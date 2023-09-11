Военным пенсионерам в зоне СВО заплатят 100% за выслугу лет: Разбираемся, сколько именно денег они получат

Подписан указ о новом порядке выплаты военных пенсий тем, кто находится в зоне специальной военной операции (СВО). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Путин подписал указ о новом порядке выплаты военных пенсий тем, кто находится в зоне специальной военной операции (СВО).

В Указе, в частности, говорится:

«В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки постановляю установить дополнительно к денежному довольствию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет».

Документ вступил в силу со дня его подписания — 11 сентября 2023 года.

Одновременно глава государства поручил правительству России определить порядок таких ежемесячных выплат и обеспечить финансирование расходов.

И еще один важный момент: в Указе уточняется, что для военнослужащих, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды Вооруженных сил в рамках мобилизации - с 21 сентября 2022 года.

Ну а теперь попытаемся разобраться, что все это значит.

Прежде всего – это справедливый и важный стимул для тех, кто после военной службы снова взял в руки оружие и, рискуя жизнью, оказался в окопах.

Кроме установленного денежного довольствия в зоне СВО (а это 204 тысячи рублей в месяц и плюс надбавки за успешное выполнение боевых задач, уничтожение вражеской техники и тд), военный пенсионер будет теперь получать еще и полную выплату за выслугу лет.

Во избежание кривотолков, обратите особое внимание вот на эту фразу из путинского указа - ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ. Тут очень важно знать, из чего складывается военная пенсия. Сейчас она рассчитывается с учетом звания военнослужащего, занимаемой им должности, а также срока воинской службы (выслуги). А также от так называемого (и нелюбимого служивыми) понижающего коэффициента. Что этот коэффициент означает? Да то, что при выходе в запас военнослужащий получает не всю положенную пенсию, а лишь 54%. Затем к этой сумме ежегодно добавляют еще 2%. А всей 100% военной пенсии человеку приходится ждать аж 23 года! Но идем дальше.

За выслугу лет положена надбавка. Ее военный получает и во время службы, она же перекочевывает и в его пенсию. Сегодня выглядит это вот так:

10 % — при выслуге от 2 до 5 лет;

15 % — при выслуге от 5 до 10 лет;

20 % — при выслуге от 10 до 15 лет;

25 % — при выслуге от 15 до 20 лет;

30 % — при выслуге от 20 до 25 лет;

40 % — при выслуге 25 лет и более.

Путин фактически отменил этот «прайс-лист с процентовкой» для тех, кто в зоне СВО (для остальных все осталось как прежде). Отныне люди в окопах за выслугу лет будут получать сразу 100%. Это денежное нововведение наверняка станет стимулом для многих запасников-пенсионеров, которые сравнительно недавно уволились со службы и руки которых, как говорится, «помнят оружие».