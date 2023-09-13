Собчак рассказала, из-за чего хирург наотрез отказался делать ей пластику

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собчак призналась, что подумывала сделать себе пластическую операцию и даже пришла на прием к известному хирургу. Но тот наотрез отказался ее оперировать, объяснив свое решение скандальной славой журналистки.

В новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения взяла интервью у известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Звездные пациентки, в том числе певица Слава и Любовь Успенская, обвинили его в непрофессионализме. Во время беседы с врачом Собчак вспомнила случай из собственной жизни. 41-летняя журналистка рассказала, что решила скорректировать форму век, которые начали нависать. Однако хирург, чье имя Ксения не стала раскрывать, категорически отказался оперировать ее. По его словам, такая скандальная личность как Собчак в случае неудачной операции впоследствии создаст ему проблемы.

«Он сказал: "У меня много денег и клиентов. Шансы на возникновение осложнений у вас такие же, как и у любого нормального человека. А количество го..на от вас - в десятки раз больше, чем от любого обычного пациента"», - пояснила ведущая.

В свое время Собчак не раз опровергала слухи о своих пластических операциях. Пользователи Сети были уверены, что она сделала ринопластику и исправила нос, а также скорректировала подбородок. Ксения же всегда уверяет, что недостатки ее лица скрывает грамотный макияж. При этом Собчак говорит, что не выступает категорически против пластики.

«Я к пластике отношусь позитивно, если человек видит в ней необходимость, и это сделано грамотно», - объясняла Ксения.

Хайдаров посоветовал журналистке сделать подтяжку лица. Фото: кадр видео.

Хайдаров посоветовал Собчак сделать эндоскопический лифтинг кожи лица.

«У вас сейчас происходят возрастные изменения. Мы живем в условиях гравитации, и лицо потихонечку начинает плыть вниз. Моя рекомендация — вам сделать эндоскопическую подтяжку, но не только лба и висков. Иначе это будет дисбаланс, то есть сверху - молодая, а снизу у вас возрастные изменения», - считает Хайдаров.

Хирург не советует Ксении обращаться к косметологам, поскольку они «зальют» ей лицо филерами. По его мнению, именно эндоскопический лифтинг является лучшим способом убрать с лица возрастные изменения.

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