Приемный отец Милохина: Даню не смогут призвать в армию из-за плохого зрения

Тиктокер Даня Милохин. Фото: Кирилл Мишин

21-летний блогер Даня Милохин стал героем новостей последних дней. Парень разыграл свое мнимое возвращение из Дубая в Москву так, что до сих пор не понятно «а был ли мальчик».

Запуталась даже его семья. Сайт KP.RU позвонил Дмитрию Тюленеву, приемному отцу Дани Милохина. Приемные родители блогера живут в Анапе. Здесь на учете в местном военкомате и стоит на учете сам Милохин.

- Дмитрий, подскажите: Даня был в Москве или нет? Мнения светской Москвы разделились – одни говорят, что прилетал и улетел назад в Дубай. А другие - что только собирается… Кому верить?

- Честно я сам не знаю – он мне не звонил и Илье (брату) тоже не звонил. У нас была информация от надежного источника (близкого к нему), что Даня был в Москве: так что, может быть, на 1 день и прилетал. Но мог и пошутить: в телефоне то у него полно видео разных – архивных: мог любое поставить. Также и с фото…

- Сейчас появилась информация, что Даню могут призвать на срочную военную службу – у него нет права на отсрочку?

- Мы когда комиссию проходили - у него зрение было минус 6,5 (при близорукости от минус 6 до минус 12 диоптрий присваивается категория В, ограниченно годен к военной службе – примечание). Даня с детского дома в очках, а потом стал линзы надевать, операцию он не делал.

Приезд Милохина продолжают активно обсуждать. 11 сентября появились призывы проверить: не подлежит ли призыву на срочную службу Даня Милохин. Так директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина попросила призвать его на срочную службу. Екатерина Мизулина пишет в телеграм-канале: «Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».

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