Константин Шестаков: Нам нужна не только туристическая инфраструктура, но и новые поводы для посещения Владивостока

Константин Шестаков рассказал о развитии города. Фото: Татьяна КЛАНОВЕЦ

Мэр Владивостока Константин Шестаков пришел в студию «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме и рассказал про благоустройство территории у маяка Токаревского, развитие острова Русский и ликвидацию последствий циклонов, обрушившихся на город в августе.

– Константин Владимирович, ВЭФ стал визитной карточкой города, но это не единственное событие международного уровня, которое проходит во Владивостоке. Расскажите о том, чем вам запомнился последний год и что бы вы хотели еще организовать здесь?

– В прошлом году мы провели замечательное спортивное мероприятие, Игры «Дети Азии». Было очень достойно. К нам приехали молодежные команды из нескольких стран. И это же в меньшей степени про секунды и метры, это в большей степени про дружбу. Все ребята, которые к нам сюда приехали, жили в детском центре «Океан». Убежден, что они уехали с очень теплыми воспоминаниями.

Таких событий должно быть огромное множество. Уверен, что во Владивостоке должны проходить мероприятия с нашими традиционными партнерами из-за рубежа. Я убежден, что разворот нашей экономики на восток диктует необходимость совместных инициатив в областях логистики, торговли, образования.

– Что касается Филиппин. В рамках программы форума вы встретились с Майклом Рамой, мэром города Себу. О чем договорились?

– Как правило, на таких встречах мы говорим о широком спектре совместных мероприятий. Это экономика и гуманитарное сотрудничество. Но первое, что мы обсудили – это организация авиасообщения Владивосток – Себу. Ведь для того, чтобы мы могли стать по-настоящему партнерами, логистика должна быть адекватной. И сейчас всерьез на уровне МИДов и авиационных ведомств двух стран ведутся переговоры. Мы обсудили, что во Владивосток было бы любопытно приехать на событийные мероприятия. Например, у нас есть очень профессионально организованный ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run. Он проходит на территории острова Русский, в бухте Новик. Не у многих стран есть возможность побегать по льду бухты зимой, причем на профессионально организованном мероприятии. Это было бы любопытно.

Еще я рассказал, что во Владивостоке очень любят сапы. И у нас есть такое развлечение – зимой наши саписты угоняют огромную льдину. Это облетело весь интернет. Я убежден, если бы филиппинские ребята прилетели к нам и поучаствовали в этом мероприятии, то впечатления бы остались у них на всю жизнь.

– Какая у вас программа на ВЭФ? С кем подписали соглашения?

– У нас очень прикладная программа, фактически хозяйственная. Подписано концессионное соглашение о строительстве школы на 1100 мест с Корпорацией развития Приморского края. С компанией ФСК – федеральным застройщиком – мы заключили соглашение о реновации парка Минного городка, знакового места для Владивостока. Искренне бы хотелось, чтобы оно превратилось в место притяжения всего огромного микрорайона и города в целом.

На полях ВЭФ заключено соглашение о строительстве еще одной школы во Владивостоке. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мы подписали соглашение с Росреестром и с группой компаний FESCO о модернизации разных площадок. Например, FESCO совместно с нами будет благоустраивать самый известный маяк Владивостока – маяк Токаревский. И прилегающую к нему территорию.

– Остров Русский становится деловым центром всего Приморского региона. Какое развитие вы видите здесь?

– Компания «Аквапарадайз» уже приступила к строительству водного комплекса – большого, значимого, долгожданного для Владивостока. Группа компаний Mantera получила земельный участок на строительство развлекательного тематического парка. Проекты, которые инициировал президент: это ИНТЦ – инновационно-научный центр, вторая очередь ДВФУ.

На совещании, которое проходило под руководством президента нашей страны, губернатор Олег Кожемяко в своем докладе предложил несколько тем для развития города. Например, создание природного парка в центральной части острова. Это будет крайне востребованная территория для пешеходных прогулок. Создание кольцевой дороги на Русском. В пуле вопросов, которые рассматривались, – глубоководный выпуск с очистных сооружений этой акватории. Я уже не говорю о реализации проектов, связанных с околотуристской сферой: гостиницы, базы отдыха. Это уже будни развития островной территории.

– Туристов из других регионов во Владивостоке все больше. Как собираетесь поддерживать этот тренд?

– Наша задача – совершенствование инфраструктуры, которой мы обладаем. За несколько лет у нас появились новые сетевые отели, недавно открылась гостиница «Новотель». Из свежих решений – заработал пятизвездочный отель VLADIVOSTOK Grand Hotel & SPA. Сейчас техническое открытие прошло в гостинице большого комплекса апартаментов «Родина Бурный». Это те самые бывшие «Хаятты», которые необходимо было ввести. Должны появляться новые смыслы. Это не только создание инфраструктуры, но и формирование поводов для посещения. На тот же «Ледовый полумарафон» приезжает огромное количество ребят не только с территории России, но и из-за рубежа. Марафон по мостам Владивостока, через Босфор Восточный, через Золотой Рог, это тоже наше культовое мероприятие. Мы также сильны в гастрономии. Вспомню фестивали мидий, гребешка, зимой – корюшки, краба. Приглашаю всех в октябре на федеральный фестиваль «Владивостокские муссоны». Он пройдет на площади Борцов Революции.

ВЭФ-2023 традиционно прошел на площадках ДВФУ. Фото: Мария КАЮРОВА

– В прошлом году ныне упраздненный «Ростуризм» передал Владивостоку 200 миллионов рублей на формирование культурного кода. Ведется ли эта работа?

– Безусловно, ведется. Мы провели аукционы, все лоты распределены, сформировали планы реализации. По каждому из направлений мы завершим работу до конца года. Направлений очень много. Это и формирование туристской навигации, организация архитектурной подсветки, формирование комфортной пешеходной среды. Мы перерабатываем те пешеходные переходы, которые были созданы в прежние времена, исходя из текущих, новых стандартов, делаем их широкими, благоустроенными, комфортными. Эта работа начнется после ВЭФ.

Появятся новые арт-объекты. Небольшие экспозиции украсят знаковый для Владивостока район Миллионка. Это те самые китайские кварталы, которые были на территории Владивостока более ста лет назад. Одной из важных задач станет формирование площади Фокина, на которой мы будем проводить небольшие городские событийные мероприятия. Создаем инфраструктуру, которая соответствует нынешним запросам. Это и качественного уровня общественные туалеты, и туристско-информационный центр, и освещение, и сцена. Мы сейчас это создаем для города, для его жителей, чтобы столица Приморья дополнительно получила столичный лоск.

– В августе на Владивосток обрушились сразу два мощных циклона. Какая работа ведется по ликвидации последствий?

– Мы это, безусловно, переживем, но хочется отметить, что подобного уровня дождей не было с середины 1960-х. За август во Владивостоке выпало 3,5 месячных нормы осадков, а за 12 часов и менее выпадала месячная норма. Вся инфраструктура вздрогнула. Хотя, в общем, выдержала. Пострадало значительное количество подпорных стен, ливневых коллекторов, многие забились. Напор воды был мощным, он собирал весь мусор со склонов, загоняя его в ливневки. Время нам диктует необходимость расширения ливневых стоков. Мы идем по реализации этого проекта совместно с правительством Приморского края. Они нас очень поддерживают, в том числе финансово, чтобы мы могли скорее выйти в фазу созидания из фазы восстановления.

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