Посылать желания во Вселенную бесполезно: Психолог предупредил о риске реального банкротства

Многие уверены, что деньги и успех можно «приманить» при помощи ритуалов. Фото: Shutterstock

Марафоны желаний – одна из популярных псевдопсихологических пирамид, которой люди увлекаются не только у нас в стране. Ученые из Университета Квинсленда в Австралии решили посмотреть, а действительно ли убеждения о том, что деньги и успех можно «приманить», работают. Они сосредоточились на «феномене манифестации» как вере в то, что если вы посылаете свои желания вселенной через позитивные мысли, визуализацию или действуете так, как будто цели уже сбылись – например, выписываете себе воображаемый чек – вселенная доставит вам то, что вы хотите.

В эксперименте по проверке того, а действительно ли ритуалы по привлечению успеха работают, согласились поучаствовать 375 человек.

Их попросили оценить по семибалльной шкале, насколько они согласны с такими утверждениями, как «я привлекаю успех в свою жизнь с помощью вселенной или высших сил»; «моя душа, дух или высшее «я» помогает мне привлечь успех»; и «вселенная или высшая сила посылает мне людей и события, которые помогут мне добиться успеха».

Ну и ответы проанализировали, сопоставив с реальными доходами.

На каждый балл, набранный людьми вверх по шкале веры в «космическую халяву», вероятность банкротства возрастала примерно на 40%, по сравнению с теми, кто не занимался привлечением успеха из ниоткуда, а трезво оценивал возможности и риски.

Исследователи также обнаружили, что люди, склонные привлекать силу вселенной, с большей вероятностью будут вкладываться в рискованные инвестиции и верят, что смогут быстрее выйти на колоссальный и нереалистичный уровень успеха.

- Я полагаю, что здесь имеются ввиду в основном техники так называемого нейролингвистического программирования, убеждения, внушения. Во всяком случае, по отдельным видео-выступлениям таких марафонов может складываться подобное впечатление, - рассказал KP.RU кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин. - Человеку пытаются навязать определенный алгоритм к действию, внушить, что он «сильный», «умный», «богатый» и через осознание этого нового статуса он и должен начать действовать по-другому. Мол, сначала необходимо создать образ, представить, запрограммировать себя на успех и потом действовать.

С одной стороны, в этом нет ничего предосудительного, говорит наш эксперт.

- Действительно, результаты во многом зависят от нашего положительного настроя, такого предвосхищения ситуации достижения чего-либо. С другой стороны, одного такого «программирования» недостаточно. Необходимо предпринимать многочисленные усилия, чтобы достичь успеха в любой сфере. Но организаторы марафонов умалчивают об этом, акцентируя внимание только на несущественном, на фасаде, на декорациях, - говорит Дмитрий Деулин. – Саму работу по построению бизнеса, любого дела, они обесценивают, подменяя ее незамысловатыми действиями и «волшебными» фразами.

Авторы марафонов желания ориентируются на очень наивных и ленивых людей, кто совсем отчаялся чего-либо достичь и полагается на «чудо». Может быть на людей с «мистическим сознанием». И здесь возможен плацебо-эффект.

- То есть участники марафонов желаний начинают сами веровать в чудотворность всех этих магических ритуальных действий. И, возможно, прикладывая еще и усилия, могут получить какой-то результат, то есть это может стать таким прологом к их потенциальному успеху. Но, как правило, процент таких людей на уровне статистической погрешности, случайного значения. А основная масса, когда волшебство и обаяние организаторов заканчивается, остается с «тыквой», - считает психолог.

- То есть, это такие современные «лохотроны», а на самом деле отправление желаний в космос не построит успешный бизнес, разве что, самим авторам марафона?

- Создатели этих «чудо-викторин» и «марафонов» по сути – современные Остапы Бендеры. Фактически они спекулируют на чужой корысти, алчности, на желание без особых усилий приобрести деньги, славу, популярность. Они прекрасно знают о слабостях современного человека, ловко используют это обстоятельство, и неплохо наживаются. Изначально все это зародилось и практиковалось на Западе, после Великой депрессии. Нужно было такое психологическое обезболивающее, чтобы люди уверовали, что на самом деле их беда может быть решена с помощью различного рода заклинаний, ритуалов, несложных действий, визуализаций и прочего. Отсюда – появление в США квазирелигиозных и квазипсихологических сект (дианетики, саентологи, например). Я думаю, что «марафоны желаний» — это такая эволюция мошенничества с использованием различных социально-психологических технологий, игре на пороках и слабостях человека.