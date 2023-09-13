Герой спецоперации «Z» гвардии старший лейтенант Черкашин подбил украинскую «Валькирию»

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Голова хвоста не ожидает, оный всегда в свое время поспеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Геройство побеждает храбрость, терпение - скорость, рассудок - ум, труд - лень, история - газеты...».

Ефрейтор Андрей Бугримов

ТОЧНЫЙ КОРРЕКТИРОВЩИК

Ефрейтор Андрей БУГРИМОВ

«В ходе освобождения населённого пункта от украинских вооруженных формирований ефрейтор Андрей Бугримов выполнял задачу по обнаружению укреплённых позиций противника, мест расположения его вооружения и техники. Продвигаясь вглубь обороны боевиков, Андрей обнаружил замаскированный опорный пункт врага. Скрытно подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны украинских боевиков, Бугримов передал координаты и целеуказания на пункт управления, а затем корректировал огонь российского танка, ведущего стрельбу с закрытой огневой позиции. В ходе боя, Андрей своевременно вскрывал очаги сопротивления боевиков, места расположения их вооружения и бронетехники, оперативно перенаправлял туда огонь российских танкистов. Благодаря профессиональным и грамотным действиям Бугримова был уничтожен легко бронированный автомобиль, три установки противотанковых управляемых ракет, пулеметный расчет и до двадцати человек личного состава противника. В результате точной корректировки огня ефрейтором Андреем Бугримовым, экипажи российских танков выбили противника с занимаемых оборонительных позиций и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике».

УБЕДИЛ ПРОТИВНИКА СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ

Ефрейтор Василий Чанга

Ефрейтор Василий ЧАНГА

«В ходе специальной военной операции минометный расчет ефрейтора Василия Чанга выполнял боевые задачи по огневой поддержке российских мотострелковых подразделений. Противник превосходящими силами, форсировав водную преграду, предпринял попытку закрепиться на противоположном берегу и выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы.

Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, минометный расчет, в составе которого действовал Василий, открыл огонь по врагу. Благодаря профессиональным навыкам Василия, был уничтожен танк и минометный расчет, атаковавшие наши позиции с противоположного берега. Оказавшиеся в отрыве от основных сил передовые отряды противника, были заблокированы российскими военными. Не имея возможности для отступления, украинские националисты, понеся существенные потери, сложили оружие. Смелость и профессионализм ефрейтора Василия Чанга позволили отразить атаку противника на важном тактическом рубеже».

ПОТОПИЛ ДВЕ ЛОДКИ С БОЕВИКАМИ

Младший сержант Петр Бандуров

Младший сержант Петр БАНДУРОВ

«В ходе специальной военной операции, артиллерийскому расчету, в составе которого действовал младший сержант Пётр Бандуров, была поставлена задача по удержанию обороны на одном из участков местности, прилегающего к водоему. Украинские боевики предприняли попытку высадки десанта на противоположный берег, и выдвинулись на быстроходных катерах в направлении позиций российских войск. После того, как вражеские катера были обнаружены российскими военными, Петр Бандуров, получив целеуказания от командира, быстро и точно навел орудие на цель и произвёл выстрел, потопив один из катеров. Националисты, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию Бандурова с подконтрольного им берега. Несмотря на огневое воздействие со стороны противника с поставленной огневой задачей расчет артиллеристов продолжил выполнять задачу и поразил второй катер с личным составом противника. Точным наведением орудия младший сержант Петр Бандуров уничтожил 2 лодки и до 15 боевиков. Смелость и профессионализм младшего сержанта Бандурова не позволили противнику высадиться на берегу, подконтрольному ВС РФ».

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Черкашин

ПОДБИЛ КРЫЛО УКРАИНСКОЙ «ВАЛЬКИРИИ»

Гвардии старший лейтенант Дмитрий ЧЕРКАШИН

«Гвардии старший лейтенант Дмитрий Черкашин выполнял боевую задачу по обороне воздушного пространства над позициями подразделений российских войск в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских вооруженных формирований. Противник открыл артиллерийский огонь по окрестностям поселка.

В ходе ведения наблюдения за воздушной обстановкой, Дмитрий обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат противника типа «Валькирия», производившего корректировку огня противника по опорному пункту российских войск. Точным выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса гвардии старший лейтенант Черкашин уничтожил вражеский беспилотник. Противник, обнаружив позицию пуска, открыл по ней минометный огонь. Быстро сориентировавшись в обстановке, Дмитрий выбрался из-под огня противника на запасную позицию и продолжил выполнять поставленные задачи по прикрытию позиций ВС РФ с воздуха. После того, как вражеские артиллеристы лишились возможности корректировать огонь с воздуха их позиции были оперативно подавлены российскими орудиями. Противник, лишенный артиллерийской поддержки, отступил».

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