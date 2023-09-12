Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
12 сентября 2023 12:30

Россияне рассказали, при каких условиях переехали бы на Дальний Восток

43% россиян готовы переехать на Дальний Восток, если получат там хорошую работу
Кристина СОБОЛЕВА
43% опрошенных признаются, что с удовольствием перебрались бы на Дальний Восток, если бы получили в регионе хорошую работу с высокой зарплатой

43% опрошенных признаются, что с удовольствием перебрались бы на Дальний Восток, если бы получили в регионе хорошую работу с высокой зарплатой

Фото: REUTERS

Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ), на котором обсуждаются планы по развитию дальневосточного региона: льготная ипотека для населения, субсидии для бизнеса, развитие инфраструктуры, укрепление отношений с соседними государствами. И как оказалось, большинство россиян признаются, что сами хотели бы переехать на Дальний Восток, правда, при определенных условиях. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 43% опрошенных признаются, что с удовольствием перебрались бы на Дальний Восток, если бы получили в регионе хорошую работу с высокой зарплатой. А 33% добавили, что перебрались бы на другой конец страны, если бы переселенцем предоставляли жилье, хотя бы на какое-то время.

«Хорошая зарплата и жилье – и я бы переехал не раздумывая», - говорит участник опроса.

«Я обожаю Дальний Восток. Был там во многих городах, и с радостью бы переехал», - делится впечатлениями другой.

«Бесплатное жилье привлекло бы молодежь, а работы там всем хватит», - делится мнением еще одна респондентка.

14% россиян согласились бы переехать на ДВ, если бы переселенцам давали солидные подъемные, на которые можно обосноваться с комфортом.

12% признались, что сейчас их смущают дорогие билеты на ДВ, сложно будет ездить к родным и друзьям, вот если бы билеты стали доступнее, то разъезды туда-сюда уже так не пугали бы их.

8% респондентов, отмечают, что хотели бы запустить на Дальнем Востоке свой бизнес, но для этого хотели бы получить стартовый капитал.

Россияне рассказали, при каких условиях переехали бы на Дальний Восток

Россияне рассказали, при каких условиях переехали бы на Дальний Восток

А 5% отмечают, что для них решающим аргументом стало бы снятие визового режима со странами-соседями, и возможность вволю ездить, например, в Китай. 2% выбрали вариант «другое».

При этом 25% участников исследования ответили, что не переехали бы на Дальний Восток ни при каких условиях, а 9% опрошенных сообщили, что уже живут в тех краях.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 4,6 тысячи человек.

КАРТИНА ДНЯ