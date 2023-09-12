В Корее выключают в офисах свет, а в Сингапуре устраивают Ночь нации: Демографический кризис поразил многие страны мира

А китайцам уже и моря не хватает, чтобы нормально искупаться. Тут не то что яблоку - горошине упасть негде! Фото: Getty Images

На уровне ООН признано, что демографический кризис является одной из главных угроз стабильному развитию человечества. С начала XXI века в мире наблюдается снижение коэффициента рождаемости до уровней, когда каждое новое поколение заметно уступает предыдущему. В некоторых странах показатель рождаемости упал ниже отметки в одного ребенка на женщину.

Как решить эту проблему? На первый взгляд денежные поощрения кажутся естественным выходом, однако практика показывает, что этого ребенка уже недостаточно, чтобы переломить негативную тенденцию. «КП» выяснила, к каким мерам по повышению рождаемости прибегают в разных странах.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Парадокс Китая заключается в том, что до 2015 года в стране специально проводилась политика, законодательно ограничивавшая размер семьи (более известная как «одна семья - один ребенок»). Было признано, что огромное количество людей слишком сильно нагружают ресурсную базу страны. Но теперь Поднебесная оказалась в ловушке слишком быстрого старения своего общества. И понадобилось стимулировать рождаемость.

Власти уезда Чаншань на востоке страны не растерялись и предложили своеобразную «сделку» молодым китайцам - они вступают в брак и рожают ребенка, а взамен получают субсидии. Правда, есть одно условие: невеста должна быть не старше 25 лет (причем для мужчин такого ограничения нет). Надо отметить, что минимальный возраст заключения брака в Китае - 22 года для мужчин и 20 лет для женщин.

Молодожены с одним ребенком получают на руки 1000 юаней (чуть более 13 тысяч рублей). А если пара захочет и дальше продолжать свой род, то за второго и третьего ребенка им будут ежегодно выплачивать по 5000 и 10 000 юаней соответственно (65,5 и 130 тысяч рублей), пока детям не стукнет три года. Молодым матерям также полагаются бесплатные ежегодные осмотры у гинеколога и проезд на общественном транспорте.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Сингапур - вторая страна, в которой с 1960-х годов проводилась жесткая политика ограничения рождаемости. Сейчас Сингапур лидирует в рейтинге стран с самым низким коэффициентом рождаемости, ведь на одну женщину детородного возраста, по статистике, там приходится лишь 0,81 ребенка.

Власти решили привлечь внимание к проблеме с помощью необычной рекламы, выпущенной в преддверии Дня независимости страны. В трехминутном ролике молодая пара жует драже, на упаковке которого красуется слоган «Я люблю Сингапур». Затем парень читает рэп, рассказывая своей спутнице, что в стране пройдет так называемая Ночь нации, но главное - это то, что будет после.

- Я - муж-патриот, ты - моя жена-патриотка, давай выполнять свой гражданский долг и создавать новую жизнь, - поет он.

Кроме того, минстрой Сингапура ввел ограничение на строительство домов с крохотными квартирами для одиночек. Таким образом власти хотят побуждать молодежь создавать семьи.

ХВАТИТ СИДЕТЬ В ОФИСЕ!

В Южной Корее 60 лет назад на одну женщину приходилось шесть детей, а сейчас менее одного.

Помимо денежных стимулов правительство прибегает к нетривиальным мерам, чтобы в буквальном смысле загнать сограждан в спальни. Известно, что корейцы отличаются трудоголизмом и засиживаются в офисах допоздна. Чтобы побудить их уделить внимание личной жизни, в третью среду каждого месяца в офисных помещениях свет выключается в 19.30.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КЕШБЭК

В настоящее время в Дании на 1000 взрослых людей приходится лишь 11 младенцев. Но в отличие от жителей Южной Кореи датчане предпочитают зачинать детей во время отпуска, нежели в конце рабочего дня.

Учитывая это, власти решили совместить приятное с полезным и предложили оригинальную программу туристического кешбэка в зависимости от дня женского цикла. Теперь благодаря так называемой скидке на овуляцию датчане смогут вернуть часть стоимости тура, если докажут, что зачали ребенка во время путешествия.

ТРЕНИРУЙСЯ НА РОБОТАХ

Япония стареет быстрее, чем любая другая развитая страна. Ее население сократилось на 801 тысячу человек в 2022 году.

Помощь предложили специалисты из Университета Цукубы, которые изобрели робота Йотаро, представляющего собой симулятор малыша. Его тело сделано из силикона и подключено к компьютеру, чтобы имитировать мимику, речь и поведение ребенка. На голове расположен экран, отображающий различные эмоции. Робот может смеяться, если его пощекотать, а если он расстроен, то плачет «настоящими слезами» благодаря подключенному резервуару с водой.

Йотаро меняет выражение лица и двигает конечностями, реагируя на контакт с помощью сенсоров. Более того, в случае «болезни» робот умеет имитировать насморк, подавая подогретые капли воды через ноздри.

- Робот не может быть человеком, но это здорово, если он вызывает человеческие эмоции и люди захотят иметь собственных детей, - заявил руководитель проекта Хироки Кунимура.

Комментарий эксперта

«Две главные причины - бедность и психология»

Владимир ГОРБАШОВ, социолог:

- Все эти меры, конечно, могут повысить в некоторой степени рождаемость, поскольку они так или иначе привлекают внимание социально ответственных граждан. Однако следует понимать, что это лишь небольшие изменения показателей, которые не решают проблему в корне. На мой взгляд, есть две основные причины глобального падения рождаемости:

1. Психологический аспект. Для большинства молодых людей развод перестал быть жизненной трагедией. По сути, теперь это лишь банальная смена партнера, а чтобы не обременять жизнь разделом детей, их рождение зачастую откладывается на потом. Я считаю, что это одна из основных проблем, почему сейчас идет стремительное сокращение рождаемости именно в младшей категории детородного возраста.

2. По данным ООН, в мире 1,2 миллиарда зарабатывают менее $1,9 (186 рублей) в день. Очевидно, что для них рождение ребенка станет еще одним тяжелым ударом по бюджету. Единоразовые выплаты тут не помогут. Если руководства стран обеспокоены демографией, они должны помогать финансово таким семьям до наступления дееспособности ребенка.