«Интеррос» поддержал исследование стратегий развития Камчатского края

Фото: Юлия Фомкина

Модное слово «геймификация» означает представление просветительских или маркетинговых проектов в формате игры. Другими словами, это перевод сложных терминов и концепций в интуитивно доступную даже школьникам форму. Прекрасный пример того, как это работает, на Восточном экономическом форуме показала команда, состоящая их правительства Камчатского края, группы «Интеррос», Института стратегических коммуникаций и социальных проектов, научного центра «Вулканариум». Ими совместно разработана экономическая стратегия «Интерактивно.РФ».

Возьмите словосочетание «Комплексное социально-экономическое развитие субъекта РФ». Чиновникам со стажем понятна вся глубина смысла, который в него вкладывается. Но простого обывателя этот набор слов лишь вгоняет в скуку. И совсем другое дело, когда перед тобой, действительно, карта конкретного игрового региона (в нашем случае - Камчатки), разделенная на поля. На каждом поле можно разместить один из 12 объектов: это может быть турбаза, жилой комплекс, контейнерный терминал, аэропорт, строительный комбинат и так далее. Каждый из них в зависимости от расположения на карте приносит игроку баллы по трем направлениям: экономика, настроение граждан и экология. Но самое интересное, что каждый шаг имеет значение. Объекты взаимодействуют между собой, могут мультиплицировать или нивелировать эффекты друг друга. Например, если разместить завод рядом с горной гостиницей, то все плюсы для настроения граждан пропадут. Или другой пример: можно сделать упор только на экологическую составляющую, но тогда просядет экономика региона. В чем, понятно дело, тоже нет ничего хорошего.

Так как это пилотный проект, на данном этапе карта представляет пользователям общие баллы за прохождение интерактивного этапа, а также общие рекомендации по ответственному бизнесу в регионе. В будущем на платформе будут отражены конкретные показатели влияния каждого объекта на благосостояние и экологию региона.

Пока оценка объектов инфраструктуры ведется по трем ключевым параметрам и в игровых баллах. Постепенно планируется увеличить количество параметров, а также измерять их в конкретных прикладных величинах.

По сути, ведь в этом и состоит хороша работа грамотного руководителя региона или крупного инвестора (то самое «комплексное развитие») - так сбалансировать все интересы, чтобы и экономическую выгоду получить, и довольство граждан повысить, и об экологических рисках не забыть. Идея до того простая в своей гениальности, что поневоле думаешь - неужели раньше до этого никто не додумался.

Фото: Юлия Фомкина

Поиграть в эту стратегию пока можно будет только в музее «Вулканариум», который работает в Петропавловске-Камчатском. Для этого там устроен специальный интерактивный зал. Как рассказал журналистам основатель музея Сергей Самойленко, это сделано специально.

- Мы рассчитываем на то, что игра будет интересна не только туристам, но и жителям региона, особенно школьникам. И нам сейчас важно, чтобы игровой процесс шел вместе с комментариями куратора, который сможет подробно объяснять, почему то или иное решение привело к соответствующим результатам, - отметил Сергей Самойленко.

Но, безусловно, эта игра имеет потенциал и для существования в виде мобильного приложения. И конечно, она может быть применена не только к Камчатскому краю, но и в будущем ко всем другим регионам России, особенно к тем, что обладают богатым природным потенциалом.

Для «Интерроса» этот проект кажется логичным продолжением курса на цифровизацию разных сфер бизнеса (инвестиции в разработчика «Рексофт» и платформу для предпринимателей «Точка») компания выступает адептом цифровой экономики и стремиться использовать технологии, в частности блокчейн, на развитие общественно полезных проектов — как содействие российским музеям в сохранении наследия.

Идею уже оценили в российском правительстве.

- Это отличный способ для людей, заинтересованных в развитии региона, наглядно увидеть, какие есть варианты, с одной стороны, создавать рабочие места и увеличивать налогооблагаемую базу и одновременно обеспечивать устойчивое развитие, сохраняя уникальную экосистему. На Камчатке есть памятник, на котором написано «Здесь начинается Россия». И мне кажется, этот проект тоже начинает большую работу, которую можно распространить на многие регионы нашей родины, - отметил во время презентации председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин.