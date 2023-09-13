Историки назвали фейком сообщения об основании Новороссийска на месте турецкой крепости

Новороссийск отметил 185-летие со дня основания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 сентября Город-герой Новороссийск отметил 185-летие. В потоке поздравлений и исторической информации жителям попытались преподнести недостоверные сведения. Так, в одном из пабликов значилось, что «в 1838 году на месте бывшей Османской крепости Суджук-кале был основан город Новороссийск». Некоторые читатели не обратили внимания на это и перешли сразу к красивым фотографиям, но большинство подписчиков засомневались в достоверности. Историки и вовсе пришли в ужас от подобного утверждения. «Комсомольская правда» решила разобраться в исторических вехах Новороссийска и объяснять, почему упоминание Суджук-кале и Новороссийск в такой связке является фейком. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Историки заявляют, что распространяемое сообщение – показатель полного невежества и не знания истории.

- В этой фразе все смешалось в одно – турецкая крепость Суджук-кале действительно была, но она не относится к теме основания Новороссийска, - объясняют в городском историческом обществе.

На сайте администрации Новороссийска приводится справка. В ней указано, что турецкая крепость Суджук-кале в 1722 году была возведена на берегу Цемесской бухты, которую османы называли Суджукской. В 1812 году русские войска взорвали Суджук-кале. В 1829 году Россия получила Суджукскую бухту по Адрианопольскому договору. Отмечается, что в 1832 году в глубине бухты, у устья реки Цемес, было построено небольшое укрепление, у которого начало образовываться русское поселение. Также утверждается, что в 1838 году император Николай I постановил расширить Цемесское укрепление в крепкий опорный пункт.

Историк Сергей Новиков уверяет, что однозначно нельзя считать строительство нескольких впоследствии взорванных фортификационных сооружений на месте Суджук-кале началом современного Новороссийска. Во-первых, на чужой территории свои города не строят. А территория нынешнего города на Цемесской бухте была для России чужой вплоть до заключения Андрианопольского мира в 1829 году.

Во-вторых, район Суджук-кале не входил в городскую черту Новороссийска фактически до середины ХХ века, он был пригородом.

- Развалины крепости Суджук-кале никого не интересовали, они находились вдалеке, в неудобном для укрепления месте, - рассказал КП Сергей Новиков.

В-третьих, 12 сентября 1838 года десант эскадры Черноморского флота под командованием вице-адмирала Михаила Лазарева и генерал-майора Николая Раевского высадился в районе современной площади Героев. Раевский присмотрел место для укрепления, выросшего потом в город.

- Проект возведения Цемесского укрепления был утвержден Николаем I в январе 1839 года. Тогда же велено было именовать форпост державы на берегу Суджукской бухты Новороссийском, - добавляет историк.

Получается, что Новороссийск никак не мог был основан на месте крепости Суджук-кале. Распространяемая информация является недостоверной.