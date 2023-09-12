Закрытые города на страже национальной безопасности и технологического суверенитета

Фото: Андрей АБРАМОВ

Для тех, кто не знает: ЗАТО – это закрытое административно-территориальное образование, на территории которого расположены какие-либо промышленные предприятия, связанные с атомной или оборонной промышленностями. Всего в России сейчас - 42 закрытых города. Очевидно, что их жизнь и развитие отличаются от обычных поселений. Собственно, об этих особенностях и шла речь на сессии ВЭФ, посвященной ЗАТО.

- Закрытые города – это форпосты России в прямом и переносном смысле. Это развитие, оборона, технологическая независимость. С учетом своей специфики они исторически являлись средоточением носителей уникальных компетенций, интеллектуального капитала, лидерства и суверенитета РФ, - начал мероприятие руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы Сергей Рыбаков. - Необходимо обратить особое внимание на стратегию развития ЗАТО в долгосрочной перспективе, создать надлежащие условия для их устойчивого развития как территории государственных интересов в рамках обеспечения национальной безопасности и технологического суверенитета РФ. Только за последние два месяца президент России уделил ЗАТО особое внимание, проведя два расширенных совещания на эту тему.

Руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы Сергей Рыбаков Фото: Андрей АБРАМОВ

НАУКА ВО ГЛАВЕ

Озабоченность государства развитием ЗАТО оправдана и объяснима. Сегодня именно в этих территориях по сути куется щит национальной безопасности. А ведь еще лет 30 назад была совсем другая ситуация, но и она не сильно повлияла на закрытые города.

- Островки ЗАТО оказались менее всего подвержены коррозии в 90-е годы, когда пришел рынок и вместе с ним другие законы жизни, - отметил научный руководитель Национальный центр физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев. - И благодаря тому, что хватило мудрости эти города не открывать, мы имеем сейчас эти ЗАТО, на которые опираемся в плане технологий и укрепления безопасности нашей страны.

По словам спикера, создание НЦФМ – это один из уникальных проектов развития науки при ЗАТО. Центр был открыт в рамках атомной отрасли и его нельзя тиражировать на все закрытые города, но определенные моменты могут помочь в развитии и другим территориям. Самый главный момент функционирования НЦФМ – это обеспечение предприятий закрытых городов кадрами, которых остро не хватает.

Научный руководитель Национальный центр физики и математики (НЦФМ) Александр Сергеев Фото: Андрей АБРАМОВ

- Центр был открыт рядом с Саровым, за его границами, - рассказывает Александр Сергеев. – Прежде всего, это наука. Наша задача создать центр мирового уровня, в котором будет создаваться фундаментальная наука и где можно будет реализовать новые идеи. Второй момент – кадровый вопрос. Мы открыли в центре филиал МГУ-Саров, куда приезжают учиться студенты со всей страны. Третий момент – создание трансфер-технологий, позволяющих передавать знания и разработки из ЗАТО на открытую территорию. Четвертый момент – модель развития территорий.

Все эти компоненты создают отличную базу для работы как внутри ЗАТО, так и за ее пределами.

УСЛОВИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

О ключевых моментах в развитии закрытых городов рассказал советник генерального директора «Русатом инфраструктурные решения» ГК «Росатом» Алексей Голубев, который ранее возглавлял Саров в течение 10 лет.

- Если подойти к ЗАТО с точки зрения устойчивого развития, то если ЗАТО будут развиваться устойчиво, то и все остальное будет стабильным, - подчеркнул Алексей Голубев. – Люди закрытых городов – это генерация новых знаний. И если эти люди будут жить в наших городах и комфортно себя ощущать, то они будут в состоянии ответить на любые вызовы – технологические, гуманистические, климатические и т.д. В ЗАТО у людей меньше соблазнов. Им некогда отвлекаться на какую-то ерунду.

Однако, по словам спикера, это не говорит о том, что в ЗАТО нет культурной жизни. В городах Росатома проходят постоянные гастроли лучших театральных коллективов и не только. Поэтому из общей культурной повестки никто не выпадает. Но вместе с тем, в ЗАТО есть возможность работать столько, сколько нужно.

Cоветник генерального директора «Русатом инфраструктурные решения» ГК «Росатом» Алексей Голубев Фото: Андрей АБРАМОВ

- Правильно сказал наш президент, когда обратил внимание, что развитие закрытых городов – общесистемная задача, - напомнил Алексей Голубев. – А значит, надо найти общесистемное решение, чтобы города ЗАТО обеспечили национальную безопасность и технологический суверенитет.

РАССКАЗЫВАТЬ, ПОКАЗЫВАТЬ И ПРОСВЕЩАТЬ

Генеральный директор, главный редактор «Комсомольской Правды» Олеся Носова отметила особую роль СМИ в развитии ЗАТО.

- Прежде всего, с точки зрения популяризации науки как таковой, - сказала Олеся Носова. – В последние годы мы пытаемся как можно больше информации публиковать о научных открытиях наших ученых, об их разработках. Меня сильно задевает тот факт, что мы знаем любые мелочи, которые придумывают западные ученые (есть даже мем «британские ученые»), а про свою науку мало осведомлены. А ведь у нас создана мощнейшая база - космос, оборонка, атомная энергетика. Об этом нужно говорить. Причем, движение должно быть с двух сторон. Одного только журналистского интереса недостаточно. Важно делать шаги к сторону СМИ и от науки. Да, научные материи сложные, но и их можно объяснить доступным большинству языком.

Генеральный директор, главный редактор «Комсомольской Правды» Олеся Носова Фото: Андрей АБРАМОВ

Цель таких публикаций – очевидна. Как рассказала Олеся Носова, этим мы сможем привлечь молодых людей к миру науки. Ведь наука – это то, что ставится сегодня во главу угла и ею нужно заниматься. Одновременно нужно писать и рассказывать о жизни в закрытых городах, чтобы специалисты не боялись туда ехать, переживая, что они будут отрезаны от мира. Жить в ЗАТО интересно, комфортно, там все под рукой. И самое главное, там спокойно. А спокойствие – это самая необходимая технология в нашем стрессовом мире.

ЧУКОТКА ОТКРЫВАЕТСЯ

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Вячеслав Кузнецов неделю назад защищал перед президентом РФ мастер-план развития Анадырской агломерации. В ней три населенных пункта, самый большой - столица Чукотки - город Анадырь.

- Это современный город, где живет большое количество наций, в том числе и представители коренных малочисленных народов – чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы и т.д., - рассказал Вячеслав Кузнецов. - В Анадырской агломерации стоят серьезные задачи по развитию. Ведь это территория с особенностями, т.к. она самая отдаленная и среднегодовая температура здесь минус 6 градусов. Поэтому короткий строительный сезон - до 5 месяцев, короткий период навигации.

Учитывая все эти факторы, ключевое в планах развития, по словам врио губернатора Чукотки, комфортная и активная жизнь местного населения. Жилищное строительство, качество интернета и мобильной связи, ЖКХ, транспортная доступность.

- Мастер-план позволяет системно работать с этими вопросами, - отмечает Вячеслав Кузнецов. – В результате мы будем добиваться в перспективе до 2030 года существенных результатов. В два раза рост валового городского продукта, такой же рост инвестиций, заработных плат, создание 3000 рабочих мест. Также мы будем работать над созданием новых медицинских учреждений, спортивных объектов, гостиниц и т.д.

Вместе с тем, на Чукотке важно найти баланс между технологиями и экологией. Развитие проектов, особенно в горно-добывающей сфере, должно идти в тесной связке с природо-охранной деятельностью. И мы к этому относимся очень серьезно.