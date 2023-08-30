II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» завершил свою работу

Фото: Леонид Столярчук

За три фестивальных дня зрители увидели семь спектаклей (из них два для детей, включая кукольный), одно цирковое шоу, двенадцать концертов, три фотовыставки, а также показы мультипликационных и художественных (короткометражных) фильмов, побывали зрители и на творческих встречах с артистами.

«В этом году наш фестиваль в общей сложности посетили свыше 8 тысяч человек. Было задействовано 6 площадок Кремля — это 7 локаций фестиваля: в атриуме мы разместили “Большой театр Тульского кремля” и “Малый театр Тульского кремля” — основные театральные музыкально-творческие площадки. Остальные локации были на открытом воздухе и в шатре: “Зелёный театр” — главная концертная площадка, “Кинолекторий”, в котором мы показывали мультфильмы от партнёров фестиваля «Союзмультфильм», и ВГИК — короткометражные фильмы, в нём же была обустроена “Добрая гостиная” — сюда приходили гости фестиваля для встречи с известными артистами, вела проект актриса Кристина Медведева. Для детей мы создали площадку “Детское царство“. Здесь волонтёры проводили увлекательные мастер-классы для детей. И конечно, одной из важных площадок фестиваля стала “Сцена на набережной”, на которой проходил завершающий II тур I Всероссийского многожанрового конкурса “Открытая сцена”», — сообщил создатель фестиваля, артист театра и кино, режиссёр Вадим Медведев.

Центральным событием фестиваля, как и ожидалось, стал I Всероссийский многожанровый конкурс для детей и непрофессиональных артистов «Открытая сцена». Конкурс проходил среди участников в возрасте от 7 до 30 лет по пяти номинациям — вокал, хореография, актёрское мастерство, народное творчество, оригинальный жанр. Это были выступления коллективов и сольные проекты участников из разных регионов страны: Белгород и Белгородская область, Брянск, Воронеж и Воронежская область, Липецк, Москва и Московская область, Рязань, Тула и Тульская область. Из более тысячи поданных заявок на конкурс в онлайн-формате на сайт фестиваля к финалу были допущены 60 номинантов. По итогам конкурса профессиональное жюри — Ирина Шведова, Николай Чермошенцев, Игорь Пиворович, Елена Комарова и Антон Эльдаров — определили не 15 победителей (I, II и III места в каждой номинации), а 17, так как первое место в номинации «Вокал» разделили между собой два человека, а также жюри выделили отдельную номинацию — «Народное творчество-хореография». Со всем списком победителей можно ознакомиться на сайте фестиваля в разделе «Конкурс». Все победители (I места) и призёры (II и III места) конкурса получили от организаторов фестиваля памятные награды — кубки и дипломы, а также специальные призы от партнёров конкурса и фестиваля. В частности, вице-президент корпорации «Синергия» Юлия Вепринцева вручила победителям конкурса сертификаты на бесплатное обучение (очное и дистанционное) в университете «Синергия», кроме этого, всем финалистам конкурса достался бесплатный доступ к онлайн-обучению. Генеральный директор Андрей Матвеев и директор по продвижению Виктор Кохтакевич «Литературной газеты» всем финалистам конкурса подарили годовую бесплатную подписку. А также памятные призы вручили: генеральный директор «Тульского музейного объединения» Роман Гаврилин, генеральный директор МИЦ ТСН24 Татьяна Горинова и руководитель тульских офисов «Форабанк» Алла Филатова. Главным подарком для победителей конкурса стало то, что они смогли выступить на одной большой сцене вместе с известными артистами — членами жюри — Ириной Шведовой, Антоном Эльдаровым и Еленой Комаровой перед огромной аудиторией зрителей.

Фото: Леонид Столярчук

Под неизгладимым впечатлением все гости II Международного Фестиваля Добрых Искусств «Пятницкая башня» остались от премьерной концертной программы группы «ДиДюЛя». Валерий Дидюля и музыканты группы представили музыкальную историю своей группы за 22 года. На концерте со сцены не прозвучало ни единого слова, так как язык инструментальной музыки понятен зрителям всех стран и континентов. В полуторачасовой программе на фестивале были представлены все самые яркие хиты «ДиДюЛи».

Абсолютный аншлаг был на спектакле «Не в свои сани не садись» по одноимённой пьесе А.Н. Островского с участием народных артистов России Ирины Муравьёвой и Сергея Никоненко, заслуженного артиста России Бориса Шувалова, а также артистов Елены Кибаловой, Сергея Кемпо, Светланы Чилей и Дмитрия Оболонкова. По словам Сергея Никоненко: «На фестиваль в Тулу мы привезли этот спектакль, потому что Островский — это великий классик, которого открываешь для себя каждый раз по-новому. Аудитория строгая, взыскательная, ну и потом, если не халтуришь, то и очень щедрая. Нам аудитория на фестивале "Пятницкая башня" очень понравилась».

С большим успехом прошёл моноспектакль «Каля-Маля», в главной роли которого сыграла Елена Ксенофонтова. Сюжет, на первый взгляд, незамысловатый, о жизни простой девушки-швеи. Но стоило раздаться одному телефонному звонку в её доме, как жизнь абсолютно меняется. В этом спектакле Ксенофонтова раскрылась как большая драматическая актриса. На вопрос Елене, почему она решила принять участие в фестивале, актриса ответила: «Я хорошо и давно знаю создателя фестиваля Вадима Медведева. Мы долго вместе работали в театре Армена Борисовича Джигарханяна. Также я следила за подготовительными работами фестиваля, видела много публикаций о нём. И у меня появилась определённого рода гордость. Вадим с командой смог поднять такую махину: столько площадок, столько участников фестиваля. Такое прекрасное выбрано место — Тула, Кремль».

Неподдельный зрительский интерес вызвал спектакль «Папа, мама, я и Офелия» с участием Г. Тархановой, А. Назарова, Т. Рыжих, К. Мацана и софт-группы «МацанКо».

Выступление артистов Московского драматического театра «Человек» в мистической трагикомедии «Биография» по одноименной пьесе швейцарского писателя Макса Фриша, по мнению режиссёра спектакля Владимира Скворцова, помогло зрителям с новой стороны взглянуть на свою жизнь. «Любое искусство должно быть направлено на абсолютный позитив, искусство не может быть злым. Участие театра "Человек" со спектаклем "Биография", который, возможно, кому-то поможет посмотреть на свою жизнь совершенно с другой точки зрения, а может, что-то изменить или переиграть в своей жизни, здесь очень правильно. Этот спектакль позволяет взглянуть на нашу жизнь с доброй и правильной точки зрения», — поделился он. Главные роли в спектакле исполнили заслуженная артистка России Евгения Крюкова и почётный деятель искусств Анатолий Кот, также в спектакле участвовали Дмитрий Филиппов, Антон Шурцов и Мурадин Хуранов.

Шоу-программа театра клоунов «Пампуш», спектакль «Букашки. Фантазия!» театра Терезы Дуровой вызвали настоящий восторг не только у детей, но и у взрослых зрителей.

Лиричная и нежная, шутливая и забавная, искренняя — такой оказалась музыкальная программа «Представь себе...» с участием заслуженного артиста России Леонида Серебренникова и актрисы, певицы Валерии Ланской. Они в дуэте и сольно исполнили известные песни легендарных авторов и исполнителей. И в их исполнении они прозвучали совсем по-своему. Это были знакомые всем песни о том, что близко каждому человеку. Например, «Вечная любовь» Шарля Азнавура, «Не отрекаются, любя», Романс Рощина «Почему ты мне не встретилась». Шуточные номера, такие как песенка Фадинара из фильма «Соломенная шляпка». И зрители в зале не только аплодировали артистам, но и подпевали им. Валерия Ланская исполнила «Кони привередливые» Владимира Высоцкого, рассказав перед выступлением о том, что она долго не решалась петь песни Высоцкого. Но исполнить песню своего отца в программе «Своя колея» ей предложил Никита Высоцкий. Она выбрала именно эту. И в её исполнении песня получилась иной, но такой же пронзительной, только с совсем другим, по сравнению с привычным, звучанием.

Фото: Леонид Столярчук

Настоящие любители джаза смогли оценить виртуозное исполнение музыкантов квартета Олега и Натальи Бутман в программе «Мировые хиты в джазе». Олег Бутман (барабаны), Наталья Бутман (вокал, рояль, китара), Дмитрий Мосьпан (саксофон), Николай Затолочный (контрабас) и специальный гость — Илиана Санчес (вокал) исполнили лучшие композиции из репертуара программы коллектива, а также состоялась премьера песни «Чёрный кот» в их исполнении в Туле.

Для встречи с любимыми артистами — Анатолием Котом, Олегом Комаровым, Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой гости фестиваля приходили в «Добрую гостиную» к актрисе Кристине Медведевой. Здесь они могли услышать рассказы и истории из личной и творческой жизни артистов, которые пришли к Кристине Медведевой в гости. А также задать им свои вопросы. В завершении каждой программы зрителям предоставлялась возможность сфотографироваться со своими любимыми артистами.

Большой интерес вызвала необычная фотовыставка «Какая разница» фотохудожника Всеволода Володарского. Это фотоработы, повторяющие сюжеты картин известных художников — Караваджо, Рубенса, Валентина Серова, Поля Сезанна, Ренуара, Михаила Врубеля, Карла Брюллова. Все работы потрясающие. А необычность их в том, что моделями во время съёмки выступали дети с синдромом Дауна, актёры театральной мастерской фонда «Даунсайд Ап». По словам автора работ Всеволода Володарского: «Работа над выставкой продолжалась больше трёх месяцев. Она включала в себя создание образов — подбор и производство костюмов, грим, постановка и декорации. Для таких работ, как «Царевна лебедь» Врубеля, «Портрет графини Воронцовой и княжны Галицыной», отдельно писались фоны художником Анной Мановицкой. Съёмочная группа состояла из нескольких человек. В неё вошли: фотохудожник Всеволод Володарский, художник по костюму и художник-постановщик Анна Моновицкая, гримёр Живек Самудинова и режиссёр театральной студии «Даунсайд Ап» Николай Ильницкий. Всего было создано 14 работ, в съёмке принимали участие 18 детей. Наш фотопроект создан для того, чтобы показать обществу индивидуальность людей с синдромом Дауна. Его идея показать миру, что это просто люди с особенностями в развитии, но в работе, особенно в творчестве, они мало чем отличаются от других».

На II Международном Фестивале Добрых Искусств «Пятницкая башня» было свыше 200 участников, а это 30 проектов фестиваля. Зрители смогли также увидеть спектакль «Фермерские байки» театра Юрия Макеева, кукольный спектакль Московского областного театра кукол, выступление камерного оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова, вокально-хореографического коллектива «Акжелен» из Казахстана, молодёжного оркестра народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии, искренние и лиричные песни о России в исполнении группы «Калина фолк», акустический концерт «Поэзия импрессиониста» Арины Гребенщиковой, выступление ВИА «Домисолька», зажигательные, яркие танцы в исполнении ансамбля кавказского танца и песни «Аллон».

Поздней ночью 27 августа фестиваль завершил свою работу концертной программой легендарной группы «Дюна».

II Международный Фестиваль Добрых Искусств «Пятницкая башня» проходил при поддержке правительства Тульской области и компании ЕВРАЗ.