В Центре России и Сибири бабье лето, а на Курилы опять идут дожди

Жители средней полосы России уже ощутили прелесть потепления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Классическое бабье лето приходит в среднюю полосу России, а на Курилы и Сахалин движутся дожди. О погоде на ближайшую неделю в России рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Она дала свои рекомендации жителям различных областей и рассказала, чего ждать.

Бабье лето для средней полосы и Сибири

Жители средней полосы России уже ощутили прелесть потепления. И оно по данным синоптиков продолжится: бабье лето приходит во всем разгаре.

- В средней полосе России примерно так же тепло или так же холодно, как на юге европейской части. До 22 градусов только повышалась температура в прошедшее воскресенье. В средней полосе России температура в ближайшее время до пятницы включительно около 20 градусов. В Москве 20-22 градуса. Переменная облачность, без осадков. Бабье лето классическое и по погоде, и по времени. Классическим бабье лето считается до 14 сентября, если оно наступает. Выходные обещают быть нехолодными – 16-21 градус. И без осадков. Могут быть небольшие дожди на северо-западе Центрального округа, на западе – Смоленская, Тверская области, Московская, - рассказала она.

По словам Людмилы Паршиной, после небольших дождей вновь придет теплая погода, это будет небольшой перерыв в бабьем лете. Определяет такую погоду без осадков приходящий антициклон.

В Поволжье пока погоду будет определять циклон. От него также отделится еще один циклон: он пойдет по югу Сибири, дальше на восток, до центральных и южных районов Красноярского края. Принесет с собой похолодание и дожди.

- Освобождается от его влияния ряд областей Юго-Западной Сибири - Омская, Новосибирская, Томская области. Там устанавливается погода бабьего лета, но прохладная, ночью могут быть заморозки, дневная температура около 15 градусов, максимум до 20. Хорошая погода будет на севере Западной Сибири – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округ, 17-22 в дневное время, без осадков, - говорит Людмила Паршина.

А на Курилы идут дожди

Приморье уже достаточно пострадало от ливней и потопов. Здесь даже детям пришлось добираться в школу на лодках 1 сентября. Людей пришлось отселять из затопленных домов. Но пока повторения подобных дождей ждать не стоит.

- Сентябрь пока радует приморцев погодой. За прошедшие десять дней был один небольшой дождь во Владивостоке, выпало 2 % от месячной нормы осадков. Ближайшие дожди будут обходить Приморский край. Они пройдут только на севере, небольшие, умеренные. Циклон из Китая перемещается на Дальний Восток, он заденет Амурскую область, центральные и северные районы Хабаровского края, пойдет дальше на север – в Якутию, Магаданскую область. И больше всего осадков в ближайшие пять дней достанутся островной части Дальнего Востока – это Курилы, Сахалин, в том числе и Южно-Сахалинск, - обещает Людмила Паршина.

Приморцев ждет небольшое похолодание со вторника и среды на 3-4 градуса – в пределах климатической нормы. А вот юг Приморья ждет хорошая погода.

Бархатный сезон все же придет

Первые недели сентября на юге выдались холодными. Температура на побережье Черного моря поднималась только до 20 градусов. Ну и какой тут бархатный сезон? Но ситуация исправится.

- Дожди будут на Северном Кавказе – периодические. А вот в Краснодарском крае практические не будет осадков. Но на Черноморском побережье погода может быть ветреной в зоне Анапы, Новороссийска, Туапсе. Холодные северо-восточные и северные ветры приносит столкновение границ циклона и антициклона, - говорит синоптик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ждем смерчей в Калининграде?

У берегов Калининграда море прогрелось до +20 градусов. Об этом сообщает группа «Погода и метеоявления Калининградской области». Для середины сентября это редкое явление: обычно в это время вода остывает, а сейчас поднялась минимум на 1 градус.

- Как следствие, стоит ожидать благоприятных условий для формирования водяных смерчей и усиления конвективных процессов над акваторией моря в условиях дальнейших похолоданий, - отмечают синоптики.