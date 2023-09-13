Военная спецоперация на Украине 13 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2023 года.

ВСУ потеряли в ходе своего наступления уже более 71 тысячи военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет. Сейчас не будем говорить – провал, не провал, нет результатов. Есть большие потери – с начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тысячи человек.

Раненый военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик, попавший в плен российской армии после того, как его бросили свои же боевые товарищи, признался, что рад такому исходу.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что у российской армии на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине.

Российские войска в любой момент могут перейти в собственное наступление и заставить противника бежать с позиций. Украинские власти понимают это и отчаянно пытаются восполнить потери, требуя от своих союзников выдавать уклонистов.

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении турецкой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya в зоне спецоперации на Украине.

Экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска испытывают острую нехватку ресурсов, из-за чего не смогут продолжать активные боевые действия на всех направлениях.