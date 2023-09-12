Кум с тыквой

У всех гигантских тыкв Андрея Гусева свои имена. Эту назвал Воин. Она весит 591 кг! Фото: Андрей АБРАМОВ

Андрей Гусев из деревушки под Луховицами ведет к своему детищу - тыкве-гиганту. Могучая ботва в теплице, аки заросли в лесах Амазонки, преграждает дорогу. В центре, любовно укутанный одеялами, - плод-великан.

Интересуюсь у хозяина, не живет ли у него кошка. Поставили бы мурлыку на тыкву, чтобы сделать фото, заодно бы передали масштаб. Фермер сдвигает брови и машет головой:

- Поцарапают…

Боится резонно. Из-за кошачьих когтей враз потерять сокровище, которое пухло и зрело пять месяцев, он не хочет. Тем более вскоре была битва с другими фермерами. Выращивание тыкв - серьезный спорт.

НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ

Первым «тыквоменом» (позволим так называть этих увлеченных людей) Подмосковья был Александр Чусов из Электрогорска. В 2017 году он вырастали плод на 432 килограмма. Тогда про молодого человека писали газеты и снимали сюжеты. Выпуски заметил Андрей Гусев:

- Когда я в интернете увидел фото тыкв-гигантов из США - думал фотошоп. Тут смотрю - в Подмосковье мужчина вырастил. Я к нему поехал, купил семечко. Так и началось…

Тогда Андрей думал: неплохо бы вырастить плод хотя бы в 200 кило… И первый же урожай вымахал 645 кг! С тех пор житель Луховиц удерживает пальму первенства своими рекордами по России и СНГ.

Свой абсолютный рекорд - плод в 771 кг, как малолитражка «Дэу Матиз», - Андрей в этом году побить не сможет. Июнь и июль были холодными.

- В сутки моя тыква давала привес до 28 килограммов. Причем у мировых рекордсменов доходит до 35 кг/сутки, - поделился Гусев.

МАДАМСКИЙ УГОДНИК

Тыковки фермер любовно величает «мадам». У каждой есть имя. В прошлые годы были Атланта, Огромена, Дуся. А в этом - Воин.

- То град побьет, то нашествие муравьев, тли - столько всего пережила!

Семья Гусевых на этой земле живет как минимум с начала XVIII века. В своем огороде Андрей находил исторические монеты, по которым и установил датировку. Но в магию места агроном не верит - говорит, все дело в кропотливом уходе.

- Тыква росла на месте, где в XVIII веке у моих предков стоял дом. Он позже сгорел, рядом построили новый уже в начале XX века.

Подход к делу у спортсмена - математический. Весь цикл выращивания длится 150 дней. Начинается все с проращивания рассады дома в конце марта. Высаживает три-четыре семечка - самых пухленьких. Смотрит, какой куст всходит пышнее, - на тот и делает ставку. В апреле его переносят в теплицу. Там под землей проложен греющий кабель.

Вокруг теплицы Воина - все тоже в листьях и стеблях тыквы. Каково же было удивление узнать, что это вся эта площадь - 150 квадратов, как пятикомнатная квартира в новостройке, - ботва одного плода. Столь гигантский «куст» дает не одну тыкву. Он мог бы подарить сотню плодов. Но стоит новым завязям появиться, Андрей тут же срывает их, чтобы все питание шло в одну «мадам».

НЕ ГМО, А ПРИРОДОЙ ДАНО

В спорте фермерам не запрещено использовать удобрения и стимуляторы роста. Но на упреки, мол, «пичкают химией», фермер отвечает:

- Химические удобрения этот сорт не любит. Только органические - компост, перегной (пять тонн вывалил перед посадкой!), травяные настои или профессиональные аналоги. Желательно с высоким содержанием протеина. Но у нас таких удобрений не выпускают. А секрет размеров сорта заложен самой природой (см. «Справку «КП»). В корнях растения высокая площадь флоэмы - это проводящая ткань, по которой идут все питательные вещества.

Уход за тыквой - каждый день. Удобрение, прополка, полив. Днем Андрей на стройках (это его основная работа), а вечером корпит над своим творением. «Тыквомен» говорит, что мякоть, конечно, получается не такой сладкой, как у более мелких сортов. Но очень сочной, в аромате - дынно-огуречная свежесть.

- Каждый должен попробовать раз в жизни вырастить такую. Это и детям вашим интересно будет. Урожай в 200 - 300 кг сейчас любому под силу. Если вырастил больше 450 кг, в этом спорте считается, что у тебя есть навыки.

Когда корреспондент «КП» уехал от Андрея, тот вскоре снял свою чемпионку с делянки и повез в Ставропольский край на фестиваль «Агробаттл». Там произвели точные замеры: луховичанин вырастил тыкву весом 591 кг и 4,7 метра - самый крупный плод России в этом году. Со Ставрополья Андрей вернет гиганта в столицу и покажет на местных фестивалях. На одном из них (пока точных планов у фермера нет) угостит мякотью всех желающих.

СПРАВКА «КП»

«Золотые» семечки

Андрей Гусев, как и другие «тыквомены», выращивает не абы какой сорт. Столь крупные плоды дает Гигант Атлантики. Его историческая родина - Южная Америка. Еще инки и ацтеки были первыми агрономами, кто возделывал тыкву. Хотя официально сорт зарегистрировали только в середине XX века канадцы. Тогда Гигант Атлантики тянул на 250 кило. Но селекция сделала свое, и сейчас абсолютный рекорд принадлежит британцу, плод которого перевалили за 1,2 тонны.

- Все мои рекордсмены - «дети», «внуки» и «правнуки» той самой тыквы Чусова, - рассказал Андрей Гусев. - Американские семена я тоже заказывал - три штуки вышли в 25 тысяч рублей! Но они у меня на рекорд не идут. По 500 кг примерно вырастают. Использую их для опыления своей тыквы. А в Европе семена рекордсменок продают на аукционах - торгуются по €800 - 900. Хоть тыквы и огромные, но семечек там немного. В среднем около 200 штук.