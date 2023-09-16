Луна оптом и в розницу: кто и как наживается на спутнике Земли

Деннис Хоуп сумел заработать на продаже Вселенной несколько миллионов долларов. Сколько именно - известно только ему и налоговой службе. Фото: Joel KOWSKY/Global Look Press

Природные ресурсы нашего ночного светила оцениваются в 14 квадриллионов долларов. Сложно представить такую цифру? Зато эти богатства не так уж сложно взять. Полет, прилунение, строительство базы - задачи, конечно, непростые. Но дальше пойдет легче. Никаких шахт: все добро лежит на поверхности. Причем даже редчайшие металлы в чистом виде!

Кому на самом деле принадлежит Луна - читайте в нашем материале.

Самый богатый человек в Солнечной системе

Помню, в 90-е годы была такая забава - прикупить кусочек Луны. Обычно брали кому-то в подарок. Весело же...

Может, до сих пор можно стать хозяином лунного участка? В интернете нахожу сайт: полная иллюзия, что ты попал в агентство недвижимости.

Меня сразу уверяют, что все законно. Мол, сделка заносится в Международный лунный реестр. И предупреждают: огромное число заказов, извините, договор будет оформляться четыре дня. Сами понимаете, индийская межпланетная станция «Чандраян-3» только что села, ажиотаж... Не знаете, как выбрать участок? Мы поможем.

Мне проще выбирать, чем случайному человеку: все эти лунные моря и кратеры я еще в школьном астрономическом кружке рисовал. Море Кризисов? Не хочу. А вот Море Спокойствия - название отличное.

В диалоговом окне всплывает: «Что собираетесь делать? Сами жить? Туризм? Добыча ископаемых?» От типа собственности зависит цена. Но все равно копейки. Акр (чуть меньше полгектара) - 36 долларов. Оптом - дешевле: поместье в 10 акров - всего 28 долларов. Присматриваю поместье.

Сайтов по продаже лунной территории много. Но за этой сетью стоит один человек - Деннис Хоуп. Самый богатый человек... в Солнечной системе. По крайней мере он ею торгует.

В начале 1980-х Хоуп хотел заняться недвижимостью, посмотрел в окно... Луна. Почему бы нет? В Договоре о космосе 1967 года (о нем читайте ниже) нашел лазейку: ни одна страна не может владеть Луной. А физлицо? Написал в ООН: поясните. Не ответили. Вам же хуже. Молчание - знак согласия.

С тех пор Хоуп продал 611 миллионов акров. Миллионов! В среднем цена 20 долларов за акр. Но Рональду Рейгану всучил поместье за 250 тысяч. Еще - Бушу-старшему и Картеру. За те же 250 тысяч Рейгану предлагался весь Плутон. Чем-то не приглянулся.

Несколько мест на Луне делец объявил заповедником, и там ничего не продается. Это полюса и места посадки первых станций. Недавно к Хоупу пришли ребята и предложили 50 млн за Северный полюс Луны. «Я убедился, что у них есть эти деньги. Но я отказал. Эти места должны остаться общественным достоянием», - говорит он.

Позиция Хоупа проста: «Луна моя, прилетайте, изучайте, но никаких постоянных баз». Когда Китай объявил о скором строительстве базы, Хоуп написал генсеку Поднебесной: «Имейте в виду, я не пущу вас туда».

Конечно, его деятельность смехотворна, пояснял еще в 2019 году Международный институт космического права. Люди платят деньги за ничто. В ООН ничего не ответили, потому что нечего с дураком разговаривать. А дурак-то оказался не дурак. Заработал на умниках.

Что еще продали?

В 1993 году на аукционе «Сотбис» продали «Луноход-2» за 68,5 тысячи долларов. То есть покупатель получил бумажку, что «Луноход-2» теперь принадлежит ему. Сама машина так и стоит на Луне. Купил ее сын астронавта, бизнесмен Ричард Гэрриот. Позже он как космический турист полетел на МКС на корабле «Союз».

Советский «Луноход-2» с 1973 года находится на нашем спутнике. Но и его умудрились продать! Фото: © «Роскосмос»

Кто конкретно продавал и как так вообще получилось, до сих пор до конца не ясно. Непонятно, законна ли сделка. По закону 1967 года луноход принадлежит СССР (а теперь - России). А по новой редакции этого же закона луноход - объект Всемирного наследия, и его даже с места трогать нельзя. Но это не смутило ни продавцов, ни покупателя.

Тогда же на аукцион «Сотбис» выставили и несколько граммов грунта, который привезла в 1970 году межпланетная станция «Луна-16». В 2018 году лот вторично попал на аукцион и ушел на этот раз за 855 тысяч долларов. Кто им торговал, тоже осталось тайной.

Письма из космоса

Барыжили, как могли, и американские астронавты. Самая громкая история связана... с конвертами. Филателист Герман Зигер уговорил экипаж «Аполлона-15» тайно взять на борт 400 конвертов (дизайн Зигер разработал сам), а потом отдать ему. На конверты наклеили марки космической тематики и поставили штемпели с датой вылета экипажа. За работу каждый астронавт получил от Зигера 7000 долларов (для начала 1970-х совсем немало), а также долю в продаже. Астронавты рассовали конверты по скрытым карманам скафандров, и все получилось. Зигер потом продавал конверты по 1,5 тысячи долларов. Конечно, дело всплыло, и НАСА выгнало дельцов из отряда космонавтов, хотя те и вернули деньги бизнесмену.

С лунным грунтом тоже вышла мутная история. Космические корабли «Аполлоны» привозили его сотнями килограммов. Сегодня все образцы загрязнены земной атмосферой и для науки не годятся. США даже покупали лунный грунт у нас: граммы, привезенные советскими роботами, были чистыми. Астронавты же по возвращении раздаривали грунт направо и налево. Странно, но часть подарков оказалась подделками. Например, директору Голландского национального музея герои «Аполлона-11» всучили кусочек окаменелого земного дерева.

ПАРАДОКС

А американцам - можно?

В 1967 году ведущие страны подписали Договор о космосе, к которому потом присоединились практически все - даже те государства, которым о полетах думать рановато. Суть документа проста: Луна принадлежит всему человечеству. Недра и полезные ископаемые - тоже.

Нельзя лунным грунтом торговать, нельзя территории на Луне присваивать. Ни людям, ни фирмам.

Но куш слишком заманчив. И компания Moon Express смогла получить от правительства США «открытый лист»: что найдешь - твое. Стоп!

«А почему правительство США распоряжается Луной?» - спросят не только другие страны, но и счастливые обладатели лунных участков.

В 2020 году президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает частным компаниям работать на Луне. Аргумент раз: договор 1967 года - рамочный и сквозит дырками. Два: в 1979 году США не ратифицировали международный договор о Луне, в котором эти дырки как раз и латались. Три: в 2015 году конгресс разрешил частным компаниям США работать на Луне и астероидах. Без этого Илон Маск, наверное, и бровью бы не пошевелил в сторону космоса.

Другие страны таких решений не признают. Но американцы уступать не думают. Так что, скорее всего, мирного освоения Луны человечеству не видать.

КСТАТИ

Есть и легальный способ положить кусочек Луны на полку. Надо купить метеорит, который некогда был выбит с Луны, а потом упал на Землю. Такие метеориты опознаются сложным анализом на изотопы. В частных объявлениях иногда попадаются подобные лоты, но покупка дорогая - несколько сотен тысяч рублей. И огромный риск нарваться на подделку. Сертификатам продавцов веры, конечно, нет.