Владимир Фриске: «Шепелев лицемер: он не любит животных. Нашу собаку он ударил ногой»

Дмитрий Шепелев Фото: Даниил ОПАРИН

Телеведущий Дмитрий Шепелев приехал в Мариуполь ДНР для съемок новой шоу-программы про животных «В кругу друзей». В анонсе сказано, что зрителей ждут эксклюзивные видеорепортажи и интервью с грумерами, зоологами и другими специалистами в области ухода за животными.

Премьера шоу состоялась 9 сентября на канале «Россия-1». Сам Дмитрий Шепелев на страницах своего Telegram-канала писал, что счастлив участвовать в съемках нового проекта.

«За последние две недели я погладил больше животных, чем за всю жизнь. Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой. Я счастлив! Приготовьтесь к мимими», - заигрывает с подписчиками Шепелев. Он выставил фото, где он кормит дикобраза, нутрий, коз…

Но что бы он ни выставлял, как бы ни старался понравиться, мало кто верит в искренность мимимишного Шепелева. Телеведущий хоть и молчит в последнее время, но Интернет всё помнит. Российские патриоты сразу же вспомнили, что после начала СВО Шепелев проявил солидарность с Украиной... А теперь получил работу на российском телеканале. И ведет милую передачу о животных.

Журналист Михаил Шахназаров возмутился, что Шепелева вернули на российское ТВ. Долгие годы Дмитрий работал на украинском телевидении, вел несколько шоу, за которые получал большие деньги. Теперь скандальный ведущий с умилением будет рассказывать о братьях наших меньших. Насколько Шепелев искренне любит животных, нам рассказал отец его возлюбленной Жанны Фриске – Владимир Борисович Фриске.

- У нас жила собачка небольшая - джек-рассел-терьер, милая, добрая. Так Шепелев её ударил ногой, - рассказал Владимир Борисович. – После этого джек-рассел прятался от него. Шепелев не любит собак и боится их. В доме живут овчарки, которые никого не трогают. Но когда приходил Шепелева, они начинали рычать.

Он лицемер и врун необыкновенный. Мне просто смешно, что теперь он представляется защитником собак и других зверушек. Наверняка, кто-то ему оказывает протекцию на телевидении. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы «бабки».

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает встречаться родителям Жанны Фриске с её сыном Платоном, которому уже 10 лет. У дедушки и бабушки нет никаких связей с их внуком.