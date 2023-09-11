Герой спецоперации «Z» гвардии капитан Тимофеева вынесла из-под обстрела пятерых

Гвардии капитан Жанна Тимофеева и гвардии рядовой Владимир Кравцов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

НЕ ДАЛ ВРАГУ ЗАЙТИ С ФЛАНГА

Гвардии рядовой Владимир КРАВЦОВ

«Снайпер-разведчик гвардии рядовой Владимир Кравцов в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию захваченного у украинских боевиков опорного пункта. Вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции. Находясь на передовой позиции, Кравцов своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию, и вступили в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил пикап с пятью националистами, не дав им прорваться и обойти обороняющихся с фланга. Находясь под интенсивным минометным огнем, Владимир получил осколочное ранение, но поле боя не покинул и продолжил вести огонь по противнику. Грамотные и профессиональные действия гвардии рядового Владимира Кравцова позволили отразить две атаки украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении».

ВЫНЕСЛА ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА ПЯТЕРЫХ

Гвардии капитан Жанна ТИМОФЕЕВА

«Начальник медицинского пункта гвардии капитан Жанна Тимофеева в ходе специальной военной операции своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывает неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим. Подразделение российских войск, в составе которого действовала Жанна, выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Ожесточенно обороняясь, противник, массированным минометным огнем, пытался остановить продвижение российских войск. В ходе боя гвардии капитан Тимофеева, невзирая на непрекращающиеся обстрелы, вынесла на себе из-под шквального огня 5 раненых российских военнослужащих и, погрузив их в санитарный автомобиль, эвакуировала в полевой пункт медицинского отряда специального назначения. На протяжении всего пути Жанна поддерживала жизненные функции раненых, в результате чего все пятеро российских бойцов были доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. Мужественные и самоотверженные действия гвардии капитана Жанны Тимофеевой позволили спасти жизни раненым военнослужащим».