«Героем себя не считает»: Как стюардесса во время посадки самолета на поле под Новосибирском исполнила свою заветную мечту

Дарья Глушкова была старшим бортпроводником на судне Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

В поле под Новосибирском ожидаешь увидеть все, что угодно, но никак не самолет. Однако именно туда пришлось приземлиться судну, летевшему из Сочи в Омск 12 августа. Причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы. На борту находился 161 пассажир – из них 23 ребенка, и 6 членов экипажа, которых после случившегося путешественники неустанно благодарят за спасенные жизни.

Среди тех, кто работал на судне, оказалась и 34-летняя стюардесса Дарья Глушкова – старшая бортроводница в самолете. Сама она после посадки предпочла скрыться от лишнего внимания и даже попросила близких не давать никаких комментариев, но те так гордятся девушкой, что не могли остаться в стороне.

Девушка упорно шла к мечте стать стюардессой ФОТО: соцсети

- Даша просто чудесный человек! Она такая добрая всегда была, отзывчивая. Всем помогает. А небо – это ее мечта, к которой она упорно шла, - рассказала KP.RU одна из подруг стюардессы.

Сама Дарья родилась в Белово Кемеровской области, но однажды так загорелась идеей о полетах, что решилась на переезд.

- В 2012 году она уехала в Екатеринбург учиться, а до этого выучила английский язык ради мечты. Ей это очень тяжело давалось, но справилась. В семье у нее никто не летал, она одна такая у нас, - смеются близкие. – Мама продавцом работает, а отец - шахтером. Она просто экстремальная девочка и с детства туризмом увлекалась.

В соцсетях красавицы действительно полно фотографий с разных уголков страны – море, горы и, конечно, небо. А между всем этим то и дело мелькает донорство.

Дарья верила, что однажды обязательно спасет чью-то жизнь ФОТО: соцсети

«Теперь я не просто донор. Меня внесли в реестр доноров костного мозга. Сделали это бесплатно и безболезненно. Надеюсь, что моя генетика спасет кому-то жизнь!», - написала девушка в своих соцсетях.

- При этом Даша у нас очень скромная. Она поэтому, скорее всего, от всех и скрылась после случившегося, потому что героем себя не считает. Если бы их фотографии в Интернете не появились, то друзья бы и не узнали об этом случае, она сама рассказывать такое не станет, - уверяют близкие девушки. – Я ей написала, когда узнала об этой посадке, но она пока не отвечает, наверное, с ними сейчас работают правоохранители.

Стюардессой Дарья работает около 10 лет ФОТО: соцсети

Шанс спасти жизни и исполнить свою заветную мечту ей выпал и вне донорства, по крайней мере, так считают пассажиры самолета, называя 12 сентября своим вторым днем рождения. По словам юриста, теперь должно быть проведено расследование, которое установит, чья была вина в случившемся. Виновникам может грозить до двух лет колонии. В самой авиакомпании в это время пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей за перенесенный стресс.

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