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12 сентября 2023 11:01

«Героем себя не считает»: Как стюардесса во время посадки самолета на поле под Новосибирском исполнила свою заветную мечту

Стюардесса исполнила свою мечту во время аварийной посадки самолета под Новосибирском
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Дарья Глушкова была старшим бортпроводником на судне

Дарья Глушкова была старшим бортпроводником на судне

Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

В поле под Новосибирском ожидаешь увидеть все, что угодно, но никак не самолет. Однако именно туда пришлось приземлиться судну, летевшему из Сочи в Омск 12 августа. Причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы. На борту находился 161 пассажир – из них 23 ребенка, и 6 членов экипажа, которых после случившегося путешественники неустанно благодарят за спасенные жизни.

Среди тех, кто работал на судне, оказалась и 34-летняя стюардесса Дарья Глушкова – старшая бортроводница в самолете. Сама она после посадки предпочла скрыться от лишнего внимания и даже попросила близких не давать никаких комментариев, но те так гордятся девушкой, что не могли остаться в стороне.

Девушка упорно шла к мечте стать стюардессой ФОТО: соцсети

Девушка упорно шла к мечте стать стюардессой ФОТО: соцсети

- Даша просто чудесный человек! Она такая добрая всегда была, отзывчивая. Всем помогает. А небо – это ее мечта, к которой она упорно шла, - рассказала KP.RU одна из подруг стюардессы.

Сама Дарья родилась в Белово Кемеровской области, но однажды так загорелась идеей о полетах, что решилась на переезд.

- В 2012 году она уехала в Екатеринбург учиться, а до этого выучила английский язык ради мечты. Ей это очень тяжело давалось, но справилась. В семье у нее никто не летал, она одна такая у нас, - смеются близкие. – Мама продавцом работает, а отец - шахтером. Она просто экстремальная девочка и с детства туризмом увлекалась.

В соцсетях красавицы действительно полно фотографий с разных уголков страны – море, горы и, конечно, небо. А между всем этим то и дело мелькает донорство.

Дарья верила, что однажды обязательно спасет чью-то жизнь ФОТО: соцсети

Дарья верила, что однажды обязательно спасет чью-то жизнь ФОТО: соцсети

«Теперь я не просто донор. Меня внесли в реестр доноров костного мозга. Сделали это бесплатно и безболезненно. Надеюсь, что моя генетика спасет кому-то жизнь!», - написала девушка в своих соцсетях.

- При этом Даша у нас очень скромная. Она поэтому, скорее всего, от всех и скрылась после случившегося, потому что героем себя не считает. Если бы их фотографии в Интернете не появились, то друзья бы и не узнали об этом случае, она сама рассказывать такое не станет, - уверяют близкие девушки. – Я ей написала, когда узнала об этой посадке, но она пока не отвечает, наверное, с ними сейчас работают правоохранители.

Стюардессой Дарья работает около 10 лет ФОТО: соцсети

Стюардессой Дарья работает около 10 лет ФОТО: соцсети

Шанс спасти жизни и исполнить свою заветную мечту ей выпал и вне донорства, по крайней мере, так считают пассажиры самолета, называя 12 сентября своим вторым днем рождения. По словам юриста, теперь должно быть проведено расследование, которое установит, чья была вина в случившемся. Виновникам может грозить до двух лет колонии. В самой авиакомпании в это время пообещали выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей за перенесенный стресс.

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