«Понтовый» туризм с кавказским юмором от популярных блогеров Омара Алибутаева и Юсупа Омарова в новом тревел-шоу VK Видео «Орёл и Орёл»

VK Видео запускает новое тревел-шоу «Орёл и Орёл» с колоритными ведущими Омаром Алибутаевым и Юсупом Омаровым. Они расскажут о том, как можно роскошно путешествовать по России, и покажут самые «понтовые» места страны — где прокатиться на императорской карете Екатерины II и погонять на трассе «Формулы-1». Шоу пополнит библиотеку эксклюзивного контента платформы.

В проекте «Орёл и Орёл» ведущие ставят амбициозную цель — доказать, что интересно проводить время можно не только в столице. Два друга путешествуют по городам России и соревнуются между собой в поиске самых неординарных мест и активностей. Тревел-шоу сопровождается фирменным юмором от кавказских комиков, который так ценит их многомиллионная аудитория.

Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK:

«Мы гордимся своими городами, достопримечательностями и природой. Когда к нам приезжают друзья, всегда хочется отвести их в самые «понтовые» места, показать лучшее в своем городе на наш взгляд. Именно с такой задачей наши ведущие приезжают в каждый город. Мы постарались создать альтернативный путеводитель для зрителей, чтобы они вдохновились идеями и открыли новые места для отдыха».

Омар Алибутаев и Юсуп Омаров покажут, где лучшие крабы в России, научатся японскому дрифту и расскажут, как добраться до туристических мест, чтобы выглядеть самым крутым на дорогах и получить максимум эмоций от поездки.

В конце каждого путешествия оператор программы решит, кто из ведущих был «понтовее». А зрители смогут ознакомиться с тревел-гайдом о точках, которые посетили Омар и Юсуп в выпуске, и узнать, сколько стоит их отдых.

Первым местом назначения станет город Санкт-Петербург. В следующих выпусках ведущие исследуют на предмет неординарных мест для отдыха Сочи, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Дербент, Нижний Новгород, Мурманск, Пятигорск, Астрахань и другие города.

Омар Алибутаев, один из ведущих нового проекта:

«Я узнал Россию совсем с другой стороны: с более богатой природой, атмосферой и красивыми локациями, которые точно должны увидеть все, кто любит и ценит природу. Благодаря проекту зритель точно поймёт, что и в России тоже есть куда полететь, поехать, поплыть, поскакать, побежать — не хуже, чем за границей, а где-то даже лучше».

Юсуп Омаров, один из ведущих нового проекта:

«За время участия в проекте я не только узнал много нового о России, но и преодолел свои страхи. Зрители вместе с нами покатаются на вертолёте, зип-лайне и других необычных средствах передвижения. Посмотрят на страну по-новому и восхитятся её красотой. Уже сейчас я понимаю, что за происходящим в шоу будет интересно следить: колоритная подача, познавательная информация, удивление, экстрим, юмор и позитив. Над проектом поработала по-настоящему большая профессиональная команда, знающая толк в захватывающих шоу».

Новое тревел-шоу «Орёл и Орёл» выйдет 11 сентября в 12:00 и будет доступно по ссылке.