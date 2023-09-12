В Австралии замесили бетон на кофейной гуще

Кофейная гуща теперь не отходы, а сырье. Фото: Shutterstock

Инженеры из австралийского Университета RMIT нашли применение тем 10 миллионам тонн отходов, которые ежегодно образуются в мире в процессе приготовления кофе. Они замесили бетон на кофейной гуще. Бетон стал на 30 процентов прочнее.

Точные пропорции австралийцы держат в секрете – лишь сообщают, что кофейную гущу добавляют вместо части песка, добыча которого вредит природе и портит пейзажи.

Гущу сначала прокаливают – подвергают так называемому пиролизу при температуре 350 градусов Цельсия. Эксперименты показали, что это оптимальная температура. Получившийся угольный порошок уже добавляют в смесь, который, как оказалось, её упрочняет.

Сейчас ученые смотрят насколько хорошо «кофейный бетон» работает, когда его замораживаю-размораживают. Если не портится, то мог бы и нам пригодиться – в России сейчас пьют очень много кофе. У наших ученых есть на что выменять австралийский рецепт – в Донском государственном техническом университете замесили бетон на скорлупе кокосовых орехов. Тоже получился прочным, а еще и легким.