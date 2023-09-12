Циклоны, амурские тигры и портовая логистика: успехи за год в Дальневосточном центре искусственного интеллекта от Сбера

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Дальневосточный центр искусственного интеллекта был создан в апреле 2022 года в результате соглашения между Сбербанком и ДВФУ. Основное направление деятельности – исследования в области права, этики и технологий искусственного интеллекта. За прошедший год центр создал несколько проектов, направленных на развитие Дальнего Востока.

Одна из важнейших для региона инициатив – система мониторинга тропических циклонов. По спутниковым снимкам она выявляет зародившиеся циклоны, диагностирует их мощность и опасность, а также траекторию движения. Следующая задача центра – прогноз области формирования циклонов, который будет выдаваться минимум за трое суток. Это поможет органам власти предпринять превентивные меры, которые позволят минимизировать негативные последствия.

Второй проект – инновационная система учета и отслеживания амурских тигров, которая в перспективе станет единой базой по обработке данных о них. Это позволит увеличить их популяцию.

Еще один проект, представленный на мероприятии, связан с цифровизацией и автоматизацией на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф поблагодарил команду и партнеров, которые развивают Центр в макрорегионе.

– Сегодня нет ни одной специальности, которая сможет существовать в будущем, в первую очередь, без знаний в области работы с большими данными и искусственным интеллектом. Мы видим огромное количество талантливых ребят, которые делают потрясающие разработки, и я думаю, что они добьются успеха. Наша задача в том, чтобы всячески их поддерживать, – подчеркнул председатель правления.