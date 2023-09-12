Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области: «Раньше считалось, что лучшее место на Земле – это Альпы… То же самое сейчас на Сахалине»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко Фото: Андрей Минаев

Хрустальный воздух, горнолыжные курорты, бескрайние пляжи, крабы и другие не самые распространенные в центральной России морепродукты… Сахалин на сегодня – та самая terra incognita («неизвестная земля»), которая привлекает туристов со всей России. Что их ждет на Курилах? На Восточном экономическом форуме главному редактору, генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

ЗАПАХ МОРСКОГО БРИЗА СРАЗУ ОТ САМОЛЕТА

- Валерий Игоревич, хочу подарить вам журнал «Дальневосточный прорыв». Это наше деловое издание, которое «Комсомольская правда» выпускает специально к Восточному экономическому форуму. Надеюсь, журнал будет вам полезен.

- Почему написано «Крабовая лихорадка»? – губернатор с интересом прочитал заголовок на обложке. - У нас все это без лихорадки добывается. Солидно, спокойно. Может быть, лихорадка в том смысле, чтобы покушать побольше?..

- В том числе и поэтому. Давайте поговорим о туризме.

- А у нас все новости хорошие, про туризм – с удовольствием.

- Мне кажется, вся Москва мечтает побывать на Сахалине, на Курильских островах. Что у вас там сейчас происходит?

- Мы приглашаем вас, пользуясь случаем. Потому что Сахалин – лучшее место на земле. Раньше считалось, что лучшее место на земле – это Альпы, где не жарко, свежий, чистый воздух. То же самое сейчас на Сахалине. Мы очень много работаем в области экологии. В пять раз сделали чище воздух по пыли. У нас есть такая технология уборки, что любой человек, который приезжает, говорит: это самое чистое место на земле. Приедете, увидите и мне эти слова скажете первыми, после «здравствуйте».

Все котельные переводим на газ, с «Газпромом» ведем большую работу. «Газпрому» низкий поклон, это наши суперпартнеры, которые помогают региону развиваться. У нас воздух чище и в части СО2 (углекислый газ – «КП»). Когда прилетаешь, выходишь с самолета – запах морского бриза. Когда поднимаешься в горы, то ощущаешь прозрачный, чистый воздух. И прямо с гор видно у подножья город Южно-Сахалинск в огнях. Это свежее впечатление, которое я привез только что.

У нас в центре города находится горнолыжный курорт – самый современный. Протяженность трасс 35 километров.

- Говорят, у вас лучший горный воздух в нашей стране!..

- Спасибо, что вы это сказали. Конечно же, туризм развивается очень большими темпами: 30% в год прирост по туристам. В ближайшие три года у нас будет удвоено количество гостиничных номеров. Причем они строятся высокого класса, чтобы удовлетворить самых требовательных путешественников. У нас развивается направление бальнеологии. В марте будущего года будет построен медицинский кластер, где планируется проводить диагностику и высокотехнологичные операции, а также сеть гостиниц со СПА. Сервисы, которые традиционно есть в санаториях, включая грязи и воды. У нас даже появятся бюветы, как на Кавказе, где люди смогут пить воду, которая будет называться «Сахалин-17». А-ля «Ессентуки-17».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал интервью главному редактору, генеральному директору медиагруппы «Комсомольская правда» Олесе Носовой Фото: Андрей Минаев

10 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ СВОБОДНО

- Значит ли это, что у вас кадровый вопрос решается сам собой? Люди к вам едут?

- Сам собой не решается. Инвестиционный бум идет, вкладываются деньги в разные бизнесы, появляются рабочие места. На сегодня не заполнено 10 тысяч рабочих вакансий. Безработицы у нас фактически нет - 0,4 %. Это те люди, которым не нужно работать, или те, которые в это время на другую работу переходят. Поэтому мы ищем людей. У нас появилось специальное рекрутинговое агентство, которое привлекает народ на Сахалин. Для нас это принципиально важно.

- Чтобы люди ехали, им необходимо жилье.

- Мы строим так много, что Южно-Сахалинск стал третьим городом в России по количеству вводимого жилья на одного проживающего. В целом по области жилья строится полмиллиона квадратных метров, это больше одного квадратного метра на человека в год. А в Южно-Сахалинске около полутора метров. С десяток микрорайонов строится одновременно. Земельные участки отведены на 10 млн. квадратных метров жилья. Генплан разработан на всю территорию Сахалина и Курил. У нас в этом смысле очень хорошо. Ведущие компании России присутствуют в качестве строителей: и «ПИК», и «Самолет», и наши местные предприятия. В промышленном бизнесе тоже идет строительство. Сейчас крупные промышленные компании – мощные строители.

- Какие специалисты требуются на Сахалине?

- Инженеры-программисты, сварщики, электрики… Самые обыкновенные профессии, с одной стороны, а с другой, это должны быть высококвалифицированные специалисты. Эти люди работают в компаниях, которые присутствуют на мировом рынке. У нас углеводородный кластер – добыча и переработки нефти, газа, угля. Рыбная промышленность. Наш флот самый современный и крупный на Тихом океане. Самая современная и крупная переработка. Заводы строятся - последний заработал в прошлом году. В ближайшие два-три года переработка удвоится. Идет строительный бум по переработке. Ставится задача перерабатывать еще более глубоко, чем делали раньше. Не просто филе или фарш сурими, а мы еще думаем о том, чтобы делать коллаген, перерабатывать марикультуры (направление аквакультуры, занимающееся разведением или выращиванием морских гидробионтов — водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих – «КП»). Марикультура стоит на порядок дороже, чем рыба. Например, гребешок. А коллаген стоит на порядок больше, чем марикультуры. Это глубокая переработка, добавленная стоимость…

- Рыбий жир?..

- Рыбий жир уже производим.

- Высококонцентрированный рыбий жир - дефицит в нашей стране. Это я вам подсказываю.

- Спасибо, я передам нашим промышленникам рыбным.

«МЫ АБСОЛЮТНО ДОСТУПНЫ»

- А что у вас с транспортной доступностью?

- Полный порядок.

- Произошли изменения?

- Изменения очень простые. Главная авиакомпания Дальнего Востока – «Аврора», она базируется в Южно-Сахалинске. Президент принял решение о том, чтобы были «плоские» тарифы (билеты продаются по фиксированной цене, которая не меняется в течение года – «КП»). Можно прилететь из Москвы за 13 тысяч рублей. Летят из Москвы на Сахалин три самолета в день. Если надо будет – четыре или пять. Сколько надо, столько и прилетит. Из Южно-Сахалинска можно долететь практически до каждого региона Дальнего Востока. Фактически мы летаем туда, куда считаем нужным: два раза в день летит самолет на Итуруп, также часто – на Кунашир. Сейчас увеличивается количество качественных аэропортов. Мы уже закончили проектирование на Шикотане, завершается строительство аэродрома на Парамушире. Мы абсолютно доступны. Плюс, у нас современная железная дорога, малая авиация развивается - это принципиальные решения транспортного вопроса.

Конечно, нам нужно работать с дорогами. На Сахалине дороги долгое время не строили, две трети дорог не имеют твердого покрытия. Для этого нужно пару десятков лет и около триллиона рублей. Но мы сегодня выбрали для себя доминанты. Строим трассу на западном побережье, это для нас принципиально важно, там люди живут и жалуются на качество дорог. Также строим дорогу вокруг Южно-Сахалинска, чтобы вывести грузовой транспорт из города, в будущем году пускаем первую очередь.

- Что у вас с международным сотрудничеством?

- Полнейший порядок. Практически все, что мы производим - 99 % - идет на экспорт. Даже человек, который варит борщ в котле на каком-то месторождении, тоже работает на экспорт. Потому что все это - экспортная выручка. Мы не только наполняем бюджет Сахалина, но в большей степени наполняем бюджет Российской Федерации. А также радуемся тому, что Сахалин – значимый для России регион.

И, кстати, «Комсомольскую правду» любим! На Сахалине находится филиал «Комсомолки». Ребята, которые там работают, я их хорошо знаю, мы их приглашаем в разные проекты. Очень креативная команда. Давайте сотрудничать.