В Киеве поставили на Западе крест: офис Зеленского дошел до откровенных оскорблений международных организаций

Дмитро Кулеба в открытую нахамил своей германской коллеге Анналене Бербок Фото: REUTERS

Часики тикают «последние часы» режима Зеленского, и в Киеве это прекрасно понимают. Не потому ли изменилась риторика и самого президента Украины, и верных его подельников, которые постараются сделать все, чтобы избежать скамьи подсудимых. А наработали они там не одну такую «скамеечку». Заметьте, как теперь говорит Зеленский про Запад: он, дескать, «чувствует», он-де «видит», что на Западе на него и Украину смотрят уже не так, как раньше. Что его Запад может предать в любой момент и т.д.

Под стать своему президенту и глава МИД Украины Дмитро Кулеба, который просто в открытую нахамил своей германской коллеге Анналене Бербок. Та приехала в Киев, стала толкать речи, прошлась по местной коррупции, заверила, как обычно, в непрерывной помощи Киеву со стороны берлина, но вот какая незадача - по крылатым ракетам «Таурус» канцлер ФРГ Олаф Шольц еще не принял, мол, решения по отправке их Украине.

- Ну вы же все равно это сделаете, — оживился Кулеба, стоявший в совершенно вальяжной позе за своей трибуной, введя Бербок в ступор. - И я не понимаю, зачем тратить время зря.

Бербок просто окаменела лицом в этот момент, и, похоже, все известные ей слова в этот момент вылетели у нее из головы. А вот Виктория Нуланд после практики на советском китобое наверняка бы нашла что сказать. Хотя, безусловно, так откровенно, как Кулеба обозначил нынешнюю несамостоятельность Берлина, служащего у Вашингтона на посылках, никто до сих пор не формулировал.

А советник главы Офиса президента Украины Ермака «грязный рот» Михаил Подоляк и вовсе обрушился на все западные институты, о которых с придыханием говорил все это время, вплоть до двухнедельной давности выступлений. Он гуртом обозвал практически все институты, созданные на Западе или при участии западных стран. ООН, по его словам, «контора по зарабатыванию денег», не выполняющая своих первоначальных функций. А МАГАТЭ, Красный Крест, Amnesty International и другие международные организации – просто фикция.

- Мы не добьемся от них отказа от собственной бессмысленности. На самом деле, ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности, — заявил он в интервью украинской журналистке, рассказав, что сам факт существования этих международных организаций усложняет и затягивает процессы по решениям многих вопросов.

- Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция – МАГАТЭ какой-то, Красный Крест международный, Amnesty International – все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее, — высказался Подоляк, фактически списав Запад и надежды украинцев на него.

Впрочем, стоит отметить, что вся эта риторика рассчитана и направлена на украинцев. Одна из последних по времени попыток объяснить, что единственный якобы в настоящее время гарант и хранитель Украины – это президент Зеленский.

Но вскорости явно и это заклинание перестанет работать. Что тогда придумают у Зеленского, большой вопрос.