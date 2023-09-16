Учитель из Москвы дошел до Петербурга за 17 дней: как ему это удалось

Андрей в подмосковном лесу в начале пути... Фото: Андрей ЗАДУРАЕВ

Будьте предельно осторожны, если этот добрый (во всех смыслах) молодец (рост под два метра, ботинки 52-го размера) предложит вам пройтись. Нет, бояться нечего - несмотря на габариты, Андрей Задураев и мухи не обидит. Тем более работает педагогом-организатором в московской школе № 2120 (а еще он координатор направления по развитию образовательного туризма в ТиНАО и инструктор детско-юношеского туризма). Но есть у него одно увлечение. Любит он погулять, побродить... Турист, короче… И недавно так загулял, что оказался сначала в Питере, а потом - в Книге рекордов России. А все потому, что путь от одной столицы до другой он проделал не как Женя Лукашин - на самолете за час в приятном полусне, а пешком за пару недель в трезвом уме и твердой памяти. Что сподвигло на такую большую прогулку, Андрей рассказал в эфире совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

От тушенки не уйдешь

- Андрей, откуда взялась идея дойти пешком от Москвы до Санкт-Петербурга?

- Мысль пройтись возникла года четыре назад. Но все не было подходящего повода. А тут узнал, что у культурной столицы юбилей, ну и решил - вот он повод.

- Ну да, что дома-то делать, как говаривал Федор Конюхов… Но почему пешком? Не на велосипеде, самокате?

- На самокате вообще мало представляю, как это осуществить. А по поводу велосипеда - я, как и многие велотуристы, жду обещанной велодороги от Москвы до Санкт-Петербурга. Пока она дотянулась только до Яхромы.

- Что было в рюкзаке?

- Можно сказать, стандартный набор туриста. Палатка, спальник, коврик, горелка, сменная одежда, сменная обувь, запас еды, запас воды, пауэрбанк, ну и по мелочи: открывашки, спички и т. д. Изначально, когда я еще не понимал специфики маршрута, все это весило от 35 до 40 кило.

- 40 кило?! Реально?!

- Почему-то я решил, что ухожу в автономное путешествие. Но к приходу в Тверь осознал, что оно крайне неавтономное. По пути всегда можно закупить и еду, и с зарядкой что-то придумать. В общем, в Твери рюкзак полегчал до 25 кило.

- Чем питались?

- Макароны с тушенкой, от них никуда не уйдешь. Но потом перешел на общепит.

- Маршрут был заранее изучен-проложен?

- Начал планировать с мая. В первую очередь пытался минимизировать перепады высот. Во вторую - хотелось как-то наполнить путь краеведческой составляющей. Чтобы не просто идти: вот дерево, а за ним снова дерево, а за ним - еще дерево, а все-таки какие-то достопримечательности. Почти получилось...

- Водители не останавливались, типа: «Эй, парень, давай подбросим?»

- Водители делились на три категории. Одна категория…

- …крутила пальцем у виска.

- Были такие. Другие вдогонку мне говорили нелицеприятные вещи: мол, мешаю ехать. Но больше было тех, кто притормаживал и предлагал помочь.

- Держались?

- Один раз едва не сорвался. Мужик-«газелист» на полдороге предложил: «Я все равно до Питера. Давай подвезу». Тут у меня внутри началась серьезная морально-этическая борьба, чтобы не заорать: «А давай!» В итоге мы с ним пообщались, он поехал дальше, я пошел пешком… Будем честными, в первую четверть маршрута у меня закрадывались мысли: зачем я иду, почему так далеко? Но у Валдая включилось банальное упрямство: вот же «экватор», теперь надо просто дойти.

Пешеходный маршрут между двумя столицами. Фото: © Яндекс.Карты

Умные часы сошли с ума

- Сколько проходил в день?

- В среднем около 60 километров. Не спрашивайте, сколько это в шагах. Смарт-часы на пятый день сошли с ума и начали показывать минус 25 000 шагов, минус 60 000… Днем во время переходов, пока появлялась связь, пытался найти место ночевки. По факту это были хостелы. Когда с ними договариваешься, у тебя вариантов нет - надо дойти.

- А как же палатка?

- Она была как НЗ. Не спорю, можно встать возле какой-нибудь речушки и просто ножки опустить, чтобы они зашипели и до состояния кипения речку довели, но раз появлялась возможность по поводу хостелов, почему бы не воспользоваться?

- Сильно уставали?

- Порядочно. Забивались в первую очередь ноги. И моральное давление я ощущал довольно долго. Если с утра еще мысли о том, что мы покорим этот мир, мы рождены для того, чтобы что-то построить, а потом это феерично преодолеть, то к концу дня уже начинаются мысли о том, что зачем мы это построим, зачем мы это будем преодолевать и т. д.

- Что с обувью? Какие-то специальные суперботинки?

- У меня, к сожалению, 52-й размер ноги. Спецобувь на такую ногу я встретил лишь однажды. Шел я в обычных кроссовках. Магазинных. Китайских. И к Твери то ли нога стопталась по форме кроссовок, то ли кроссовки стоптались по форме ноги, но изменения в обуви начались необратимые. В Санкт-Петербурге, когда я уже дошел, у меня кроссовок был стерт не только в районе подошв, а еще и по бокам, мизинец мог вылезти, большой палец.

- Мозолей было немерено?

- Ох… По факту получается, я от Твери до Великого Новгорода ежевечерне их обрабатывал неимоверным количеством йода, обклеивался по утрам пластырями и двигался дальше. Не повторяйте моих ошибок!

...и в конце своего путешествия. Фото: Андрей ЗАДУРАЕВ

Люди у нас деликатные

- Шли 17 дней?

- Да. Чисто ходовое время - 15 дней и две «дневки».

- Когда увидели указатель Санкт-Петербурга, что почувствовали?

- Глубокое моральное удовлетворение. Ну, усталость, бесспорно, была. Еще было благостное такое ощущение, что я наконец-то все это прошел, я это сделал и наконец-то могу пойти и нормально расслабиться, без мысли, что мне завтра с утра пораньше вставать и куда-то идти.

- И что было дальше? Пошли до центра города?

- Фигушки! Позвонил сестре с фразой, что я уже иду к ней. То есть еду. Там я уже воспользовался общественным транспортом.

- Последний вопрос: люди какие встречались?

- В последнее время все больше душевные, можно сказать, деликатные… Если серьезно, разные попадались, но хороших гораздо больше.

- Будет ли повторение этого маршрута или тема закрыта?

- Пока о дальнейших планах ничего сказать не могу: начался учебный год, а я в первую очередь педагог. И путешествую пешим ходом в школу.

Конкретно

Советы пешеходам

Андрей проанализировал свои ошибки и дал советы тем, кто захочет повторить его путь

1. Особое внимание - обувь. Выбирайте трекинговую с мембраной, чтобы она отводила влагу. Ноги сильно потеют при таких переходах. И желательны специальные носки. Или большой запас обыкновенных - при путешествии до Питера в сутки сгорала одна пара.

2. Приобрести трекинговые палки - очень помогают в движении, значительно снимают нагрузку с коленного сустава. Андрей приобрел их в Твери.

3. Иметь запас воды - до 2 литров. Ручьи попадаются, но не факт, что земля не загрязнена какими-то отходами. А вот еду минимизировать: по пути достаточно кафешек.

4. Снаряжение максимально облегченное. Стоит недешево, но оно того стоит. Особенно на третий-четвертый день пути.

5. Тщательно проработать маршрут. Иногда на окраине леса утыкаешься в трехметровые заборы.

6. И самый главный совет - дерзайте, верьте, что у вас получится, и не унывайте.