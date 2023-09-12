Приключения блудного блогера Дани Милохина в России: Он улетел, но обещал вернуться

Блогер и актер Даня Милохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

21-летний Даня Милохин на несколько дней стал самым обсуждаемым блогером в стране. Мы рассказывали о причинах прилета блогера на Родину.

Милохин последние девять месяцев живет в Дубае, а улетел парень из России на чужбину одиннадцать месяцев назад – думал на отдых, но вышло иначе. 8 сентября Даня прилетел в Москву навестить друзей (поселился у них), провести несколько встреч насчет перспектив о возможной работе, и чтобы показать потенциальным заказчикам – свою мобильность: мол он может жить на две страны. Но все пошло не так, как он запланировал. Поэтому 11 сентября он досрочно вернулся в ОАЭ.

Случился скандал: пользователи соцсетей, блогеры, общественные деятели, телеведущие стали жестко критиковать Милохин. Причина очевидна. Удрал он год назад. Тогда Даня был звездой второй сезон подряд в телешоу Первого канала «Ледниковый период»: он устал кататься и просто бросил проект, наплевал на контракт и потерю гонораров – улетел на отдых к друзьям в ОАЭ. Так как у популярного тогда Милохина выходка с нарушением контракта случилась не первый раз – ему перестали предлагать денежную работу. Зазвездившийся блогер тогда еще мог вернуться и начать сначала по-новому. Но он попал в плохую историю. Осенью прошлого года Даня из ОАЭ улетел навестить коллег из тик-ток дома в Лос-Анджелесе. А там в прямом эфире соцсети Милохин спел гимн России, но вспомнил, что сидящий рядом с ним проукраинский блогер Артур Бабич (сейчас живет в Москве) с Украины – и запел с ним украинский гимн. Несмотря на серьезную критику данной выходки – Милохин не раскаялся и не извинился. Это и стало главной претензией к Милохину. А он просто улетел жить в Дубай, где подселился в свободную комнату в дом к иноагенту Моргенштерну*, чтобы не платить за аренду жилья. Милохин продал машину (единственная инвестиция его прежних заработков, остальные миллионы потратил бездумно) за 5 миллионов рублей и «проедал» эти деньги. Плюс ему подкидывали финансовую помощь друзья – оплачивали рестораны, путешествия. Концерты у блогера бывают не чаще чем раз за 2 недели: в клубах ОАЭ или реже Казахстана. Теперь вместо 2 млн. руб. за неделю (а иногда и за день) Даня «перебивается» заработками не более 300 тыс. руб. за неделю. Суммы называем средние, но они отражают ситуацию в целом. Поэтому и решил Даня восстановить рабочие контакты в Москве: как часть его коллег – обосновались в Дубае, а по рабочим и личным делам постоянно летают на Родину. И звезды эстрады так себя ведут – к примеру, певица Нюша.

Менеджер Дани Милохина еще в августе сообщил продюсерам на телеканалах и онлайн проектах, что блогер будет в Москве и готов к работе здесь. Обновилась информация о гонораре Дани Милохина у организаторов мероприятий: гонорар упал с полутора до одного млн. руб. Даня может петь на частных мероприятиях и в клубах, а также не прочь сниматься в телешоу и сериалах – опыт есть. Но пока никто не позвал.

В Москве блогера видели на прогулке – на Патриках, на Красной площади, в кафе ЦУМа. Как говорят: он встречался с прежними коллегами и обсуждал перспективы работы. Проводил время с друзьями, по которым соскучился. Однако парню пришлось улететь на пару дней раньше запланированного. Так как 11 сентября появилась информация о том, что известный телеведущий Владимир Соловьев считает, что Милохин должен пойти защищать Родину. Такое же мнение у директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, она написала в телеграм-канале: «Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».

Сайт KP.RU позвонил приемному отцу Дани Милохина Дмитрию Тюленеву. Приемные родители блогера живут в Анапе. Уточнили – есть ли у Дани право на отсрочку от срочной службы. Тюленев рассказал нам: «Мы когда с Даней медкомиссию проходили, у него зрение было минус 6,5. Вряд ли он с таким зрением годен (при близорукости от минус 6 до минус 12 диоптрий присваивается категория В, ограниченно годен к военной службе – примечание). Даня с детского дома в очках, а потом стал линзы надевать, операцию он не делал».

Однако сразу после информации о запросе Мизулиной – Милохин улетел назад. Так что возможно, что права на отсрочку у него как раз и нет. Как сообщила Екатерина Мизулина Даня Милохин 11 сентября улетел в Дубай - в 23.18 он пересек границу в аэропорту Внуково.

Началось бронирование артистов на новогодние вечеринки: и похоже, что блогер Милохин будет петь пока только в клубах Дубая для обеспеченных соотечественников. Приемный отец Тюленев старается помочь сыну: «Даня еще много добрых дел совершит. Нужно только направить его, чуть-чуть помочь, подсказать, а не критиковать и осуждать, набрасываясь со всех сторон…» Но пока 21-летний блогер сам не повзрослеет и не определится - кто он и с кем он: люди его не примут. Отмолчаться (в случае Милохина) уже не получится. Родные считают, что Даня скоро вернется и у него будут новые интересные проекты… А представители индустрии думают иначе: пока инфантильный блогер не возьмется за ум – работы ему не видать.

*Минюст РФ включил Моргенштерна в список физлиц-иноагентов.