Снесенные народом памятники фашистам требуют вернуть на место

В ночь на 23 июня 2022 года, после Дня Памяти и скорби, рухнула стела погибшим итальянцам у городского кладбища, утром люди нашли ее разбитой на траве.

Двадцать лет жители Россоши Воронежской области боролись с воткнутыми на их земле в 90-х и нулевых годах памятниками итальянским оккупантам. Ни обращения в МВД, СК, прокуратуру, МИД и Госдуму, ни публикации в прессе, ни проверки ФСБ ситуацию с мертвой точки не сдвинули: государственные ведомства наотрез отказывались видеть реабилитацию нацизма в том, что итальянцы маршировали по городу военными маршами, трясли медалями за поход на СССР и командовали: «Онори аи кадути!» («Почести павшим!»).

Местный краеведческий музей

Максимум, что удалось лично мне – добиться, чтобы надписи в местном краеведческом музее перевели на русский: в зале, посвященном оккупации, они были на итальянском, и рассказывали не о местном концентрационном лагере, а о добрых альпийцах.

Максимум, что удалось активистам – заставить вытащить из незаконно установленного в центре Россоши памятника Итальянской шляпе тайно заложенные туда кости бойца стрелковой дивизии «Юлия». «Божья роса», - утерлись тогда чиновники, и… узаконили выпотрошенный мемориал, прозванный в народе Могилой Неизвестного фашиста.

Казалось, против лома нет приема, но все переменила Специальная военная операция, в которой Италия заняла сторону Украины.

Первой, в ночь на 15 апреля 2022 года, в Россоши пала Шляпа (знак в виде альпийской шляпы – в таких воевали на нашей территории итальянские фашисты во время Великой Отечественной)

ПАМЯТНИКОПАД

Первой, в ночь на 15 апреля 2022 года, в Россоши пала Шляпа (знак в виде альпийской шляпы – в таких воевали на нашей территории итальянские фашисты во время Великой Отечественной): исчезла, сдернутая неизвестными с постамента прямо под камерами (центральный городской сквер, там храм и автостанция).

В ночь на 23 июня 2022 года, после Дня Памяти и скорби, рухнула стела погибшим итальянцам у городского кладбища, утром люди нашли ее разбитой на траве.

Утром люди нашли стелу разбитой на траве

22 июня уже следующего, 2023 года, Николай Савченко – активист, который борется против памятников фашистам - узнал координаты незаконной братской могилы итальянцев у хутора Зеленый Яр под селом Новая Калитва, вскрыл ее – и тут же примчался Следственный комитет: кости эксгумировали, плиту свалили, уголовное дело не возбудили, но ничего восстанавливать не стали.

Стела на кладбище в Россоши

Одновременно процесс шел в соседней Белгородкой области: в селе Ливенка Красногвардейского района у украшавших подаренный итальянцами мост железных солдат срезали головы, а мемориальный камень за селом выворотили из земли и увезли, и точно такой же камень исчез в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области.

Что характерно, все, кроме Новой Калитвы и Ливенки, происходило тайно, ночью, СМИ писали об анонимных патриотах, но, я думаю, что часть проведенных операций не была невозможна без команды сверху: как еще украсть монумент под камерами так, чтобы стражи порядка развели руками?

Осиротевший постамент россошанской Шляпы вывезли по приказу мэра Кобылкина

Точно мы знаем два факта: осиротевший постамент россошанской Шляпы вывезли по приказу мэра Кобылкина, а железные головы в Ливенке срезали по указанию главы района Куташовой.

Последний случай встал наособицу: в августе 2023 года главный россошанский активист Николай Савченко (глава Воронежского филиала Фонда защиты национального исторического наследия) просто позвонил в администрацию села Филоново Богучарского района Воронежской области и спросил, как поживает их итальянская стела?

Глава администрации Ирина Жуковская тут же прислала фотографию чистой площадки на месте, где еще весной стоял мемориал в виде альпийского пера… после чего ушла в глухую несознанку: отказалась сообщить, кем, когда и по чьему распоряжению был снесен памятник, не брала трубку, когда звонили журналисты.

Этот памятник был последний, больше в Белгороде и Воронеже итальянской заразы нет. Всю выкорчевали! Слезы на глазах…

И тут Савченко позвонил глава Ливенки и сказал, что к ним в область пришел запрос от Ассоциации Международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы» с просьбой восстановить законность. И памятники.

Чистая площадка на месте, где еще весной стоял мемориал в виде альпийского пера в Филоново

ЗАКОН ПРОТИВ ВАНДАЛОВ

Ассоциация «Военные мемориалы» в нашей долгой истории («Комсомолка» пишет о россошанской аномалии десять лет) уже появлялась: когда Савченко искал помощи у федеральной власти, ему ответили: «Военными захоронениями иностранных граждан на территории РФ занимается организация «Военные мемориалы». Межправительственное соглашение об уходе за могилами было заключено между Россией и Италией в 1994 году…», - мол, все законно, дядя. Но такого поворота...

Я позвонила гендиректору Ассоциации Ивану Мирошниченко и спросила:

- Вы действительно просите восстановить мемориалы фашистским оккупантам в Белгородской и Воронежской областях?

Иван Леонидович ответил:

- Я прошу восстановить находящиеся у нас в реестре памятные знаки, разрушенные вандалами.

Н-да, так звучит совсем по-другому.

Стела в центре села Филоново Воронежской области

ОСКОБРИТЕЛЬНЫЙ - ЗАМЕНИТЬ

Ситуация такова: часть памятников, с которыми воевали россошанские активисты, оказалась законной, включенной в межправительственное соглашение, по которому Италия ухаживает за захоронениями советских воинов, а мы, соответственно, – за итальянскими у нас.

В реестре находились, конкретно: стела на кладбище в Россоши, памятные камни в Ливенке и Гарбузово Белгородской области и стела в центре села Филоново Воронежской области.

Непосредственно могил под ними не было, это захоронения символические, или, правильно говорить, утерянные: итальянцев гнала советская армия, они отступали, оставляли убитых – и по пути своего отступления в 90-х поставили мемориальные знаки.

- Мы осуществляем уход за памятниками, деньги на который перечисляет Италия, мы исполнители, - пояснил Мирошниченко. – В этом году уходчики приехали и недосчитались трех объектов: увидели одну чистую площадку и две ямы (в Филоново, Гарбузово и Ливенке. – Ред.). Что мы должны были делать? Мы обратились в МВД с заявлением, что неустановленные лица демонтировали камни и стелу, просим провести необходимые мероприятия. Предоставили полиции все необходимые документы. Проинформировали МИД, ведь ситуация некрасивая. Тем более, что уже не первая…

Оказывается, Иван Леонидович писал и в прошлом году, когда снесли Шляпу и стелу на кладбище в Россоши:

- Тогда акт вандализма обнаружили итальянцы, посольство обратилось к нам за разъяснениями. Мы написали в администрацию Россоши, что, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, стелу на кладбище надо восстановить. Также мы просили и за второй монумент, в нашем реестре не состоящий, но находящийся в разрезе Итальяно-российского взаимодействия, так называемую Шляпу. Я понял, что у населения сложилось негативное отношение к этому памятнику, первоначальный посыл которого был: мир, дружба, несмотря ни на что. Поэтому я предложил администрации, после проведения полицией ОРМ, обсудить с Обществом Альпийских стрелков проект нового памятника, который бы устроил всех…

ВСЮДУ КЛИН

Спрашиваю:

- То есть вы знали, что население Россоши восприняло памятники как героизацию фашизма?

- В процессе узнал. Я не понимаю, почему жители не пошли по легальному пути? Например, у нас была ситуация в Самаре, там хотели установить монумент белочехам. Население вышло и сказало, что оно категорически против! Памятник не установили. Была история с финнами, которые поставили в Ленобласти памятник с надписью: «Погибшим героям». Конечно, все возмутились и мы возмутились, прокуратура обратилась в суд, памятник снесли: героизация недопустима, это не обсуждается. Но мы не можем действовать в неправовом поле, как бы монумент не был нам несимпатичен!

Я, как могу, объясняю: жителей Россоши обманули, обещали памятник дружбе, а сами отдавали честь своему павшему стрелку, построили в Италии вокруг установленных у нас мемориалов целую программу патриотического воспитания, и да, между собой называли и называют свой оккупационный поход героическим.

Мирошниченко возражает:

- Но ведь это претензия не к памятнику, а к чиновникам, которые согласовывали приезды таких туристов и их акции! Да, иностранцы так и рассказывают у себя, что их солдаты в СССР цветочки нюхали. А вы повесьте рядом с памятником куаркод: человек наведет телефон - и прочитает про концлагеря и закопанных заживо. И будет наша пропаганда!

Я:

- Так россошанские чиновники запрещали местным коммерсантам даже минимально уравновесить памятник, поставив рядом фонтан Победы над фашизмом, говорили: «Итальянцы обидятся!»

Не было, в общем, легальных способов. Людей довели до отчаяния.

Кости бойца стрелковой дивизии «Юлия», заложенные в Шляпу

ОКО ЗА ОКО

- Чего я боюсь, - говорит Мирошниченко, - соглашение ведь работает в обе стороны: как мы, так и с нами. Вот, например, румыны не согласовали ремонтные работы на советских мемориалах на своей территории – и мы тут же остановили ремонт находящихся у нас румынских. Или латыши: стоял у нас в Череповце памятник латышам, погибшим в лагере военнопленных, исчез. Мы написали заявление в МВД, его нашли, вернули на место. Он опять исчез. Причем пропал с закрытого кладбища, куда просто так не пройдешь, памятник представлял собой глыбу в две с половиной тонны весом, в первый раз мы его забирали от здания МВД, вора нам не показали… в общем, складывалось впечатление, что там не обошлось без местной администрации или местных олигархов. Латыши все поняли – и с советского кладбища с Латвии тут же исчезли орудия: нам ответили зеркально. Нам это надо? Мне нет.

Я начинаю понимать:

- Око за око…

- Конечно! В Италии находится 214 наших захоронений, вернее, находилось, теперь я уже не знаю, сколько. Ситуация осложняется тем, что итальянское и немецкое соглашения далеки от совершенства, они не предусматривают взаимного содержания, которое прописывалось с другими странами. Вот, например, в Чехии 4000 памятных знаков Советской армии, у нас чешских 16. По договору Чехия оплачивает уход на своей территории, мы – на своей, а с Италией не так. Она оплачивает уход и за всеми памятниками российским, советским воинам на своей территории, и за всеми памятниками итальянским солдатам на нашей.

И, за свою щедрость, требует пиетета. Кто платит, тот заказывает музыку, всем известно…

Краеведческий музей в Россоши

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Если говорить начистоту, то от писем «Военных мемориалов», скорее всего, ничего не изменится: решения по сносу памятников, похоже, были приняты централизованно (а,судя по поведению главы села Филоново Жуковской, централизованно и негласно.

Думаю, Иван Мирошниченко тоже понимает игру, поэтому его письма – просто обязательные упражнения, необходимость показать бывшим партнерам, что компетентные органы сделали все возможное. Дипломатия.

Между тем политический процесс не стоит на месте. Весной Воронежский областной суд признал оккупацию Воронежской области немецко-итальянскими захватчиками геноцидом нашего народа. Теперь, теоретически, прокуратура может подать в суд и признать исчезнувшие памятники незаконными, и, если их найдут, то не станут устанавливать… Но это решение, конечно, тоже должно быть принято сверху. Централизованно.

Краеведческий музей в Россоши

Я спросила Ивана Мирошниченко, что ответила администрация Россоши на просьбу восстановить стелу и согласовать новый памятник?

«Готовы рассмотреть после нормализации российско-итальянских отношений», - сказал Иван Леонидович.

Чего я боюсь: если снова настанет «дольче вита», то памятники быстро найдутся и вернутся на место.

Политика, все-таки, очень непостоянная вещь. Часто меняется.