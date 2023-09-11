«Хотел отомстить учительнице за щемящую обиду»: В школе раскрыли, почему ученик под Ростовом устроил кровавую резню

Парня иногда дразнили в школе ФОТО: предоставлено КП

Четыре человека оказались ранены в одной из школ Ростовской области 11 сентября. Ученик 9 класса - 15-летний Николай (имя изменено, - прим. Ред.) - в хуторе Красный Десант пришел в учебное заведение с ножом. И с криками бросился на первых, кто встал на пути. Это оказались родители учеников младших классов и работники самой школы.

- Тогда в школу только заходили начальные классы, много отцов было, которые детей привели. Из охраны у нас только бабушки-вахтерши. Мы сначала думали, что это наркоман какой-то зашел левый, а оказалось, что ученик, - рассказали KP.RU ученики школы, в которое произошло ЧП. – Когда он пришел, на нем была маска. Вахтерша попросила ее снять, тогда он сказал, что у него с собой нож. После этого один из отцов заступился за нее, а Коля достал нож. Он был первым раненым.

Из школьников никто не пострадал, ранены оказались только взрослые, преградившие путь парню. Но, по словам подростков, дети и не были его целью.

- Целью, как говорят у нас, была учительница по обществознанию. Она ему тройки ставила. У него, видимо, была щемящая обида. Сам он учился неплохо, но вот с ней конфликт был. Да и сам Коля странным, конечно, был. У него вроде диагноз был, связанный с психическим расстройством. Тихий, но по лицу казалось, что он, скажем так, с тараканами в голове. Но какой-то агрессии от него раньше не было, мы занимались вместе в «Юнармии», - вспоминают в разговоре с KP.RU знакомые Николая.

Сам Николай жил с бабушкой ФОТО: предоставлено КП

Со сверстниками парень общался. Замкнутым, по их словам, не был, но иногда становился объектом насмешек.

- Над ним любили подшучивать. Девочки глазки строили, говорили в шутку, что он их парень. Мальчики «подшучивали» и физически, как они выражаются, любили «шпенделей надавать», - говорят ученики школы.

Сам Николай до недавнего времени жил с бабушкой, пока отец был на СВО. Мужчина вернулся домой к сыну незадолго до случившегося.

По факту ЧП следственный комитет уже начал проверку, сейчас на месте работают правоохранители.

ОФИЦИАЛЬНО

- 11 сентября в 7:34 в школу попытался войти человек в маске. Ему преградили путь вахтер и дежурный учитель, после чего он совершил на них нападение, применив нож. Вахтер, дежурный учитель, а также присутствующие родители смогли оперативно обезвредить нападавшего, незамедлительно был передан тревожный сигнал по номеру 112, после чего его забрали сотрудники полиции. Нападавший оказался учеником 9 класса, - сообщили в пресс-службе Министерства образования Ростовской области. - В результате нападения дети не пострадали, учебный процесс не нарушен. Здание школы оснащено системой видеонаблюдения, системой оповещения при чрезвычайной ситуации, тревожной кнопкой с выводом сигнала на подразделение Росгвардии. На объекте обеспечены внутриобъектовый и пропускной режимы, что позволило своевременно обнаружить и обезвредить нападающего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Взрослые перекрыли ему путь: что известно о нападении подростка с ножом на школу в Ростовской области

В Ростовской области подросток напал с ножом на четверых людей в школе (подробнее)

Детей выводили по одному, школа - под охраной: что происходит в школе под Ростовом, где подросток ранил четырех человек

Очевидцы рассказали, что происходит в школе в Ростовской области, на которую напал подросток с ножом (подробнее)

Детей отправили домой, работают силовики: появилось видео из школы под Ростовом, где подросток ранил четверых человек

Опубликовано видео из школы под Ростовом, где подросток с ножом напал на четверых (подробнее)