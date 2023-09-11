Почему нельзя отдавать ребенка в школу в шесть лет? Отвечает педагог-логопед

Начался новый учебный год и родители хватаются за голову: у кого-то ребенок не хочет учиться. А у кого-то хочет, но не может. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начался новый учебный год и родители хватаются за голову: у кого-то ребенок не хочет учиться. А у кого-то хочет, но не может. Как помочь тем, у кого не слишком гладко все получается? Об этом в эфире программы «Родительский вопрос» на Радио “Комсомольская правда” наши ведущие Александр Милкус и Мария Баченина разговаривали с Ольгой Азовой, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры логопедии МПСУ, директором реабилитационного центра «Логомед».

- Ольга Ивановна, многие учителя, особенно в начальной школе, жалуются, что проблемных детей стало больше. Причем отклонения не такие серьезные, чтобы детей надо было переводить в коррекционные классы, но которые мешают учиться и осваивать программу.

- Да, таких детей становится больше. Потому что медицина развивается и научилась выхаживать даже не очень здоровых деток. А раз так, то хотим мы этого или нет, количество детей с нарушениями увеличивается. Но надо сказать, что пока какой-то критической массы не накопилось, чтобы произошел какой-то жуткий популяционный взрыв. Пока мы справляемся.

Подготовка к школе - это от лукавого

- А с какими проблемами чаще всего дети приходят в школу?

- Во-первых, это дети с нарушением поведения со всеми вытекающими из этого последствиями. Во-вторых, дети, у которых не успела развиться речь до школы - это большая проблема сейчас. Сегодняшние дети в принципе имеют достаточно длинный период детства. Это не плохо и не хорошо. Просто это черта нашего времени. Если вы живете в эпоху революции и мировых войн, то получаете взрослого практически сразу. Потому что ему надо кормить семью, помогать маме и т.д. Сегодняшние дети взрослеют очень долго. Этот период может выйти даже за рамки школы. Но для специалистов в области коррекции это благо. Потому что мы за счет этого успеваем помочь ребятишкам, ведь у них нервная система развивается достаточно долго. Но тут есть один очень важный момент. С одной стороны, мы говорим - дайте детям сформироваться, а с другой стороны, родители радостно отправляют детей в школу в возрасте 6 лет, когда они совершенно к этому не готовы.

- Почему не готовы?

- Потому что популяционные исследования, которые проводили Российская академия образования и Институт физиологии показывают, что у 70% детей речь, внимание и память формируется только к 8-9 годам. Соответственно, кроме нарушения поведения мы имеем и нарушение речи, внимания, памяти. А это значит, что вслед за этим обязательно придет и дисграфия, и дислексия.

- То есть вы говорите о том, что надо начинать обучение в школе позже?

- Ну, с 7 лет как минимум. Потому что многие стараются в 6-6,5 лет отвести. И вообще я считаю, что ранняя подготовка к школе это от лукавого. Дети должны обучаться чтению и письму в школе.

Почему велосипед это здорово, а гаджет - не очень?

- Ольга Ивановна, как определить, готов ли ребенок к школе?

- Нужно идти от физиологии. Есть очень симпатичная таблица, как ребенок овладевает различными видами движения. Реперные точки очень простые – появление самоката, потом беговела, трехколесного велосипеда, двухколесного и т.д. Физиологически незрелый ребенок не овладевает этим спортивным инвентарем.

То есть надо понимать, что речь, слух и движения идут параллельно - между ними есть прямая связь. Если ребенок не может на велосипеде ездить, не способен застегнуть пуговицу, а про шнурки знает из рассказов деда (сегодня у детей только липучка, а мелкая моторика нам тоже небезразлична), то мы получаем ребенка, который физически достаточно плохо развит. И это напрямую связано с его способностью слушать и говорить. А мы в школе заставляем его воспринимать речь на слух. А ведь на самом деле речь – это же многокомпонентная история! Нам нужна развернутая речь, нужно умение и выслушать, и ответить. Сейчас огромная проблема в том, что люди не умеют вести нормальный диалог: либо говорит один, а второму некуда вставить свое слово, либо в принципе человек говорит об одном, а собеседник отвечает другое.

Исследования показывают, что у 70% детей речь, внимание и память формируется только к 8-9 годам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поэтому перед школой важно оценить высшие психические функции, насколько ребенок умеет слушать и говорить. И если эти базовые вещи у него готовы, то как можно учить его таким сложным понятиям, как анализ и синтез?

- Ольга Ивановна, как на ваш взгляд, на развитие детей сегодня влияют гаджеты?

- Вот смотрите, у ребенка даже на первом году жизни очень много визуализации. Когда мы ребенку рано даем гаджеты, то другие сенсорные органы - например слух - мы обедняем. А теперь вспоминаем школу. Как в основном в школе преподаются предметы, и кто их преподает? В основном женщины – а это всегда разговорный жанр. Это значит, что надо много воспринимать на слух. И возникает противоречие: у детей развито визуальное восприятие, а им предлагают осваивать сложные вещи на слух. В результате дети просто не могут переключиться. Поэтому с гаджетами получается так: каналов восприятия у человека много, а на полную мощь работает только один - получение информации через зрение. А остальные просто не развиваются.

Хорошая учеба начинается с хорошего завтрака

- Скажите, как родителю распознать, что есть проблема? Когда и в каком возрасте звучат первые звоночки, на которые нужно обратить внимание?

- Я не буду идти в самое раннее детство, проведем такую черту – 5 лет. Это возраст, когда речь закончила свое развитие, и у ребенка уже богатый лексикон - 5-10 тысяч слов. То есть это речь взрослого человека. Но самое главное, мы обращаем внимание на связную речь. А высший пилотаж – это диалог и монолог, насколько ребенок может поддержать его. Московские дети в этом плане очень развиты. Родители часто предлагают детям «позвони кому-нибудь, поговори». Это правильный подход. А что касается звоночков, то прежде чем накручивать себя, что с ребенком что-то не так, нужно помнить, что помимо психофизиологии, есть еще просто физиология.

- Что вы имеете ввиду?

- Иногда корень проблемы не надо искать слишком глубоко. Хорошая учеба начинается с хорошего завтрака. Если ребенок не поел с утра, то он в школе думает о еде, а не о том, как усвоить учебный материал. Ребенку нужно оставлять детскую еду: каши, булки с маслом, сладкий чай с лимоном, яичница, йогурты - то, что называется длинные углеводы. Многие родители не обращают на это внимания, но необходим правильный режим труда и отдыха. Если ребенок недоспал, то он плохо учится. Норма для ребенка дошкольного или младшего школьного возраста – 10 часов сна. А сколько на самом деле спят современные дети, просидев до глубокой ночи со своим гаджетом - одному богу известно.

Пишет, как курица лапой

- Бывает, ребенок, как говорится, пишет как курица лапой. А некоторые родители тревожатся - а вдруг это дисграфия?

- Курица лапой – это еще совершенно не дисграфия. Сейчас просто все куда-то гонят, непонятно куда, и у ребенка просто времени нет, чтобы нормально научиться. Учат, например, безотрывному письму. Ну, так нельзя - этот процесс нефизиологичен, ребенок пишет высунув язык и затаив дыхание. А затаенное дыхание ведет к кислородному голоданию. Он написал, выдохнул и уже не помнит, какое слово следующее, фразу целиком не может в голове удержать.

- А как нужно писать, раздельными буквами, получается?

- Надо писать, как удобно. Русская графика предполагает, что есть буквы, которые безотрывно не напишешь - «е», например. А если ты написал «б», то ты с этой верхней позиции никак не перейдешь к «о», ты по-любому отрываешь руку. Объясните мне, зачем вам нужно безотрывное письмо? Хотите каллиграфический почерк - тогда, извините, каллиграфия это искусство, этому нужно отдельно учить. Зачем искусственно создавать проблему?