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Звезды12 сентября 2023 18:34

Владимир Фриске: «Шепелев лицемер: он не любит животных. Нашу собаку он ударил ногой»

Отец Жанны Фриске возмущен, что Дмитрию Шепелеву доверили вести шоу про животных «В кругу друзей»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев

Фото: Даниил ОПАРИН

Телеведущий Дмитрий Шепелев приехал в Мариуполь ДНР для съемок новой шоу-программы про животных «В кругу друзей». В анонсе сказано, что зрителей ждут эксклюзивные видеорепортажи и интервью с грумерами, зоологами и другими специалистами в области ухода за животными.

Премьера шоу состоялась 9 сентября на канале «Россия-1». Сам Дмитрий Шепелев на страницах своего Telegram-канала писал, что счастлив участвовать в съемках нового проекта.

«За последние две недели я погладил больше животных, чем за всю жизнь. Козы ели на мне футболку, овчарки грызли руку, конь навалил в студии огромную кучу, а какаду спал у меня под мышкой. Я счастлив! Приготовьтесь к мимими», - заигрывает с подписчиками Шепелев. Он выставил фото, где он кормит дикобраза, нутрий, коз…

Но что бы он ни выставлял, как бы ни старался понравиться, мало кто верит в искренность мимимишного Шепелева. Телеведущий хоть и молчит в последнее время, но Интернет всё помнит. Российские патриоты сразу же вспомнили, что после начала СВО Шепелев проявил солидарность с Украиной... А теперь получил работу на российском телеканале. И ведет милую передачу о животных.

Журналист Михаил Шахназаров возмутился, что Шепелева вернули на российское ТВ. Долгие годы Дмитрий работал на украинском телевидении, вел несколько шоу, за которые получал большие деньги. Теперь скандальный ведущий с умилением будет рассказывать о братьях наших меньших. Насколько Шепелев искренне любит животных, нам рассказал отец его возлюбленной Жанны Фриске – Владимир Борисович Фриске.

- У нас жила собачка небольшая - джек-рассел-терьер, милая, добрая. Так Шепелев её ударил ногой, - рассказал Владимир Борисович. – После этого джек-рассел прятался от него. Шепелев не любит собак и боится их. В доме живут овчарки, которые никого не трогают. Но когда приходил Шепелева, они начинали рычать.

Он лицемер и врун необыкновенный. Мне просто смешно, что теперь он представляется защитником собак и других зверушек. Наверняка, кто-то ему оказывает протекцию на телевидении. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы «бабки».

Стоит отметить, что Дмитрий Шепелев по-прежнему не дает встречаться родителям Жанны Фриске с её сыном Платоном, которому уже 10 лет. У дедушки и бабушки нет никаких связей с их внуком.

Шоу-бизнесО РАЗНОМ