Александр Толмачёв передал письма для военкоров специальной военной операции

Инициатива акции принадлежит журналистам Раменского информационного агентства Московской области и поддержана Общероссийской общественно-государственной организацией «Ассамблея народов России».

Парламентарий передал боевому офицеру, Герою России, генеральному директору организации «Ассамблея народов России» Александру Дарковичу письма от журналистов Раменского городского округа Московской области Елены Перетокиной и Елены Мироновой, адресованные коллегам, которые сейчас работают в зоне специальной военной операции. В письмах — слова поддержки и участия, восхищения мужеством и обсуждение тем, насущных для всех журналистов. Среди целей акции — сплочение граждан и российского журналистского сообщества, патриотическое воспитание, так как в дальнейшем авторами писем военкорам могут стать не только профессиональные журналисты, но и ученики школ.

«Военкоры стали символом самоотверженности и следования долгу. Они на передовой, вместе с бойцами, и благодаря им мы получаем самую точную и достоверную информацию, важную для всего общества. Сегодня, в условиях информационной войны и настоящего шквала ложных сообщений, который обрушивается на людей с вражеской подачи, роль наших военкоров важна как никогда. Они противостоят лживым словам неприятелей и доносят истинное положение вещей до своих читателей, зрителей и слушателей. Наш долг — поддержать военкоров, поэтому и появилась такая замечательная акция», — отметил Александр Толмачёв.

«Все письма от участников акции будут переданы адресатам — военным корреспондентам, работающим в зоне проведения специальной военной операции, два из них адресованы военкорам «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину и Александру Коцу, — подчеркнул генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович, провожая 18-й гуманитарный конвой имени Подольских курсантов в зону СВО. — Передаём ребятам слова поддержки и благодарности за уроки честной истории. Работайте, братья! Мы рядом».

Александр Толмачёв: «Мы все поддерживаем наших бойцов, жителей новых регионов и всех тех, кто там сейчас работает, кто куёт победу для всей нашей большой страны. Когда мы собираем гуманитарные грузы, нам передают и письма – но в основном либо бойцам, либо жителям Донбасса. А сегодня мы вместе с Ассамблеей народов России запускаем акцию и отправляем письма журналистам, военкорам, которые показывают правду, несут правдивую информацию всему миру о том, что сейчас происходит в новых регионах в рамках СВО, какие преступления совершают наши враги. Хотелось бы, чтобы эту правду знали все – журналисты рискуют своей жизнью, чтобы её донести.

Профессия журналиста обычно ассоциируется с мирной деятельностью, но есть те, кто рядом с военными сегодня работает на передовой, и мы хотели бы им пожелать, чтобы все они обязательно вернулись домой, чтобы они знали: их новости ждут, читают, смотрят. Мы благодарим военных журналистов за труд и тёплыми письмами от подмосковных коллег хотим поднять настроение и боевой дух. Удачи – и ждём вас всех дома, уважаемые военные корреспонденты!»