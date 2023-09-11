Известные артисты плюнули в Россию, а теперь приехали на заработки

Писаренко и Никишин (справа) намерены сыграть спектакль "Мужчина нарасхват", где единственную женскую роль исполняет Ольга Бузова. Фото: социальные сети

Юмористы Сергей Писаренко и Евгений Никишин после начала специальной военной операции России на Украине сделали ряд скандальных заявлений против Родины. Бывшие участники команды КВН "Уездный город" зарабатывали деньги на Украине, а недавно стало известно, что они решили ехать с гастролями по городам России.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин несколько лет зарабатывали деньги на Украине. После начала специальной военной операции России на Украине артисты записали видеообращение, распространяя лживую информацию о России.

При этом Писаренко с Никишиным продолжали сниматься в украинских шоу. А затем поехали на гастроли в Сочи. Юмористы веселили народ на круизном лайнере.

А теперь Писаренко и Никишин намерены сыграть спектакль "Мужчина нарасхват", где, к слову, единственную женскую роль исполняет Ольга Бузова, в Театре Терезы Дуровой и во Дворце искусств Ленинградской области.

Стоит отметить, что ранее Писаренко вырезали из шоу "Три аккорда". Тогда экс-капитан команды КВН "Уездный город" решил покаялся за свои высказывания против России и заявил, что они были сделаны под давлением украинских спецслужб. Мужчина утверждает, что его и Никишина поймали на границе и под камеру заставили плюнуть в Россию.

"Женя стоит в полуобморочном состоянии. Большая беда, что такой ролик в принципе появился, но нам необходимо было попасть в Россию, а это был единственный способ. Мы русские и любим Родину! Я живу в Москве, переезжать никуда не собираюсь, не верьте никаким слухам, что якобы я эмигрировал в Эстонию", - сообщал Писаренко. Сатирик клянется, что является актером и находится "вне политики".