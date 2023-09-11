Герой спецоперации «Z» гвардии капитан Тимофеева вынесла из-под обстрела пятерых

Гвардии капитан Жанна Тимофеева и гвардии рядовой Владимир Кравцов
Фото: Минобороны РФ
Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.
Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.
«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».
«Снайпер-разведчик гвардии рядовой Владимир Кравцов в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию захваченного у украинских боевиков опорного пункта. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции. Находясь на передовой позиции, Кравцов своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию, и вступили в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил пикап с пятью националистами, не дав им прорваться и обойти обороняющихся с фланга. Находясь под интенсивным минометным огнем, Владимир получил осколочное ранение, но поле боя не покинул и продолжил вести огонь по противнику. Грамотные и профессиональные действия гвардии рядового Владимира Кравцова позволили отразить две атаки украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении».
«Начальник медицинского пункта гвардии капитан Жанна Тимофеева в ходе специальной военной операции своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывает неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим. Подразделение российских войск, в составе которого действовала Жанна, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.
Ожесточенно обороняясь, противник, массированным минометным огнем, пытался остановить продвижение российских войск. В ходе боя гвардии капитан Тимофеева, невзирая на непрекращающиеся обстрелы, вынесла на себе из-под шквального огня 5 раненых российских военнослужащих и, погрузив их в санитарный автомобиль, эвакуировала в полевой пункт медицинского отряда специального назначения. На протяжении всего пути Жанна поддерживала жизненные функции раненых, в результате чего все пятеро российских бойцов были доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия гвардии капитана Жанны Тимофеевой позволили спасти жизни раненым военнослужащим».