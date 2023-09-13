Газификация и строительство: как решения президента России на ВЭФ отразятся на Хабаровском крае

Программа «Дальневосточная ипотека» по инициативе президента станет доступнее. Фото: правительство Хабаровского края

Главным спикером пленарного заседания в рамках ВЭФ-2023 выступил президент России Владимир Путин, рассказавший о стратегической важности Дальнего Востока в перспективе всего текущего столетия. Глава государства отметил стремительный рост объемов инвестиций в сравнении со средним показателем по стране.

- Если с 2014 года по 2022-й рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке – 39%. Это отражается и на объемах производства. Темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские, - констатировал президент России Владимир Путин.

При поддержке государства, на территории ДФО удалось заключить инвестиционные соглашения на общую сумму более 7,7 триллионов рублей. Заработали 700 новых предприятий, благодаря которым появилось 125 тысяч новых рабочих мест.

Что касается Хабаровского края, за первые семь месяцев года инвестиции выросли на 47% в сравнении с прошлогодним отрезком. Губернатор Михаил Дегтярев среди флагманских проектов назвал Тихоокеанскую железную дорогу и порт Эльга, Малмыжский ГОК, Восточный полигон.

Важный вопрос, который предстоит решить дальневосточным территориям – дефицит энергетических мощностей. По поручению президента, правительством в сотрудничестве с крупными энергетическими компаниями будет разработана программа развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года, а также будут подготовлены механизмы финансирования данной инициативы.

- В наших планах – связать между собой газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», а затем включить их в единую систему газоснабжения страны. То есть решить историческую для нашей страны задачу по интеграции в одно целое газотранспортных сетей запада и востока России.

Глава региона подчеркнул важность данного решения, благодаря которому газификация пройдет через Амурский, Нанайский, Хабаровский районы.

- Поручение по дополнительным энергомощностям также очень важно для нас. Дефицит энергии в регионе по всем проектам к 2030 году ожидается на уровне 1 ГВт. Поручение сегодня прозвучало, мы его с правительством и генерирующими компаниями обязательно отработаем, - заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Комментируя выступление главы государства, Михаил Дегтярев отметил и эффективность мер по поддержке промышленного сектора. Сегодня только в Хабаровском крае помимо существующих промышленных предприятий, открываются новые предприятия, например, производство собственных автобусов, строительный кластер и другие. Кроме них развиваются и другие сферы, такие как логистика и нефтяная промышленность, где губернатору удается договариваться о запуске новых проектов.

Отдельные вопросы в ходе выступления были посвящены мерам по повышению качества жизни и притоку населения. Одним из предложений президента стало повышение верхней планки по программе «Дальневосточная ипотека». Желающие приобрести жилье площадью больше 60 квадратных метров теперь смогут получить до девяти миллионов рублей. Кроме сумм, изменения коснутся и категорий участников программы – теперь дальневосточная ипотека станет доступна для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока. Для них также нет ограничений по возрасту и семейному положению.

Михаил Дегтярев отметил пользу нововведений, ведь заводы края, выпускающие промышленную продукцию для военно-морского флота и боевой авиации, готовятся к расширению, что потребует привлечения новых специалистов.

- Для нас это огромный плюс. Также эта мера придаст дальнейший разогрев рынку жилищного строительства. За последние годы крупнейшие девелоперы зашли в Хабаровский край, в первую очередь, в Хабаровскую агломерацию, что отражено в мастер-плане. Расширение программы – это дополнительные ресурсы. В конечном счете, увеличение предложения на рынке жилья повлияет на его стоимость, - заключил губернатор.