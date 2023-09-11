Автопробег «Открываем Дальний»: Горнолыжный курорт «Холдоми», территория опережающего развития — площадка «Парус» и авиационный завод

На поездку в Комсомольск-на-Амуре у нас выделен целый день. Во-первых, от Хабаровска, где мы сейчас и находимся, ехать 400 километров, во-вторых, в программе посещения горнолыжный комплекс «Холдоми». А там можно провести и несколько часов, осматривая огромную территорию и красоту вокруг.

«Холдоми» переводится как «сумка сокровищ». Фото: Юрий Кораблев

«Холдоми» начали строить еще в 2003 году. Сегодня это современный горнолыжный комплекс с несколькими подъемниками, номерным фондом на 250 человек, с банями и рестораном. Длина подъемника, который совсем недавно построили — 2.5 километра. По словам директора компании-инвестора Дмитрия Кузнецова, по выходным все номера забронированы. Туристы едут издалека, даже москвичи здесь отдыхают

Длина подъемника 2,5 км. Фото: Александр Никулин

Горнолыжный комплекс «Холдоми» - резиденты ТОР (территории опережающего развития). По соглашению Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) помогла «Холдоми» с инфраструктурой, электросетями. Мощности нужны были для запуска системы искусственного снегообразования . В планах - строительство газовой котельной, соглашение уже подписано. Кроме того, режим ТОРа позволил резиденту получить налоговые льготы, а также льготы по социальным отчислениям. Стандартные условия - 30%, а на территории опережающего развития - 7.6%. Это позволяет высвободившееся средства направлять на развитие компании.

Следующая точка на карте автопробега «Открываем Дальний» - площадка «Парус» территории опережающего развития - Хабаровск. Земельные участки находятся в собственности КРДВ. На площадке «Парус» предприниматели-резиденты ТОР могут получить землю для строительства своих производственных цехов. Также, можно получить по льготной арендной ставке готовые производственные здания площадью 1500 квадратных метров. Сейчас на площадке «Парус» свои инвестиционные проекты реализуют 4 резидента. Идем на экскурсию и знакомимся с одним из арендаторов. Это компания ИТЖТ, они производят комплектующие для железных дорог. В 2020 году компания заключила соглашение с КРДВ, и теперь, по льготной ставке - 169 рублей за квадратный метр снимают производственные цеха. Получается, что у бизнеса нет необходимости тратиться на строительство. Компания может потратить свои средства на расширение производства, создание новых рабочих мест и закупку нового оборудования

Фото: Александр Никулин

Еще одна встреча, которая прошла в Комсомольск-на-Амуре, участники автопробега побывали в администрации и познакомились с первым заместителем главы города Владимиром Резниченко. Коренной комсомольчанин, глава большой семьи, в прошлом – директор четырех компаний. Ему 36 лет, в городской администрации он начал работать в январе 2020 года. Резниченко выпускник первого потока программы подготовки управленческих кадров для госслужбы «Муравьев-Амурский 2030». В программу Владимир шел, чтобы «прокачать» свои навыки и познакомиться с людьми, которые хотят и готовы менять жизнь на Дальнем Востоке к лучшему. «Я получил огромный опыт от общения с действующими чиновниками более высокого уровня. Модули, проходившие в других городах, помогли понять, как устроены процессы управления в регионах, познакомиться с будущими коллегами и выстроить свою работу так, что это уже дало результаты в моей деятельности».

Владимир Резниченко, первый заместитель мэра Комсомольска-на-Амуре, выпускник первого потока программы подготовки управленческих кадров для госслужбы «Муравьев-Амурский 2030». Фото: Александр Никулин

И, наконец, последний пункт нашей программы в Комсомольск-на-Амуре — авиационный завод. На предприятии делают «сушки» и Суперджеты. На военное производство нас, конечно, не пустили, а вот как делают гражданские самолеты нам рассказали и провели экскурсию.

Фото: Юрий Кораблев

Так получилось, что на авиационном заводе мы оказались сразу после второго полета обновленной версии самолета Суперджет. Его испортозаместили, теперь в лайнере большинство комплектующих российского производства

Автопробег «Открываем Дальний» две недели назад стартовал в Бурятии, а финишировал на Восточном экономическом форуме.