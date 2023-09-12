43% опрошенных признаются, что с удовольствием перебрались бы на Дальний Восток, если бы получили в регионе хорошую работу с высокой зарплатой Фото: REUTERS

Во Владивостоке проходит Восточный экономический форум (ВЭФ), на котором обсуждаются планы по развитию дальневосточного региона: льготная ипотека для населения, субсидии для бизнеса, развитие инфраструктуры, укрепление отношений с соседними государствами. И как оказалось, большинство россиян признаются, что сами хотели бы переехать на Дальний Восток, правда, при определенных условиях. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 43% опрошенных признаются, что с удовольствием перебрались бы на Дальний Восток, если бы получили в регионе хорошую работу с высокой зарплатой. А 33% добавили, что перебрались бы на другой конец страны, если бы переселенцем предоставляли жилье, хотя бы на какое-то время.

«Хорошая зарплата и жилье – и я бы переехал не раздумывая», - говорит участник опроса.

«Я обожаю Дальний Восток. Был там во многих городах, и с радостью бы переехал», - делится впечатлениями другой.

«Бесплатное жилье привлекло бы молодежь, а работы там всем хватит», - делится мнением еще одна респондентка.

14% россиян согласились бы переехать на ДВ, если бы переселенцам давали солидные подъемные, на которые можно обосноваться с комфортом.

12% признались, что сейчас их смущают дорогие билеты на ДВ, сложно будет ездить к родным и друзьям, вот если бы билеты стали доступнее, то разъезды туда-сюда уже так не пугали бы их.

8% респондентов, отмечают, что хотели бы запустить на Дальнем Востоке свой бизнес, но для этого хотели бы получить стартовый капитал.

Россияне рассказали, при каких условиях переехали бы на Дальний Восток

А 5% отмечают, что для них решающим аргументом стало бы снятие визового режима со странами-соседями, и возможность вволю ездить, например, в Китай. 2% выбрали вариант «другое».

При этом 25% участников исследования ответили, что не переехали бы на Дальний Восток ни при каких условиях, а 9% опрошенных сообщили, что уже живут в тех краях.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 4,6 тысячи человек.