал замглавы КНБ Казахстана.

По его словам, Афганистан остаётся центром притяжения международных террористических группировок. За сравнительно короткий период времени от рук террористов в регионе погибло более 400 мирных граждан, около 940 человек получили ранения. При этом для пресечения насильственных действий силовым структурам и правоохранительным органам проведено свыше 300 громких антитеррористических операций. Задержаны 1 600 террористов и их пособников. Ликвидировано порядка 60 преступников, оказавших сопротивление. Заместитель главы КНБ сообщил, что в Казахстане ежегодно предотвращается не менее двух терактов.

«Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооружённого нападения в местах массового скопления в Астане», – констатировал Сейсембаев.

Есть и другие, не менее удручающие факты. Численность базирующегося в Афганистане филиала международной террористической организации «Вилаят Хорасан» по разным оценкам за последнее время поднялась с отметки 500 до 6 000 террористов.

«Вилаят Хорасан» совершены дерзкие нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии. Расстреляны граждане Китая в кабульской гостинице. Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но также против России, Китая и Пакистана. Помимо этого, в Афганистане базируется «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ. – Ред.), численность которой составляет до 500 боевиков», – констатировал Руслан Сейсембаев.

Он подчеркнул, что терроризм ставит под угрозу масштабные проекты на территории государств ШОС, в частности, строительство железнодорожного коридора Термез–Кабул–Пешавар и газопровода «Тапи» для транспортировки туркменского углеводорода через Афганистан и Пакистан в Индию.

«Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность её экспорта на пространство ШОС, которое со всех сторон окружает эту страну. В этих условиях ключевое значение приобретает совершенствование практических форм методов взаимодействия разведывательных, контрразведывательных, пограничных и правоохранительных органов государств ШОС», – заключил представитель Казахстана на встрече РАТС.

Борьба с тремя видами зла

Участники 40-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС приняли решение провести практический семинар по пресечению использования Интернета в террористических и экстремистских целях, он пройдёт в Индии. Кроме того, в будущем году РАТС ШОС проведёт совместные антитеррористические учения в Китае. Дан старт разработке совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии.

К этому можно добавить, что в ближайшее время к Шанхайской организации сотрудничества готовы присоединиться Монголия и Беларусь. «Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации», – подчеркнул заместитель главы Комитета национальной безопасности Казахстана.

Директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор Алексей Маслов полагает, что ШОС рассматривает террористическую опасность как комплексную проблему. Это не только вероятный переход боевиков на территорию Казахстана и прилегающих территорий, а целый ряд факторов: наркотрафик, который идёт из Афганистана, локальные конфликты на территории Афганистана, которые пытаются перенести на территорию близлежащих стран, включая Казахстан, и три вида зла – экстремизм, терроризм и сепаратизм.

«Антитеррористический центр ШОС был создан довольно давно и является, прежде всего, структурой по обмену информацией. Это очень важный механизм для обсуждения и купирования как текущих, так и грядущих угроз. Причём не только угроз прямого терроризма, но и кибер-терроризма, и угроз, связанных с формированием трансрегиональных группировок, в том числе в Центральной Азии. И, конечно, купирование поставок наркотрафика. Поэтому эта структура крайне важная», – считает Алексей Маслов.

Генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук Сергей Марков напомнил, что главной причиной создания ШОС было противодействие радикальным исламистам из Афганистана: «Это была главная миссия ШОС в самом начале. Потом она трансформировалась, добавились другие цели. А вообще – это первичная причина создания ШОС. Она и сохраняется в числе основных задач. Этому уделяется особенное внимание».

Сергей Марков считает, что самой актуальной задачей для стран Центральной Азии является противодействие возможной экспансии радикального исламизма из Афганистана.

«Талибы так и не ликвидировали военные базы Северного альянса, военные базы ИГИЛ (организация запрещена в РФ. – Ред.). Их там несколько на севере, и они представляют угрозу. Они прямо ставят своей задачей как-то двигаться в Среднюю Азию. Поэтому есть реальная угроза», – полагает эксперт.

«Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС) является действенным координирующим органом и помогает отвечать на все террористические вызовы радикального исламизма, – говорит эксперт Российско-Казахстанского пресс-центра Андрей Выползов. – И в этой связи российской аудитории важно понимание того, что Казахстан – надёжный партнёр России в деле противостояния терроризму. Именно Казахстан противодействует радикальному исламизму, стоит на пути потенциальной террористической угрозы. Россия, безусловно, ценит надёжное плечо Казахстана в сфере контртеррористической деятельности».