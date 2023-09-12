Скриншот новости о том, что украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат, сделан в фотошопе

В тексте содержались фактические и пунктуационные ошибки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проукраинские спикеры распространяли скриншот статьи РИА. В заголовке указывалось, что «украинские нацисты варят борщ из голов русских солдат». Ниже следовала строчка о том, что якобы Следственный комитет открыл дело против ряда украинских военнослужащих, которых подозревают в каннибализме. Сообщение вызвало возмущение и жителей Украины, и жителей России – в подобную информацию никто не поверил. «Комсомольская правда» решила проверить, действительно ли такая новость была и есть ли подобное уголовное дело. Работа проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В первую очередь, мы воспользовались поисковиком на сайте РИА. Никакой подобной информации он не выдал, так же как и различные поисковые системы. Мы внимательно изучили сам скриншот, в нем оказалось много несоответствий реальным скриншотам – страница агентства выглядит по-другому, используются не те шрифты и оформление, не указан источник фото. Более того, в подзаголовке есть фактические и пунктуационные ошибки.

Все это указывает на то, что скриншот был грубо «слеплен» в фотошопе. А содержание новости никто не выдал, так как для распространителей было важнее зацепить самим заголовком.

В Следственном комитете РФ также опровергли факты возбуждения уголовного дела.

Задача подобных постов одна – разжигание межнациональной розни. Но комментарии показали, что авторам не удалось достигнуть цели - на Украине и в России не поверили в состряпанный фейк.