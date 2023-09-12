В поле под Новосибирском экстренно сел самолет со 161 пассажиром. Полная хронология событий

Экипаж приземлил самолет в поле Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Утром 12 сентября под Новосибирском экстренно приземлился самолет, который летел из Сочи в Омск. Авиаборт «Уральских авиалиний» пилоты посадили в поле, недалеко от села Каменка Убинского района. Рассказываем хронологию чудесного спасения людей и приземления борта в пшеничном поле.

На место прибыли сотрудники ДПС и экстренные службы Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Хронология посадки самолета в поле под Новосибирском

Рейс U6 1383 вылетел из аэропорта в Адлере в 01:14 ночи и по расписанию должен был приземлиться в Омске в 07:50. В 04:43 экипаж борта сообщил в аэропорт Омска о том, что возникли проблемы с гидравлической системой. Было принято решение лететь на запасной аэродром в Новосибирске, потому что в Омске короткая полоса, и ее могло бы не хватить для посадки, а в запасном аэродроме Толмачево полоса на километр длиннее. В 05:23 от командира лайнера поступил сигнал «Бедствие», потому что запаса топлива осталось только на 46 минут. Экипаж принял решение приземлить самолет в поле. До аэропорта в Новосибирске оставалось еще 180 километров. В 05:44 аэробус приземлили.

На борту, который экстренно посадили в пшеничном поле, был 167 человек. Из них 161 – пассажиры ( в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Благодаря профессионализму пилотов аэробус посадили мягко, и никто из пассажиров не пострадал, их эвакуировали по надувным трапам. Также известно, что в связи со случившимся пассажирам выплатят по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. С места экстренной посадки самолета людей рассадили в шесть автобусов и отправили в местный дом культуры. За некоторыми должны приехать родственники. Когда людей стало меньше, в пункт приехали бортпроводники самолета: Дарья Глушкова и Аиша Гумметова, а также Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов.

Бортпроводники самолета, аварийно севшего в поле в НСО, поразили скромной реакцией. Фото: стоп-кадр.

От комментариев сотрудники, которым безмерно благодарны пассажиры, воздержались. Они лишь скромно улыбались и благодарили за теплые слова.

– Спасибо, нам очень приятно, – скромно ответили бортпроводники.

До конечного пункта назначения – Омска – большинство пассажиров доедут на электричках.

Самолет сел в Убинском районе. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

СК возбудил уголовное дело

Одна из основных причин ЧП - отказ гидросистемы самолета. Позже гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что командир самолета принял решение о посадке борта в поле из-за риска нехватки топлива. Когда у аэробуса А320 отказала гидравлика, командир решил посадить его на запасной аэродром в Новосибирске. Там полоса – 3 километра, и расход топлива был увеличен. Летчики поняли, что топлива может не хватить, и приняли решение посадить воздушное судно с воздуха с выпущенным шасси.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Тем временем на вокзал, откуда следовала электричка до Омска, прибыли представители прокуратуры и СК. Пассажиры из окон кричали сотрудникам в форме: «Пожалуйста, только не наказывайте пилотов!». Люди отмечают, что все держались героически. Члены экипажа помогли перебороть страх. И самое главное – все остались живы.

- Я возвращалась с медицинского конгресса, который проходил в Сочи. Участников там было много, но так совпало, что на этом самолете возвращалась я одна, - рассказала КП-Новосибирск Мария. - Спасибо пилотам и стюардессам - панику никто не поднимал: мы даже не понимали, насколько все плохо и что мы садимся в поле. Думали, что летим на какой-то запасной аэродром. Потом услышали объявление по громкой связи, как надо правильно сесть, упереться руками в сидение перед собой.

Мария рассказала, что посадка была мягкой, никаких ударов об землю не было. Пилоты вели себя как герои и на земле. Они попросили всех отбежать от самолета подальше, раздали пледы.

Что известно о пилотах, которые экстренно посадили самолет

Командир воздушного судна – 32-летний Сергей Белов. Он родился в Тбилиси, летчиком хотел быть с детства. Его дед работал военным штурманом, служил в Североморске. Из армии он демобилизовался в звании майора, на тот момент занимал должность штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16. Отец Серея Белова закончил летное училище с отличием, а в 28 лет стал командиром экипажа Ту-154. О себе Сергей говорит, что не представляет себя в другой профессии.

Пилоты, экстренно посадившие самолет. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

- Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи, – говорил пилот.

Второй пилот рейса Сочи-Омск – 56-летний Эдуард Семенов. В 1985 году он окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, позже учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. С 2013 года начал работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Что известно о пассажирах севшего в поле лайнера

На борту находились 167 человек — 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, а также 6 членов экипажа. В Минздраве Новосибирской области сообщили, что два пассажира отправили на рентген, у них ушибы. Еще двоим нужна была помощь медиков – повышенное давление и приступ астмы.

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