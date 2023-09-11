В России выросла доля занятых в малом и среднем бизнесе: опубликован список регионов-лидеров и аутсайдеров

По данным экспертов, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны на сегодня составляет около 20% Фото: Shutterstock

В лидерах рейтинга - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, где в секторе МСБ трудятся более половины всех занятых в экономике. Самые низкие показатели — у Чукотки, Карачаево-Черкесии и Ингушетии, но при этом авторы рейтинга отмечают — большинство регионов, оказавшихся в конце рейтинга, составленного РИА «Новости», демонстрируют положительную динамику по росту численности работников, задействованных на предприятиях малого и среднего предпринимательства.

По данным экспертов, доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны на сегодня составляет около 20%, а всего в таком бизнесе задействовано около 30 млн человек (почти 41% от общего числа занятых). И эта цифра увеличивается: за год (по сравнению с июлем 2022 года) численность россиян в этом секторе предпринимательства выросла на 9,6%, снижение на 1% произошло лишь в Чукотском АО. При этом хорошие темпы роста продемонстрировали Чечня, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария — там численность трудящихся в сфере МСБ выросла за год почти на треть.

- Рейтинг практически традиционен, каких-то серьезных отскоков здесь нет, - прокомментировал «КП» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. - Очень многое зависит, конечно, от особенностей регионального строительства экономики — какие у них есть программы и поощрения для работы малого и среднего бизнеса: в регионах, которые являются лидерами, хорошо поставлена эта работа, есть соответствующая инфраструктура. Доходность региона имеет косвенное значение, это не основной фактор. В целом же, увеличение людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, - это позитивный фактор, особенно для тех регионов, которые являются аутсайдерами рейтинга. В этих регионах, как правило, высокая безработица, поэтому появление малых предприятий можно только приветствовать, ведь в данном случае рост доли МСБ - это не только вклад в экономику, но и решение проблемы занятости и повышения доходов населения.

ТОП-10 ЛИДЕРОВ

Место в рейтинге Регион Доля занятых в МСБ, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023 г.

1. Москва 65,8

2. Санкт-Петербург 63,6%

3. Новосибирская область 54,8%

4. Костромская область 48,7%

5. Тюменская область 47,9%

6. Свердловская область 45,2%

7. Республика Алтай 45,1%

8. Калининградская область 44,6%

9. Краснодарский край 44,2%

10. Татарстан 43,6%

… И ТОП-10 АУТСАЙДЕРОВ

76. Бурятия 27,6%

77. Северная Осетия 27,4%

78. Чечня 26,8%

79. Якутия 26,8%

80. Дагестан 26,4%

81. Мордовия 26,2%

82. Еврейская АО 23,6%

83. Чукотский АО 23,4%

84. Карачаево-Черкессия 23,1%

85. Ингушетия 12,2%