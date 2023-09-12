Киев захлебывается в своей беспомощности: глава офиса Зеленского пытается судить Индию и Китай по своей глупости

Советник главы Офиса президента Украины Ермака Михаил Подоляк Фото: wikimedia.org

Не знаю, как там ваш день, а мой сегодня сделал «грязный рот» Зеленского, советник главы Офиса президента Украины Ермака Михаил Подоляк. Так порвать собственную задницу на английский флаг, как сказал бы мэр Киева Виталий «златоуст» Кличко, «могут не только лишь все, а мало кто может».

Подоляк дал интервью какой-то украинской журналистке и совсем придавил ее своим интеллектом, раздавая оценки разным международным организациям и странам. Я тут уже писал, что ООН он назвал никчемной структурой для зарабатывания денег, МАГАТЭ, Красный Крест и другие – фикцией. Про МВФ только промолчал вроде бы, но потому что МВФ может обидеться и не дать денег ин6теллектуальным гигантам современности из Украины. А больше им денег для себя взять негде.

Но досталось на орехи не только тем, кто уже были названы. Подоляк просто не мог обойти стороной Индию и Китай. В общем-то, совершенно никчемные государства на фоне державы Украины, если верить словам Подоляка.

- В чем проблемы Индии и Китая? - спросил Подоляк у интервьюерши, которая от полета мысли собеседника, гиганта мысли и явно «отца украинской демократии» сидела напротив него, тупо и восторженно хлопая глазами. Впрочем, Подоляк и не требовал ответа от нее, у него был заготовлен свой.

- Проблема в том, что они не анализируют последствия своих шагов, — наставительно произнес советник Ермака, напоминая в этот момент какую-то тупую птицу с чрезмерно раздутым чувством собственного величия. – Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран.

Ну вот прямо, как отрезал. И что им теперь делать, Индии с Китаем? Срочно возвращать луноход со спутника Земли? Прекращать эксперименты по развитию искусственного интеллекта?

- Да они вкладываются в науку. Индия посадила луноход. Но это не означает, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно также, как Турецкая Республика и это в принципе национальные интересы. Красиво звучит — «мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — продолжил заумствовать советник Ермака, который даже не знает слова «баланс», заменив его «потребностями»..

Он еще и безграмотно криворотый, оказывается, а не только «грязноротый». Зато готов указать Китаю, в чем интересы КНР, и что должен делать Пекин, а не только Нью-Дели и Анкара.

- Китай должен был быть заинтересован в исчезновении России. Потому что это архаичная страна, которая втягивает Китай в ненужные конфликты. Китай мог бы быть одной из доминирующих государств, - это не я, а он так сказал – «одной из государств».

Как они до сих пор существуют без стратегических советов такого гиганта мысли? Просто удивительно.

Этому бы так называемому советнику посмотреть на то, что он и его подельники сделали со своей страной, а не «обозревать Землю» с космических высот в поисках соринок в глазу у других. Рассказать, почему Украину уже и на Западе стали называть самым коррупционным государством планеты. Подумать, почему президент Сомали еще несколько лет назад сказал, что не даст превратить свою страну в Украину, обсудить падение демографических показателей Украины до уровня, после которого существование государства без всяких внешних причин станет невозможным уже через несколько лет, наконец, объяснить повальную разруху даже в тех районах, где не велось и не ведется никаких боевых действий, и повсеместный развал экономики. В конце концов, объяснить, почему Зеленский и его команда все время врут своему народу. Надо понимать, та же Луна для интеллектуальной Украины – это уже пройденный этап. Украинские горилконавты полетят сразу на Солнце. Кончено же, ночью, потому что днем там жарко.

Но всего этого Подоляк не видит. Он сидит в «пинжаке», у него все хорошо, а потому он считает, что может управлять всем миром, не привлекая внимания санитаров.

Лучший образ современной Украины из всех возможных – тупой чванливый недоучка, который только и может, что пытаться унижать и оскорблять других, сидя сам по ушит в дерьме. Впрочем, нет, извините, ошибся, не по уши, там уже по маковку.