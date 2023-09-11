«Восьмивековой натиск на Восток исторического Запада заканчивается»: названы неочевидные причины агрессии против России

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко. Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

Почему Запад ведет себя столь агрессивно по отношению к России? Какие знания сегодня нужны российским экспертам-международникам для качественного освоения новых перспективных рынков, в том числе в Африке и Латинской Америке? На эти и другие вопросы корреспонденту «Комсомольской правды» ответил ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко.

- Александр Владимирович, у вас гигантский дипломатический опыт. Вы, к примеру, работали послом России в Великобритании. Смогут ли, на ваш взгляд, в будущем мирно сосуществовать Россия и Запад?

– Нынешнее обострение в отношениях между Россией и Западом можно охарактеризовать как своего рода эндшпиль восьмивекового «натиска на Восток» исторического Запада. В этом действительно много истории. Независимые эксперты на Западе не раз предупреждали, что Запад имеет дело не с Кремлем, а с исторической Россией, со страной, которая восстанавливает связь времен и историческую преемственность в своем развитии и которая отлична от Запада в культурно-цивилизационном отношении. Этот факт просто надо признать. В том числе нам самим. Что и сделано в Концепции внешней политики страны, утвержденной Президентом Владимиром Путиным 31 марта этого года.

Там впервые говорится о том, что Россия - это государство-цивилизация, причем не единственное в мире. Таковыми являются Китай и Индия. В этом нет трагедии, поскольку мир всегда был многообразным в культурно-цивилизационном отношении. Просто иные культуры столетиями подавлялись доминированием Западной цивилизации, будь то колониализм или неоколониальный гнет. Это доминирование исчерпало свой ресурс и стало тормозом мирового развития.

На протяжении трех веков мы мыслили себя как часть широкой Европейской цивилизации и пытались в нее «войти». Так было в XIX веке, так было и после окончания Холодной войны и распада СССР. Мы не хотели признать того, что еще сто лет назад понимал германский культуролог Освальд Шпенглер, который в своем «Закате Западного мира» писал, что есть Запад и есть Россия и, если заимствовать у Киплинга, «вместе им не сойтись».

Поведение западных элит в последние 30 лет только доказывает, что там признают правоту Тютчева, который писал: «Россия самим фактом своего существования отрицает будущее Запада». Там видят в самом существовании нашей страны экзистенциальную угрозу для себя.

Но никто не собирается устранять Запад, как он устранял других на протяжении веков. Просто это еще одна цивилизация со своими специфическими ценностями и способом существования, еще один регион в ряду других. Но существовать за счет всего остального мира уже не получится.

Из этой давно назревшей качественно новой геополитической реальности нам и надо исходить. Выходить из узких шор западноцентризма, расширять свой горизонт, работать условно по всем азимутам, то есть смотреть на все 360 градусов.

Западным элитам необходимо, наконец, понять, что мир стремительно меняется. Своей политикой мы им в этом помогаем, в том числе на Украине, которую они превратили в орудие реализации стратегии по «окончательному решению» того, что они называют Русским вопросом. Просто нам было некуда отступать. На этом окончательно рассеялись иллюзии о том, что Запад может добровольно и без потрясений трансформироваться в соответствии с требованиями времени.

- Дипломатической академии МИД России скоро исполнится 90 лет. Быть хранителем лучших традиций российской дипломатии, конечно же, очень почетно. Но в современном мире этого явно мало для того, чтобы соответствовать быстро меняющейся реальности. Что нового Академия сегодня может предложить все более требовательной молодежи?

- Недавно мы открыли новое направление магистратуры. Программа называется «Внешнеполитическая деятельность и управление рисками». Речь идет о подготовке настоящих профессионалов, специалистов-управленцев во внешнеполитической деятельности. К нам приходят учиться выпускники вузов с образованием не ниже бакалавра в области экономики, финансов, менеджмента, гуманитарных специальностей. Программа также представляет интерес для государственных служащих, которым знания в области внешней политики необходимы для продвижения в карьере.

Есть и сотрудники правоохранительных органов, которым тоже необходимы знания и навыки в области международной деятельности. Среди наших слушателей депутаты Государственной думы, сенаторы, сотрудники министерств и ведомств, коллеги из Евразийской экономической комиссии. Мы, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы наши выпускники из стран-партнеров, возвращаясь домой, больше знали о России, ее внешней политике и позиции по ключевым вопросам мировой повестки.

- Насколько востребованы специалисты, которых готовят в рамках этой программы? Куда они могут трудоустроиться?

- Возможности дальнейшего карьерного роста для наших выпускников очень широки. Сегодня уже мало говорить о повороте России на Восток, нам давно пора активнее двигаться в Африку, Латинскую Америку, новым смыслом наполнять наши отношения с ближайшими соседями в центрально-азиатских странах. В обстановке санкционного давления и жесткой конкуренции с западными странами в политической, экономической, гуманитарной сферах, нам надо укреплять в этих странах позиции России. А это немыслимо без хорошо подготовленных кадров.

Специалистам, имеющим базовое образование, часто не хватает для дальнейшего продвижения карьеры практических знаний в международной сфере, языковых компетенций, страноведческой информации. Все это можно получить в рамках нашей программы за два с половиной года. При этом совмещая учебу с основной работой. Расписание занятий удобное. Состоит из отдельных тематических модулей. В этом уникальность и ценность нашего курса.

А еще дополнительный «бонус» для выпускников программы – полезные деловые связи между однокурсниками, среди которых есть представители крупнейших российских госкорпораций, министерств и ведомств, администраций регионов.

- Вы ориентируетесь на жителей крупных городов, в первую очередь, Москвы или приглашаете слушателей из регионов?

- В этом году принято решение адаптировать нашу программу для регионов. Для них возможность получения знаний в дистанционном формате, без отрыва от работы особенно актуальна. Мы планируем целевую подготовку сотрудников региональных правительств, министерств и ведомств, связанных с внешними связями. Информацию о программе мы довели до всех глав регионов, мэров крупных городов