Советская Жанна д'Арк: как подвиг Зои Космодемьянской навсегда вошел в историю

Немцы сами старательно снимали весь процесс казни Зои. Им не приходило в голову, что эти трофейные фото станут документом для их обвинения. Фото: Репродукция ТАСС

В январе 1942-го в газете «Правда» вышла заметка военкора Петра Лидова «Таня» с фотографией повешенной полуобнаженной девушки с отрезанной грудью. Как выяснилось позже, казненную фашистами партизанку «Таню» звали Зоя Космодемьянская. Она была из диверсионного отряда, оборонявшего Москву. Ей едва исполнилось 18. Снимок и статья стали одним из первых документов о фашистских зверствах на советской территории. Это вызвало волну ярости, тысячи комсомольцев шли на фронт, чтобы мстить за Зою. Она стала первой женщиной - Героем Советского Союза. Посмертно.

Издевались перед казнью и после

Деревня Петрищево, где казнили Зою. К январю 1942-го туда и пробирался военкор «Правды» Лидов, когда ему рассказали историю про замученную фашистами партизанку, которая во время казни ободряла местных жителей: «Не бойтесь! Бейте немцев, жгите, травите!»

Сейчас от деревни осталось мало домов, людей - еще меньше.

На месте виселицы Зои стоит обелиск. Восстановлен зловещий дом Прасковьи Кулик, где стояли 25 немецких солдат. Сюда бросили Зою перед казнью - на забаву фашистам, всю ночь мучившим девушку, выгонявшим ее раздетую на мороз. А утром 29 ноября 1941-го ее жизнь оборвалась навсегда.

Тело партизанки так и висело до января 1942 года. Немцы водили вокруг хороводы, горланили пьяные песни, упражнялись в стрельбе. Лишь когда их погнали дальше, местные похоронили изуродованную девушку за деревней.

На месте казни Зои в деревне Петрищево теперь стоит обелиск. Фото: vk.com/rkka_foto

В том же 1942-м Космодемьянскую перезахоронили на Новодевичьем кладбище. После войны в сельсовете Петрищево открыли уголок памяти Зои. А в 1956 году - музей, сейчас он закрыт. Зато в 2020-м возник новый - мультимедийный.

Из Москвы до ближайшей станции Дорохово идет электричка, потом такси. Но если представить, что вот здесь стояли немцы и даже табличка Petrischewo была на немецком, то это пугающе близко.

Солдат из 332-го в плен не брать!

17 ноября 1941 года Сталин подписал приказ - создать спецкоманды для поджога занятых немцами домов. В 20-градусный мороз это подкосило бы врага. Уничтожать занятые дома и было заданием диверсантов. С бутылками с зажигательной смесью они шли на гибель.

В разведшколе учились несколько дней - на большее не было времени.

У Зои был новый наган с самовзводом. Но она подарила его вместе с валенками подруге - Клавдии Милорадовой. А себе взяла кирзовые сапоги и старый наган. Возможно, это сыграло роковую роль, когда Зою схватили при попытке поджечь конюшню - наган не выстрелил.

В Петрищеве в тот момент стоял 332-й пехотный полк - около 500 немцев. Диверсанты Василий Клубков, Зоя Космодемьянская и командир Борис Крайнов должны были поджечь деревню с трех сторон. Борис сумел устроить пожар и отойти, но Василия схватили немцы (в итоге он пойдет на сотрудничество, а позже его расстреляет НКВД).

Зою сдал местный староста Свиридов. Допрашивал и пытал полковник Рюдерер. Считается, что и полковник, и весь 332-й полк позже были уничтожены. Сталин приказал не брать в плен солдат этого полка. Но это миф. Вряд ли такой приказ вообще был нужен.

Одновременно с Зоей была схвачена ее подруга - Вера Волошина, шедшая на задание с другой группой в деревню Головково в 12 км от Петрищева. Вера повторила судьбу Зои: немцы пытали ее и повесили в тот же день, что и Космодемьянскую. По воспоминаниям свидетелей, перед смертью Вера крикнула: «За меня отомстят товарищи! Наши все равно победят». И запела «Интернационал».

Но о судьбе Веры стало известно лишь в 1957-м. А в 1994-м, после распада СССР, ей присвоили звание Героя России...

Кино и немцы

В музее Зои сейчас крутят ее любимое кино: «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Родина зовет». И кадры из фильма 44-го года про нее саму:

Этот фильм о том, как стать героем. Для этого нужны правильные книги, мысли и поступки. В своем дневнике Зоя пишет: «Счастье - это быть бесстрашным бойцом за Родину». Дома у нее хранится картинка Днепрогэса... Слишком много аналогий: снова нацисты жгут книги, рушатся плотины...

В 2021-м вышел новый фильм «Зоя». Но он, на мой вкус, слабее. Садист-полковник Рюдерер в кино 1944-го острыми ушами и хищным поведением напоминал Дракулу. А в новом он - красавец, цитирующий Лермонтова. Этакий Понтий Пилат в стильном мундире. А сама Зоя толком не знает, за что воюет: «За мамины спички, за трамвайчик до Стрешнево...» И крестьяне под Москвой ворчат: «Да хоть бы они (фашисты и Красная армия) поубивали друг друга!»

Кажется, новый фильм пытается слепить из комсомолки христианскую мученицу. Зоя - сильнейший героический образ, наша советская Жанна д`Арк. Но вряд ли в ее голове звучали божественные голоса, она и так знала, что делать.

А с распадом СССР на девушку вылили ведра лжи те, кто объявил себя новыми хозяевами. У них Зоя была фанатичкой, шизофреничкой. То ли дело полицаи - уважаемые люди, немцы - элита! И где сейчас эти граждане? Там же, где мечтали: за границей, пьют баварское. В их мечтах Москва уже пала, а они въезжают в нее на танках с крестами. Ну или хотя бы бегут у гусениц.

Как она стала Таней

Зоя родилась 13 сентября 1923 года в тамбовском селе Осиновый Гай. Ее родители были учителями. Брат Александр - будущий танкист, Герой СССР, легендарный мститель, воевавший на танке КВ с надписью «За Зою!» - был младше на 2 года. Семья переехала в Москву и жила на окраине, на улице, названной сейчас в честь Зои и Александра Космодемьянских.

Зоя росла серьезной. Любила читать, и за оценки ей вручили книгу Тараса Шевченко. А в пансионате она познакомилась с Аркадием Гайдаром, который подарил ей «Чука и Гека». И подписал: «Счастье - честно жить, много трудиться и любить свою землю».

Кумиром Зои была Татьяна Соломаха - казачка и революционерка, замученная белогвардейцами (вот почему на допросе Космодемьянская назвалась Таней). Зоя готовилась поступать в Литинститут. Но успела окончить лишь 9 классов, как началась война.

Зоя Космодемьянская со своим братом Сашей. Они оба станут Героями Советского Союза. Фото: РИА Новости

Девушка по комсомольскому призыву попала в добровольцы, в разведывательно-диверсионную часть № 9903 с секретной миссией

К осени 1941-го немцы подошли к Москве, и столица готовилась к осаде - строились кольца обороны, минировались заводы, мосты и даже Большой театр. Если Москва Наполеона сгорела, то Москва Гитлера должна была взорваться, желательно вместе с фюрером, любующимся трофеем. Но это вело к гибели всей страны. Поэтому Москву нужно было отстоять.

Гибель Зои вдохновляла советских людей на бой до победы. В ее честь был назван пик в горах Тянь-Шаня. В советское время ходил крупнейший сухогруз «Зоя Космодемьянская». Героев нужно чтить, равняться, поднимаясь до их уровня, а не опускаясь ниже своего - с пивом и трамвайчиками. Время опять непростое, и герои нужны. Все, что есть у нас в наличии. И живые, и оставшиеся в истории. Пусть помогают тоже.