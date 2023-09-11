В России большой улов горбуши: снизятся ли розничные цены на рыбу

Цены на рыбу в России выросли выше уровня инфляции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Понедельник начался с хороших экономических новостей. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщила, что отпускная цена на горбушу достигла минимума с 25 июня 2022 года. И сейчас она в среднем равна 152 рублей за кг. Это минимум не только по сравнению с 2022 годом, но и с 2021-м.

- С начала путины (периода интенсивного вылова, - Ред.) цена на горбушу снизилась в 1,7 раза, - рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. - Одним из факторов, повлиявших на это, стала успешная путина. К 5 сентября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысяч тонн — самый высокий показатель за минувшие пять лет. И путина еще не завершилась. Объемы вылова сказались и на производстве рыбопродукции. В этом сезоне уже переработано около 2 млн тонн, что на 10% больше аналогичного периода 2022 года.

Любопытно, что цена на рыбу, в частности, ту же горбушу, может сильно меняться за лето. Например, в самом начале сезона (июль), когда объем предложения на рынке только формировался, отпускная цена была 350 рублей за кг. Сейчас вдвое меньше. И, по словам экспертов, это не предел.

Казалось бы, чем больше рыбы, тем ниже ее стоимость и в магазинах. Но обычные покупатели снижения цен пока не замечают.

- Только вчера был у рыбной полки в одной из крупнейших торговых сетей. Не заметил снижения цен. А за последние полгода они существенно выросли, - поделился с «КП» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - С интересом и надеждой жду их понижения, потому что пока все заявленные намерения на ценниках не отразились. Но хотелось бы, чтобы это произошло, рыба-то очень дорогая. По официальной статистике Росстата, на рыбную продукцию цены за год увеличились на 6,5%. При этом рыба мороженая неразделанная выросла на 8,5%. Это выше, чем инфляция!

В Рыбном союзе ранее заявляли, что осенью в федеральные торговые сети поступят первые тихоокеанские лососи свежего улова в рамках проекта «Камчатская рыба».

- Улов будет поставляться напрямую от рыбаков, что позволит снизить стоимость красной рыбы на 10-25%, - говорил глава Рыбного союза Александр Панин.

Ну что ж — подождем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3,7 млн тонн – таков объем российского вылова рыбы с начала 2023 года. Это на 12% больше, чем в прошлом году.

Около 76% вылова пришлось на Дальний Восток.

Добыча по основным видам:

- минтай — 1,6 млн тонн (+6,5% к прошлому году)

- тихоокеанские лососи — 0,6 млн тонн (+146,3%)

- сельдь тихоокеанская — 0,3 млн тонн (-13,7%)

- сардина иваси — 0,1 млн тонн (+64%)

- треска — 0,3 млн тонн (-19,6%)

- шпроты — 32 тыс. тонн (+8,8%)

- килька — 24,8 тыс. тонн (+34,1%)

- сельдь балтийская (салака) — 19 тыс. тонн (+13,8%)

- хамса — 8,5 тыс. тонн (-28%)