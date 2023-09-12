Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ считается второй главной экономической речью президента в году. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ считается второй главной экономической речью президента в году. Первая по значимости произносится на петербургском форуме и обычно касается всей экономики в целом. Восточный экономический форум все же рассчитан на азиатских партнеров, поэтому и акценты делаются на Сибири и Дальнем Востоке.

В этом году многие страны проигнорировали форум. Из первых лиц не приехал никто. Из «вторых» были вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

- Многие лидеры уже здесь побывали. Лидеры крупных дальневосточных стран и стран Юго-Восточной Азии — они же не могут каждый год сюда приезжать. Многие здесь побывали ранее, кто-то планирует это на последующие периоды, — объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Но 13 сентября у Владимира Владимировича запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Правда, формально она пройдет не в рамках ВЭФ.

Интересно, что речь на пленарной сессии в итоге получилась больше политической, а не экономической. Путин высказался и о выборах президента в следующем году, и о бегстве Чубайса…

Вот главные заявления российского лидера:

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

- У нас есть этот транспорт, и надо его использовать. Это абсолютно нормально. Это не нарушает никаких наших обязательств в рамках ВТО, абсолютно не нарушает, это госзакупки. Нужно выстроить определённую цепочку, кому что положено, и ездить на отечественных автомобилях.

- Aurus сделали. Это стоит дорого, потому что его мало производят. Пойдет в серию по-настоящему, и в два раза дешевле все будет. Да, это требует времени, зато это будет собственное развитие. Это приобретение компетенций, восстановление компетенций, это налоги внутри страны, это рабочие места.

О КРИТИКЕ СВО ОТ ОСНОВАТЕЛЯ ЯНДЕКСА АРКАДИЯ ВОЛОЖА

- Сидел, молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Да, можно себе представить, что человек не согласен с сегодняшними властями. Имеет ли он право на то, чтобы высказать свою позицию? Конечно. И здесь тоже существуют нюансы - можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать, и тем самым наносить ущерб своей стране. Можно вести себя по-другому. Человек сам внутренне определяет для себя: он кто такой? У него есть чувство национального самосознания? Или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим.

НЕ ЧУБАЙС, А МАША ИЗРАИЛЕВИЧ

- То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Маша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю, что он удрал? Там, понимаете, может быть связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры.

Но там, слава богу, нет каких-то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге это все приведет к возникновению каких-то уголовных дел. Поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю.

НАДЕЖНЕЕ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ ДОМА

- Уже обращался к нашим предпринимaтелям, многие из котoрых столкнулись с прессингом со стoроны отдельных пaртнеров. И хoчу еще раз сегoдня повторить: нaдежнее и лучше вкладывать кaпиталы в Рoссию. Мы видим, чтo прoисходит с кaпиталами, как oни и кудa двигаются. Не нaступайте дважды на oдни и те же грaбли.

РОССИЯ НЕ БЫЛА КОЛОНИЗАТОРОМ

- Мы не были никогда колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать. А те страны, которые с нами сейчас пытаются соперничать, они как раз проводили совершенно другую политику. И когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, СССР, как она тогда называлась, и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается.

ЛУНА-25

- Что касается посадки на площадку, где тоже еще никто никогда не прилунялся, ну да, это сложная работа. Там будет проведен анализ соответствующий, работа будет продолжена. Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту завершим, будем работать дальше.

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ

- У нас в соответствии с законом парламент должен принять решение (о проведении выборов президента – Ред.). Вот когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата названа – тогда и поговорим.

КОШМАРИТЬ БИЗНЕС НЕ БУДЕМ

- Но все должны соблюдать законы. А если не соблюдают, тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счетная палата - все они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит в сфере экономики. И будут призывать всех к исполнению российских законов. Но преследовать кого-то и только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА

Владимир Владимирович напомнил, что жители Дальнего Востока могли брать льготную ипотеку под 2% годовых на 20 лет. Максимальная сумма не превышала 6 млн. рублей. Программой воспользовалось 78 тысяч семей.

- Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность - мы вчера с коллегами тоже об этом говорили, — а именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 млн для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров, — заявил президент. - Изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи. Предлагаю вновь увеличить охват этой программы на сотрудников дальневосточных предприятий ОПК. Для всех работников независимо от их возраста, семейного положения.

ПРО ПОТЕРИ УКРАИНЫ

- Украина проводит так называемое контрнаступление, результатов нет, конечно. Потери есть, большие. Складывается впечатление, что их толкают западные кураторы, чтобы максимально отгрызть, извините за моветон. Потом, когда все ресурсы – люди, техника, боеприпасы - будут близки к нулю, добиться остановки боевых действий, сказать: «Вот мы давно говорим о том, что мы хотим переговоры». И начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы.

- С начала этого контрнаступления потери личного состава (ВСУ – Ред.) 71,5 тысячи человек. По танкам 543 танка уже потеряли, бронемашины разных классов – почти 18 тысяч и так далее, — перечислил президент.

ПЕРЕГОВОРЫ С УКРАИНОЙ

- Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть (на Украине – Ред.) тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента — он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным.

ПРО МОБИЛИЗАЦИЮ

Мы провели частичную мобилизацию, 300 тысяч призвали. Сейчас у нас последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах 270 тысяч человек. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. Больше того этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Ежедневно!

ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ

- Мы вообще никого не гребем. Кого мы гребем? Этот закон действует с 1937 года в США — это почти калька. Только он гораздо более либеральный, мы же постоянно об этом говорим. В законе США предусмотрено уголовное преследование. Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. Закон только требует, чтобы он раскрыл источники своего финансирования. Ничего здесь такого нет.

РОССИЯ И КИТАЙ НЕ СОЗДАЮТ ВОЕННЫХ СОЮЗОВ

- Мы действуем в интересах друг друга, стараемся прислушиваться друг к другу по очень многим важнейшим направлениям. Прислушиваться и слышать, реагировать. На правительственном уровне, на уровне глав государств, министерском уровне, по линии органов безопасности и по линии военных органов. Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Мы же не создаем военных союзов, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов.

КАРАБАХ

- Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Возникают вопросы, связанные с гуманитарной составляющей и с мандатом наших миротворцев - это правда. Мандат еще действует. А вопросы гуманитарного характера, недопущения там каких-то этнических чисток, конечно, никуда не делись. Надеюсь, азербайджанское руководство - как и говорили нам, и до сих пор говорят - не заинтересовано в каких бы то ни было этнических чистках.

МИРА НА УКРАИНЕ НИКТО НЕ ХОЧЕТ

- Их образ будущего — это их полная зависимость от кого-то. В сфере обороны им нужно, чтобы их кто-то прикрывал. В сфере экономики — им нужны деньги из фондов, иначе им не подняться. Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что если война прекратится - это же надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую. А показать-то нечего. Наше будущее зависит только от нас. Наша страна должна быть самодостаточной. Но это не означает изоляцию. Мы будем развивать собственную страну и делать ее еще более сильной. Мы обязательно должны сохранить душу России — нашего многонационального и многоконфессионального народа.

ЛОНДОН ГОТОВИТ УКРАИНСКИХ ДИВЕРСАНТОВ

- Они вообще понимают, с чем они играют? Они что, провоцируют нас на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям? Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают? Допускаю и такое, что в свою очередь британские спецслужбы действуют под руководством тех же самых американцев, - заявил Владимир Путин.

Он рассказал, что недавно ФСБ недавно поймала отряд диверсантов, которые планировали теракт на одной из российских АЭС.

- Они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов. Я вас уверяю, что это полная, абсолютная, чистая правда то, что я сейчас сказал. Эти гаврики сидят у нас и показания дают. Знаю возможную реакцию, что они там под дулом пистолета все скажут. Нет, это не так. Руководство британских спецслужб знает, что я говорю правду. Но я не уверен, понимает ли руководство Британии, что это такое. Такие вещи действительно беспокоят.

ДЕПРИВАТИЗАЦИИ НЕ БУДЕТ

- Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным компаниям - правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике, в конкретных случаях. Да, но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет.

ВЫБОРЫ В США

- Я думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Господин Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в том числе украинский кризис, это не может не радовать. Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе. Они это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону - это будет очень сложно.

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