Ким Чен Ын поедет на встречу с Путиным на поезде: что известно о бронированном составе

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом Фото: REUTERS

Кремль сначала хранил интригу насчет приезда во Владивосток лидера КНДР Ким Чен Ына. Но потом все же выдал сообщение о приглашении главы:

«Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом».

Во Владивосток лидер КНДР поедет на своем знаменитом бронепоезде. Отец и дед товарища Кима боялись летать. То ли нынешний правитель тоже страдает от аэрофобии, то ли ездит железной дорогой уже по традиции.

Вот, что известно о бронированном составе:

* В поезде может быть от 7 до 21 вагонов. В Китае он разгоняется до 80 км/ч, но по северокорейским путям больше 50 км/ч не ездит. Из-за тяжелой брони разогнаться быстрее невозможно.

* Несмотря на то, что весь состав называется бронепоездом, реально тяжелая защита есть только у двух вагонов: служебного и жилого.

* Делегация обычно едет на трех поездах. Первым идет состав безопасности, проверяющий рельсы, вторым с задержкой от 20 минут до часа — поезд с самим товарищем Кимом, третьим — поезд со всеми сопровождающими.

* В главном поезде с лидером КНДР есть вагон с конференц-залом, обставленным деревянными креслами с кожей. Есть вагоны для спутниковой связи, отдыха (с любимым караоке), ресторана, кухня в отдельном вагоне.

* Первый бронепоезд деду нынешнего главы КНДР Ким Ир Сену подарил Сталин. По официальным данным, на нем северокорейский политик проехал 368 тыс. км.

* Отдельный вагон-гараж везет бронированный лимузин Mercedes-Maybach S600 Guard.

Четыре года назад прибытие товарища Кима на вокзал Владивостока транслировали в прямом эфире. В кадр попали сопровождающие, которые на ходу протирали наружние поручни и двери вагона с лидером КНДР. Сопровождающие несли трапы для политика и следили, чтобы поезд остановился точно напротив расстеленной загодя ковровой дорожки.